轉角遇到「骷髏咖啡廳」！彰化網美咖啡廳變身 洗版IG「大型半身骷髏」嬌俏可愛 跑咖控快加清單

巷弄裡有可愛骷髏！彰化也有五星好評甜點咖啡廳，隱身在彰化市巷弄裡的「Mor coffee」是近期不少在地人探店打卡的人氣咖啡廳，更為迎萬聖設置了各式應景造景，特別是店外的「大型半身骷髏」超顯眼，有別有驚悚外型，網友看到竟都直呼「好可愛」。

圖／IG@bruce570318授權

彰化近期必打卡咖啡廳！彰化人氣咖啡廳「Mor coffee」雖位在隱密的巷弄裡，但整棟建築走純白與木質感風格，在轉角處十分可愛顯眼。店內空間不大但有著溫馨氛圍感，本月迎接萬聖還精心設置了多個造景打卡點，尤其是店外與人等高的「大型半身骷髏」和「騎自行車骷髏」被網友們瘋狂打卡，據說眼睛還會一閃一閃發亮超特別。許多人看到造景後都讚「萬聖節佈景真的超級酷」、「好可愛」。

圖／摘自Google地圖（網友施伊庭分享）

圖／IG@bruce570318授權

除了萬聖造景吸引人潮外，店內販售的輕食、甜點飲料也都受到好評，像是布丁、栗子蛋糕不僅擁有高顏值，吃起來也是甜而不膩；鹹食部分「墨西哥辣椒披薩」被大推，料多實在，口感確實和連鎖店不同，具有自製的美味層次。喜歡跑咖的朋友記得把彰化這間咖啡廳也加入踩點清單喔～

圖／摘自Google地圖（網友雅分享）

Mor coffee

地址：彰化縣彰化市民族路361巷75號

營業時間：週一至四10:00–19:00；週五六日9:00–19:00

IG：https://www.instagram.com/_morcoffee_/