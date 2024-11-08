南屯超人氣炭燒鍋物！酸白菜火鍋、眷村麵食糕點圍爐必嚐





【劉家酸白菜火鍋】品牌在高雄左營深耕數十載，在中南部設有多間分店，憑藉著酸白菜火鍋與獨特口味的眷村麵食，是來高雄必嘗的美食，想吃道地的眷村味不用遠赴高雄！現在台中也能品嚐囉！【劉家酸白菜火鍋-台中店】今年2月從惠文路搬遷至建國北路，鄰近大慶車站、大慶夜市、中山醫學大學附設醫院大慶院區，餐點種類更為豐富、麵食份量更加精緻化，還有許多台中店限定佳餚等你嚐鮮。

全新裝潢的用餐環境寬敞且溫馨，提供四人方桌、多人圓桌，用餐時段、逢年過節總是座無虛席，人數少也不會不好點餐，家庭、朋友、公司行號都愛來此聚餐。

【劉家酸白菜火鍋】的前身是「劉家餃子館」，早期由老士官劉伯伯經營，只賣家鄉味的餃子，後來傳給現任老闆王鴻庚經營，王老闆從賣餃子開始，在不斷的研發出手工捲餅、蔥油餅、刀削麵，搭配獨家的酸菜白肉鍋，後來逐漸傳為左營眷村美食，堅持傳統做法，酸白菜依古法醃製，天然發酵的自然酸味，酸中帶甜道地，飄香60年的眷村好味道。

│菜單

店內提供單點、套餐、合菜、伴手禮等品項，除了招牌酸白菜火鍋與套餐外，還有眷村滷味、湯品、經典小炒、麵食米食、水餃湯包、午茶點心、手擀香酥餅類等，多樣化的餐點品項看得人眼花撩亂，每款都想點來一份！

▲除了菜單上面餐點外，透明櫃上還有眾多冷盤小菜可供挑選，搭配麵食鍋物更滿足！

│鍋物

來店必吃「酸白菜火鍋」，不僅有著小鍋、大鍋等份量可供挑選，可以依據用餐人數選擇適合的大小。酸白菜堅持眷村傳統做法，嚴選優質韓國大白菜，比起東北大白菜更加白、嫩、厚，依傳承至今老滷汁，用古法醃製產生天然發酵的自然酸味，加上現代工法，酸味鮮明、越煮越甜，久煮口感依舊爽脆，鍋物以雞骨高湯為基底，在傳統古銅火鍋加入火紅木炭燉煮鍋中食材，加入當日新鮮三層肉最對味，還有純手工製作的水餃、魚丸、豆皮、凍豆腐，搭配捲餅、蔥油餅等眷村手擀酥餅，味道更有層次感！

│眷村麵食、米食

▲紅油炒手。中部店限定麵食佳餚，嚴選豬前腿肉，炒手的皮也相當講究，皮大且輕薄，緊緊包覆著厚實內餡，搭配醬油糖去熬製的特選椒麻醬，撒上嚴選花生粉增香提味，辣勁十足香氣四溢，與鮮美的豬肉餡形成完美對比！

▲排骨蛋炒飯。一樣是台中店限定菜品，味道毫不遜於「鼎泰豐」的排骨蛋炒飯，選用當日台灣溫體豬里肌肉，豬肉經過三次碾壓跟拍打，放入秘方滷汁醃製一天以上，排骨現點現炸，肉感厚實鹹香四溢。炒飯的白米嚴選屏東台梗9號，與青蔥、雞蛋翻炒，清爽不油膩的炒飯越吃越涮嘴，與排骨一同享用超滿足！

▲冠軍紅燒牛肉麵。2009年台北牛肉麵紅燒組冠軍，刀削跟細麵可選，好吃的關鍵在於牛肉與高湯分開處理，純牛骨熬煮鮮美高湯，秘製滷料與香料比例拿捏得宜，不會蓋過牛肉的風味，使得紅燒湯頭香氣十足，充滿牛肉的風采。牛肉則是嚴選頂級美國牛肉腱子心，放入滷汁精燉入味，大口咬下肉香充盈整個口腔讓人一吃便愛上！

│眷村滷味

▲紅燒牛三寶。牛腱心、牛筋、牛肚在秘方滷汁吸收其風采，牛肉軟嫩多汁、牛筋軟糯入味、牛肚Ｑ彈爽口，多層次口感令人驚艷不已。

▲紹興醉雞。店內人氣冷盤，充滿紹興酒香的醉雞，肉質細嫩、雞皮彈牙，皮、肉之間帶有晶凍，酒香完美融入其中，深受長輩喜愛。

▲蒜香無骨鳳爪。鳳爪多道洗淨程序人工去骨，口感香Q富含膠質鹹香涮嘴，散發濃郁黑胡椒香。

▲蒜味花生涼粉。天氣太熱想來點酸辣主食，那就來份「蒜味花生涼粉」，香菜、蒜末、花生、蔥花、辣椒與麻辣醬料與涼粉拌勻，涼粉不僅有酸、辣、麻等滋味，花生的脆與涼粉的彈口感層次分明。

│眷村滷味

▲蔥爆蒜蝦。新鮮活蝦與香蔥、蒜酥大火快炒，蝦肉質脆彈可口，散發著濃郁的蒜香，可謂下酒菜首選！

▲酥炸肥腸。先滷後炸的肥腸口感滑裡帶脆，滷汁風味緊緊鎖在裡頭，搭配蒜頭、青蔥、胡椒，吃完意猶未盡。

▲劉家花生豬腳。豬腳經過獨門配方滷制多時，豬皮口感Ｑ彈，鹹香宜人的滋味不論單吃還是配主食都很恰到好處。

│眷村手桿香酥餅

▲蔥油餅。東北眷村麵點的經典，表面煎至金黃酥脆，大口咬下，麵粉與青蔥香直竄腦門，搭配酸白菜火鍋味道更是一絕！

▲紅燒牛肉捲餅。除了蔥油餅外，牛肉捲餅也是許多饕客的心頭好，捲餅搭配與訪間不同，除了加入招牌冠軍牛腱心肉，還放入美乃滋、美生菜增添口感與滋味，豐富多彩的口感與味道，怎麼吃都不會膩呀！

▲蘿蔔豬肉水餃。當季盛產的蔬菜與溫體豬肉做成的內餡，保留蔬菜鮮脆與豬肉鮮甜。

｜點心

▲紅豆酥餅。甜酥餅散發著香甜的餅皮香氣，表層麵衣酥脆、內部細緻綿密的紅豆豆沙，整體甜而不膩越嚼越香。

▲紅豆鬆糕。嚴選日本研磨糯米粉，包裹著大顆飽滿的台灣萬丹紅豆，香甜柔軟，甜而不膩。剛蒸好的鬆糕趁熱吃，味道更加濃郁，即使放涼了，依然Q軟爽口，每一口都是幸福的滋味！

公司聚會、家族聚餐來【劉家酸白菜火鍋-台中店】品嚐道地眷村美食與酸菜白肉傳統古銅火鍋，以自然發酵而成的酸白菜、濃而不膩的湯頭、鮮度滿分的三層肉，味道、口感層次超豐富，盡情享受圍爐聚餐的樂趣。

【劉家酸白菜火鍋-台中店】

店家地址：台中市南區建國北路一段141號

店家電話：0424711095

營業時間：11:00–14:00, 14:30–22:30

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