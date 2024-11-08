南屯超人氣炭燒鍋物！酸白菜火鍋、眷村麵食糕點圍爐必嚐
【劉家酸白菜火鍋】品牌在高雄左營深耕數十載，在中南部設有多間分店，憑藉著酸白菜火鍋與獨特口味的眷村麵食，是來高雄必嘗的美食，想吃道地的眷村味不用遠赴高雄！現在台中也能品嚐囉！【劉家酸白菜火鍋-台中店】今年2月從惠文路搬遷至建國北路，鄰近大慶車站、大慶夜市、中山醫學大學附設醫院大慶院區，餐點種類更為豐富、麵食份量更加精緻化，還有許多台中店限定佳餚等你嚐鮮。
全新裝潢的用餐環境寬敞且溫馨，提供四人方桌、多人圓桌，用餐時段、逢年過節總是座無虛席，人數少也不會不好點餐，家庭、朋友、公司行號都愛來此聚餐。
【劉家酸白菜火鍋】的前身是「劉家餃子館」，早期由老士官劉伯伯經營，只賣家鄉味的餃子，後來傳給現任老闆王鴻庚經營，王老闆從賣餃子開始，在不斷的研發出手工捲餅、蔥油餅、刀削麵，搭配獨家的酸菜白肉鍋，後來逐漸傳為左營眷村美食，堅持傳統做法，酸白菜依古法醃製，天然發酵的自然酸味，酸中帶甜道地，飄香60年的眷村好味道。
店內提供單點、套餐、合菜、伴手禮等品項，除了招牌酸白菜火鍋與套餐外，還有眷村滷味、湯品、經典小炒、麵食米食、水餃湯包、午茶點心、手擀香酥餅類等，多樣化的餐點品項看得人眼花撩亂，每款都想點來一份！
來店必吃「酸白菜火鍋」，不僅有著小鍋、大鍋等份量可供挑選，可以依據用餐人數選擇適合的大小。酸白菜堅持眷村傳統做法，嚴選優質韓國大白菜，比起東北大白菜更加白、嫩、厚，依傳承至今老滷汁，用古法醃製產生天然發酵的自然酸味，加上現代工法，酸味鮮明、越煮越甜，久煮口感依舊爽脆，鍋物以雞骨高湯為基底，在傳統古銅火鍋加入火紅木炭燉煮鍋中食材，加入當日新鮮三層肉最對味，還有純手工製作的水餃、魚丸、豆皮、凍豆腐，搭配捲餅、蔥油餅等眷村手擀酥餅，味道更有層次感！
公司聚會、家族聚餐來【劉家酸白菜火鍋-台中店】品嚐道地眷村美食與酸菜白肉傳統古銅火鍋，以自然發酵而成的酸白菜、濃而不膩的湯頭、鮮度滿分的三層肉，味道、口感層次超豐富，盡情享受圍爐聚餐的樂趣。
店家地址：台中市南區建國北路一段141號
店家電話：0424711095
營業時間：11:00–14:00, 14:30–22:30
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