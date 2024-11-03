台中南屯豆腐工房好滋味！　北海道大豆、鹽鹵工法打造獨具匠心豆製品

位在台中南屯區的【日作豆腐工房】，豆製品嚴選北海道優質大豆製作，承襲道地日本的「鹽鹵」工法，讓豆腐濃郁滋味、綿密口感深深刻入饕客心中，多樣化的豆製品不僅健康養生，味道更是一絕！

【日作豆腐工房】位在台中南屯區的干城街上，店面坐落於黎明新村，品牌從2015年經營至今，充滿日系文青風格的裝潢，令人留下深刻的印象。品牌憑藉著匠心獨運豆類食品深得民眾喜愛，希望通過多樣的豆類天然產品，將令人安心的味道傳遞給一位又一位的顧客，將這份美好純粹的風味注入當地，成為全新的健康、養生系美食。

店內架上、冷凍櫃擺放各式豆製品，除了招牌木棉豆腐、絹豆腐外，還有豆腐花、油豆腐、豆乳布丁、豆干，還有店家精選的醬料與豆子可供挑選，濃厚豆乳、青仁黑豆乳、黑豆茶也是不容錯過人氣品項。

老闆不僅對於品質的嚴格控管，就連原物料也毫不馬虎，嚴選日本北海道產十勝選大豆製作，每個步驟的講究與要求，不僅每日純手工新鮮現做，並堅持100%有機黃豆與天然鹽鹵製作，保證天然無添加，黃豆研磨的濃度也相當要求，豆漿的濃郁、豆腐的綿密、豆干的Ｑ彈都拿捏到位，如此堅持只為提供顧客最高品質「豆類食品」，每一份商品都飽含老闆的堅持與用心。

▲半開放式的廚房能夠清楚看到豆製品整個製作過程，讓顧客食得更安心。

▲天然凝結劑「海水鹽鹵」能將豆漿凝固成豆腐或豆干，添加的比例依照還需要依照當日天氣、濕度調整，憑藉著多年累積的經驗，才能將口味、口感維持恰到好處。

▲製作過程從精選、靜置、磨碎、加熱、凝固、入模到完成裝盒，每個細節都毫不含糊。

│豆腐系列

木棉豆腐、絹豆腐是店內的人氣招牌，口感不同、製作料理的方式也不同，像木棉豆腐口感較為紮實飽滿、擁有濃郁豆香氣息，無論煎、炸、紅燒或入湯都合適；絹豆腐則適合涼拌，擁有細緻軟綿的口感，搭配皮蛋或簡單淋上醬油直接吃就能很美味。

▲「手工鹽滷豆干」深受家庭主婦喜愛，軟中帶Q的口感，濃縮豆腐的精華展現豆香醇厚的風味，不論香煎、紅燒、香滷、炒製都美味。

│濃厚豆漿、青仁黑豆乳、煎焙黑豆茶

品牌最為熱銷的商品莫過於豆漿系列，豆漿、黑豆乳提供無糖、微糖，每一口都能喝到滿滿豆香，香濃氣息在嘴中縈繞不去，純粹、天然的滋味不論是作為早餐飲品再恰當不過了。

「煎焙黑豆茶」可謂養生健康飲品首選一經推出便廣受民眾好評，茶飲保留黑豆營養成分，並帶有黑豆特有的甘甜以及堅果香氣，溫潤順喉的滋味成為長輩、上班族的最愛。

｜豆腐布丁

超人氣甜點「豆腐布丁」使用製作豆腐的「極濃豆乳」取代鮮奶，使其風味更加濃郁醇厚，純樸卻又幸福的滋味一吃就愛上！並提供大份跟小份裝，不論是多人共享還是個人獨享都能滿足。

│黑蜜心太

店家新品「黑蜜心太」則是經典的日式茶屋甜品，將寒天凝固後製作的透明軟Q、一條條扁平像麵條般的細條，加上新鮮的柚子、寒天和細緻的上白糖組成，淋上醬汁後，就成了「心太」，香甜順口的滋味，驚喜又清涼的夏日點心一吃便難忘！

【日作豆腐工房】在地深耕多年，憑藉著真材實料的食材與用心製作的豆製品，嚴選北海道大黃豆搭配天然「鹽鹵」，嚴謹製作工法，獨具匠心滋味的職人手作豆腐，目前除了店內的常態品項外，店家也會不定時客製台灣特有豆款的豆製系列商品。

【日作豆腐工房】

店家地址：台中市南屯區干城街272號

店家電話：0422511036

營業時間：週一到週五 08:00–18:00

週六 07:00–14:00（週日公休）

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/48g50sd





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