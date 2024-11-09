20萬株花草繽紛登場！ 「新社花海暨台中國際花毯節」11/9開跑 7大展區展現太空花境

梧棲中港觀光夜市是台中最新開幕，佔地超過2000坪的海線觀光夜市，9月13日隆重開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，首日開幕之後，許多台中人就在「我是梧棲人」、「沙鹿之美」等社團貼文分享資訊，讓在地人以及遊客都想要到此朝聖，所以每次營業可都是人潮滿滿。募集了200家攤位進駐，包括美食小吃、百貨飾品、遊戲休閒以及藝文表演等，夜市熱門的炸雞、滷味、煎包、牛排、烤肉臭豆腐和蔥油餅等美食通通有，還有許多夜市名店這裡也都看的到，重複的美食攤位不超過三家，增加夜市多樣性，周邊還有數個收費停車場，交通方便又好逛。可以直接安排台中海線一日遊行程，白天去附近的知名景點包括台中港梧棲假日觀光漁市、高美濕地、MITSUI OUTLET PARK台中港、梧棲文化出張所、梧樂新創園區等，晚上再來逛逛夜市用美食填飽飢餓的胃。

2024-11-09 11:00