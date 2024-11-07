中興新村期間限定新玩法！沙雕展、貓咪彩繪椅拍起來





作為台灣早期省府所在地，中興新村擁有獨特的歷史背景和文化意義。開車從中興交流道下來後，首先映入眼簾是知名的椰林大道荷花池、中興新村牌樓以及中興圓環，此時可別著匆忙駛過！今年這裡多了兩棟新開放的空間「地方策」與「創生驛」，讓大家可以停留拍照。

▲圖片來源：IG@reshieh

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門口整齊排列的彩繪貓咪椅，是村內最新打卡熱點「地方策」。這裡為國家發展委員會中興新村地方創生育成村新開放的小型圖書館，裡頭集合了許多與地方創生相關的書籍資源以及閱讀空間，免費提供民眾在裡面讀書、辦公、休息。

▲圖片來源：IG@reshieh

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而對面同是今年度新開放的「創生驛」，目前由草屯在地業者「保生堂」所經營，「保生堂」為傳承三代老藥鋪照顧社區長輩的共食支持系統，投入健康餐飲製作，與南投在地小農合作，採用有溯源的友善飼養雞蛋與未染色白丁豆干，研發適合全年齡的一鄉一特色鐵蛋與豆乾，並且使用在地自然食材與中藥材，開發健康養生茶飲，場域同步提供咖啡及簡單的輕食糕點，想要聊天小聚找個地方休息，是不錯的新選擇。

▲圖片來源：IG@reshieh

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期間限定！創意沙雕展成為亮點

創意沙雕展打破了「沙雕只能在海邊」的既定印象，由中興新村地方創生育成村的進駐團隊【沙明治藝術工作室】精心打造，將沙雕藝術帶進了中興新村。展區位於光華國小附近的79號眷舍後院，以萬聖節為主題，設計出充滿童話氛圍的沙雕作品。白天的沙雕生動鮮明，充滿趣味；而入夜後，這些作品在夜色中展現出別樣的神秘感，讓人彷彿置身於奇幻的萬聖世界，是不可錯過的亮點。趁著週末放假，來中興新村朝聖期間限定的沙雕展吧！

▲圖片來源：IG@reshieh

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順帶一提，目前中興新村兒童樂園正在整修中，預估至12月底才會重新開放，若是想要帶小朋友到南投放電的民眾，可以考慮同遊草屯新開放的酷比親子公園，規劃一趟南投一日遊。

地方策

地址：南投市省府路11號

開放時間：戶外全天候開放

創生驛

地址：南投市省府路12號

期間限定沙雕展

地址：中興新村地方創生育成村 光華路79號眷舍

展期：2024/10/26～11/9

點燈時間：18:00-21:00





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