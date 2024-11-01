2024全台地方特色景點票選 一生必遊絕佳美景：清水高美濕地

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）以后里馬場、台中國際花毯節及高美濕地報名「台灣旅遊大賞 一城市一特色」網路票選，由網民票選為台中市特色景點的「高美濕地」，被讚為「一生必遊的絕佳美景」，令多少人不遠千里，就為一睹馳名國際的絕美夕陽，日本大型旅行社 H.I.S.日前調查日本人今秋海外旅行最嚮往的地點，高美濕地也奪下第一名。這片濕地以其豐富的潮間帶生態和壯麗的海天一色景觀，獲得票選的高度支持，在夕陽西下時，欣賞光影和風車倒映在平靜水面的絕美景致，是攝影迷及遊客的最愛，為台中最具代表性的自然景點之一。

此外，市府為響應節能減碳政策並促進海線旅遊，推動首條共乘計程車路線，連結高鐵台中站與高美濕地，來往「雙高」時間自由選，不受限公共運輸班次，讓遊客可以方便到訪「此生必遊景點」的高美濕地。 此次由9,476名網友的票選結果，「高美濕地」以3,370得票數些微領先，台中國際花毯節及后里馬場緊追在後，3景點幾乎是以不分軒輊的姿態，在網友心中各據一方，這也突顯了觀旅局推動台中市全方面旅遊的成果展現。

▲名列第2的台中國際花毯節接連獲得國內獎項肯定。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，名列第2的台中國際花毯節日前接連獲得交通部觀光署「最佳國旅潛力獎」及美國繆思設計大獎「概念設計鉑金獎」的肯定，10/15又榮獲永續旅遊的「2024全球百大目的地故事獎」，是全台花卉慶典活動之領導品牌，也衷心感謝各界對觀旅局的認可。今年的活動11/09-12/01在新社種苗改良繁殖場二苗圃登場，為期23天，跨足4個週休假日，每日08:30-16:30開放參觀，以「太空花境」為主題並首度以永續為題策展，帶領民眾一同徜徉太空世界中的繽紛花境，誠摯邀請全國民眾與親愛的家人朋友共同前來感受國際花都的幸福感。

觀旅局指出，后里馬場是極具歷史淵源的百年馬場，鄰近廣受車友喜愛的后豐鐵馬道，觀旅局近年來積極轉型馬場角色，在多方面努力的嘗試下，目前為國內設施最完備的馬術運動教育文化體驗園區，更引進精彩的馬戲表演，導入企業化的經營理念，首度讓馬場轉虧為盈，也獲得不少網友的票選支持。

▲歷史悠久的后里馬場也獲許多網友的票選支持 圖：台中市政府觀光旅 遊局／提供

觀光局補充，台中除了旅遊景點之外，還發展許多優質的旅宿業，在人氣旅宿王的投票中，台中裕元花園酒店及台中震大金鬱金香酒店，獲得了特色旅宿獎殊榮，未來將持續推動相關旅遊資源的優化，並推出串聯熱門景點及旅宿的特色旅遊路線，同時呼籲民眾善加利用公共交通或騎乘自行車前往，響應永續旅遊的體驗。

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