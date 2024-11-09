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20萬株花草繽紛登場！ 「新社花海暨台中國際花毯節」11/9開跑 7大展區展現太空花境

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圖／台中市政府觀光旅遊局提供、記者游振昇／攝影
圖／台中市政府觀光旅遊局提供、記者游振昇／攝影

「台灣普羅旺斯就在新社！」2024新社花海暨花毯節11/09登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
「台灣普羅旺斯就在新社！」2024新社花海暨花毯節11/09登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2024新社花海暨台中國際花毯節」11/09-12/01於新社登場，運用20萬株花草、23種花卉規劃「太空花境」7大展區，並以神秘太空為主題打造「太空花城」機械動態裝置，高17公尺、直徑55公尺挑戰歷史之最。「台灣普羅旺斯就在新社！」市長盧秀燕日前出席活動記者會表示，今年花毯節規模更大更好看，有信心破去年312萬人次紀錄，歡迎全世界民眾到訪。

新社花海暨台中國際花毯節9日開幕，首日湧人潮。記者游振昇／攝影
新社花海暨台中國際花毯節9日開幕，首日湧人潮。記者游振昇／攝影

一年一度的「新社花海暨台中國際花毯節」，今年於新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區舉行，今年主花毯「太空花城」，不僅整點進行旋轉展演，還有閃耀星星、巨大的望遠鏡、來自神秘宇宙的小貓太空人及香菇飛船穿梭其間，為民眾帶來難忘體驗。 盧市長也說，今年展區挑戰五大之最，包括「主花毯高度最高、直徑最大、動態最多、展區花草最多、攤位數最多」等5項紀錄，由於展區在新社，因此以「新社香菇太空包」再利用為主題，提倡永續發展，兼具休閒與教育，歡迎全世界觀光客把握時間來參觀。

▲新社花海暨花毯節會場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲新社花海暨花毯節會場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

盧市長提到，感謝江副院長不斷與農業部協調場地及爭取中央預算照顧山城，讓新社舉辦國際性活動並蓬勃發展；另也感謝議員支持並通過預算。新社不僅花卉美麗，還盛產香菇與水果，還有庭園式的民宿、餐廳及咖啡廳，好住、好買、好吃、好逛，堪稱全國最佳旅遊勝地，歡迎大家來訪。

▲創意裝置－共創基地。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲創意裝置－共創基地。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

「這次不來會遺憾，大家一定要來！」江副院長指出，去年「新社花海暨台中國際花毯節」締造312萬參觀人次、農特產品現場銷售4800萬元、創造周邊經濟產值70多億元，感謝活動舉辦單位的辛苦，相信今年一樣能夠將最好的一面呈現給國內外民眾。

▲創意裝置－時光隧道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲創意裝置－時光隧道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀說，今年主花毯「太空花城」每日09:00-16:00整點將進行機械動態秀，另其它創意裝置包括「時光隧道」、「環環相扣」及「共創基地」，讓民眾可穿越作品並進行合照，增加五感體驗；「草莓火箭」、「探索未來」及「蟲獲新生」外型獨特並兼具童趣，等待民眾來探索和拍照打卡！

▲創意裝置－草莓火箭。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲創意裝置－草莓火箭。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，活動期間也邀集在地協會於展區推出手作體驗，並和台中市民宿協會合作推出六大特色遊程。活動期間入住合作民宿，即可享多元優惠方案；農業局也設有農特產品行銷區，來花毯節除賞花、看花外，也可將新鮮美味的農特產品打包帶回家。

▲創意裝置－蟲獲新生。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲創意裝置－蟲獲新生。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局提醒，活動現場每日08:00-17:00實施交通管制，展區停車場車位有限，歡迎民眾多利用大眾運輸工具轉乘接駁專車前往。活動期間共規劃「豐原、太原、松竹線」3條接駁路線，假日更加開「東勢、會場環線」2條接駁路線；相關交通資訊與活動內容可在「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書查詢。

此外，觀旅局也與交通部觀光署合作推出限量好禮兌換，民眾只要於台中市入選「台灣觀光100亮點」的7處景點（新社商圈、高美濕地、台中公園、台中國家歌劇院、草悟道、武陵農場、福壽山農場）找到指定打卡牆並合照打卡，或憑11月份台中合格旅宿住宿證明（發票、收據、訂房證明等）至花毯節服務台，就有機會得到限定好禮，更多訊息可至「大玩台中」活動頁面查詢。

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