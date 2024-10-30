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台中年度賞花盛典！國際花毯節11/9「太空花城」 20萬朵主花毯繽紛登場

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▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局

「2024新社花海暨台中國際花毯節」將於11/9至12/1在新社種苗改良繁殖場二苗圃登場，為期23天，跨足4個週休假日。花毯節展區占地2公頃，以20萬朵繽紛花卉組成立體藝術裝置，包含23款花卉品種，如萬壽菊、海棠、牽牛花、天使花、寶石鼠尾草、文心蘭等，加上大面積的花海景致，每年都讓民眾耳目一新！

▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局

「新社花海暨臺中國際花毯節」為中部地區最盛大的花卉慶典，逐年淬煉成為全臺首屈一指、具品牌知名度的花卉與休閒農業活動。推廣花卉產業是中臺灣的在地特色，藉由花卉裝置藝術、社區及在地產業協作，串連花草、農特產、觀光休閒等臺中特色產業，活絡地方商機，提升在地產業量能，深化社區營造，促進地方自立永續發展，帶動山城區域觀光產業鏈更加緊密，吸引各地及國際遊客參觀。

▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局

今年有7大主題花卉藝術裝置，各個吸睛！主花毯「太空花城」創新突破，打造總高17米，55米直徑寬的神秘太空總部，展現歷年來最多的7個機械動態，每當整點展演時，會出現神秘客蒞臨花城，於太空軌道上帶領地球人來到全新的未知太空世界，一同感染花城的繽紛；走進「環環相扣」象徵踏上永續探險旅程；「蟲獲新生」為一隻巨大的獨角仙，翅膀上結合人造衛星葉片，快樂地漫遊穿梭在太空銀河裡；「時光隧道」外觀為巨大的太空香菇包造型，下方黑洞藏身神秘萬花筒，走入彷彿可引領前往未來世界；「探索未來」坐落於玉米田中，駕駛員是來自未來的神秘小貓太空人，帶領著大小朋友一同到展區各處遊歷。

▲創意主題區-環環相扣。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲創意主題區-環環相扣。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

▲主花毯-太空花城。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲主花毯-太空花城。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

今年首度以新社香菇太空包循環經濟及永續環境為脈絡，導入SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」為策展核心，開啟一段嶄新的太空花境探險旅程，帶領民眾來到一處位於太空世界的繽紛花境，進而體驗環境永續的精神。

▲創意主題區-時光隧道。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲創意主題區-時光隧道。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

台中國際花毯節日前榮獲「2024全球百大目的地故事獎」，也打破紀錄，成為台灣各縣市政府中首次、也是唯一獲獎的城市，讓台中成為國際綠色旅遊市場的新亮點！今年策展的綠色永續行動已啟動，擴大結合在地百位長照機構長者及百位幼童共同佈置「草莓火箭」與「共創基地」，於展前親手創作及照料草花，展示後植栽回歸繼續養護，實踐綠色長照、藝術共創及社區美化，讓台中成為友善育兒、樂齡宜居的幸福城市，也與在地共創夥伴共同期待與迎接全台最大花卉盛事。

▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

此次活動展區內，規劃鋪設木棧道及設置進出入口斜坡，有愛無礙，讓體弱、年長者或輪椅使用者可以盡情參觀每個主題區。現場也貼心提供輪椅及娃娃車租借服務，邀請全國民眾提早安排時間與親愛的家人朋友共同前來花毯節，一同感受立體花毯帶來的震撼，以及國際花都的幸福感。

▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)
▲往年活動照片。(圖片來源﹕台中市政府觀光旅遊局)

「2024新社花海暨台中國際花毯節」

活動日期：2024/11/9-2024/12/1

活動地點：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃


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