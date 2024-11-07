快訊

一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」身家暴漲卻沉默至今

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

中興新村期間限定新玩法！沙雕展、貓咪彩繪椅拍起來

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh


作為台灣早期省府所在地，中興新村擁有獨特的歷史背景和文化意義。開車從中興交流道下來後，首先映入眼簾是知名的椰林大道荷花池、中興新村牌樓以及中興圓環，此時可別著匆忙駛過！今年這裡多了兩棟新開放的空間「地方策」與「創生驛」，讓大家可以停留拍照。

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

門口整齊排列的彩繪貓咪椅，是村內最新打卡熱點「地方策」。這裡為國家發展委員會中興新村地方創生育成村新開放的小型圖書館，裡頭集合了許多與地方創生相關的書籍資源以及閱讀空間，免費提供民眾在裡面讀書、辦公、休息。

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

而對面同是今年度新開放的「創生驛」，目前由草屯在地業者「保生堂」所經營，「保生堂」為傳承三代老藥鋪照顧社區長輩的共食支持系統，投入健康餐飲製作，與南投在地小農合作，採用有溯源的友善飼養雞蛋與未染色白丁豆干，研發適合全年齡的一鄉一特色鐵蛋與豆乾，並且使用在地自然食材與中藥材，開發健康養生茶飲，場域同步提供咖啡及簡單的輕食糕點，想要聊天小聚找個地方休息，是不錯的新選擇。

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

期間限定！創意沙雕展成為亮點

創意沙雕展打破了「沙雕只能在海邊」的既定印象，由中興新村地方創生育成村的進駐團隊【沙明治藝術工作室】精心打造，將沙雕藝術帶進了中興新村。展區位於光華國小附近的79號眷舍後院，以萬聖節為主題，設計出充滿童話氛圍的沙雕作品。白天的沙雕生動鮮明，充滿趣味；而入夜後，這些作品在夜色中展現出別樣的神秘感，讓人彷彿置身於奇幻的萬聖世界，是不可錯過的亮點。趁著週末放假，來中興新村朝聖期間限定的沙雕展吧！

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

順帶一提，目前中興新村兒童樂園正在整修中，預估至12月底才會重新開放，若是想要帶小朋友到南投放電的民眾，可以考慮同遊草屯新開放的酷比親子公園，規劃一趟南投一日遊

地方策

地址：南投市省府路11號

開放時間：戶外全天候開放

創生驛

地址：南投市省府路12號

期間限定沙雕展

地址：中興新村地方創生育成村 光華路79號眷舍

展期：2024/10/26～11/9

點燈時間：18:00-21:00


延伸閱讀//南投草屯咖啡|在地人推薦!全店使用單品豆 單車友善溫馨咖啡店

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

一日遊 咖啡 沙雕

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

影／南投詐團編可憐女子故事...騙22純情男詐900萬落網

南投又見孤島村！居民返家翻越倒木落石 路旁紮營過夜

颱風康芮侵襲 南投零星樹木傾倒陸續清除

南投仁愛鄉山區溪水暴漲危險 搜救人員前進4名族人最後失蹤處

相關新聞

中興新村期間限定新玩法！沙雕展、貓咪彩繪椅拍起來

位於南投光華國小附近眷舍後院，藏有充滿趣味的沙雕創作。以萬聖節做為創作主軸，精心設計的沙雕環繞矮房四周，讓這個平時低調的區域瞬間變身為吸睛的熱門打卡點。趁著假日來中興新村踏青走走，探索這裡的全新魅力吧！

台中南屯豆腐工房好滋味！　北海道大豆、鹽鹵工法打造獨具匠心豆製品

位在台中南屯區的【日作豆腐工房】，豆製品嚴選北海道優質大豆製作，承襲道地日本的「鹽鹵」工法，讓豆腐濃郁滋味、綿密口感深深刻入饕客心中，多樣化的豆製品不僅健康養生，味道更是一絕！

漢來日月行館試營運！獨享270度湖景 一泊二食近3萬

近來吸引各界關注的「漢來日月行館」，確定即日起試營運。這是漢來飯店事業群首度跨足日月潭的全新飯店品牌，主打獨擁日月雙潭環...

2024全台地方特色景點票選 一生必遊絕佳美景：清水高美濕地

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）以后里馬場、台中國際花毯節及高美濕地報名「台灣旅遊大賞 一城市一特色」網路票選，由網民票選為台中市特色景點的「高美濕地」，被讚為「一生必遊的絕

轉角遇到「骷髏咖啡廳」！彰化網美咖啡廳變身 洗版IG「大型半身骷髏」嬌俏可愛 跑咖控快加清單

巷弄裡有可愛骷髏！彰化也有五星好評甜點咖啡廳，隱身在彰化市巷弄裡的「Mor coffee」是近期不少在地人探店打卡的人氣咖啡廳，更為迎萬聖設置了各式應景造景，特別是店外的「大型半身骷髏」...

台中年度賞花盛典！國際花毯節11/9「太空花城」 20萬朵主花毯繽紛登場

台中年度賞花盛典！「2024新社花海暨台中國際花毯節」將在11/9至12/1繽紛登場！近40公頃土地上打造精緻大型花卉藝術裝置，配合音樂呈現主花毯秀、各創意主題區、舞台精彩表演等，壯闊花海景觀搭配以20萬花朵打造的主花毯，將帶領遊客進入豐富感官世界！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。