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終於開放現場購買了！沙鹿超人氣日式餐盒 大份量主菜加上精緻配菜，均一價只要100元

美食佳堯／ 文、圖／ShengYao

udn走跳美食／ShengYao

海線外食族如果不知道沙鹿這間"欣和日式餐盒"(原名:星河日式餐盒)真的就遜掉了，這家日式餐盒在海線可以說非常受歡迎，不少學校、醫院、公司機關行號都有跟他們訂過，而且評價都相當不錯。他們家餐盒非常與眾不同，配菜都是精心研發的，是完全可以當作現炒來賣的那種，然後主菜肉類份量給得也超有誠意，重點是一個便當才賣100元，OH MY GOD，我都在納悶老闆娘要賺什麼了XD。店家原本之前只有提供團體預訂或是外帶自取(也是得先預訂)，現在終於開放現場購買了，不過因為每天只有販售兩個小時，加上是限量供應，所以想來買的朋友還是建議要早一點點來，太晚真的就買不到啦。

"欣和日式餐盒"的現場販賣門市位置在中正街，沙鹿國小斜對面，這裡其實也就是他們之前星河健康廚房的店面，只不過當時只能拿預訂的，現在是變成可以直接現場購買。

旁邊一樣是吐司媽媽，這間早餐也很推，我之前也有介紹過。

餐盒一共有六種，算上隱藏版（沒在菜單上）的話七種，均一價都是100元噢，蠻便宜的耶，只有星期一到五有販售喔，每天販售2小時。

他們家餐盒配菜不是那種自助餐常見的家常菜，而是闆娘團隊特地精心研發的，因為講究健康，所以在烹調上也沒有放太多油，算是兼顧美味與營養。

餐盒配置是1樣主菜加上3到4樣（視主菜而定）的配菜，菜色份量充足，整個看起來有夠豐盛，這樣才賣100元未免也太便宜了吧。

香酥雞柳飯盒 $100

配菜都好特別喔，這天吃到的有百香鳳梨泡菜、青花菜炒木耳以及略帶酸甜味的炒米腸，每一樣都蠻好吃的，而且真的沒啥油，感覺吃起來很清爽。

主菜"香酥雞柳"一共有六大塊，炸得剛剛好，整個是外酥裡嫩，另外上面還灑上某知名雞排店的特製胡椒粉，格外對味好吃。

和風燒肉飯盒 $100

配菜這個芥末味道的四季豆好好吃，不會很嗆辣，很涮嘴。

主菜是"日式燒肉"，豬肉是用俗稱"老鼠肉"的豬後腿部位肉，據說每隻豬只有兩塊，非常稀少，肉咬下去非常的軟嫩，而且完全沒有肥肉，調味剛好，不會太鹹，單吃或是配飯都不錯。

薄鹽鯖魚飯盒 $100

鯖魚非常大一塊，烤得嘎嘎香的，魚皮微微酥脆，魚肉紮實充滿豐厚油脂，不用太多調味就蠻好吃的了，旁邊還有附紅薑，可以搭配鯖魚一起吃，很對味喔。

隱藏版九宮格飯盒 $150

除了一般餐盒，他們之前非常熱賣的九宮格餐盒也有開放現場販售喔，算是隱藏版的。

整個餐盒看起來十分精緻，主菜是燒肉和類似炸蝦餅的東西，配菜就是他們一般便當的那些精緻配菜，米飯份量相較之下不多，不過一般食量的全部吃完應該也是會飽，個人覺得還蠻適合公司訂來當成會議便當。

相較一般的健康盒餐，這間"欣和日式餐盒"給我感覺真的是很不一樣，菜色精緻特別，從配菜到主菜都很好吃，而且不油不鹹，可以說兼顧健康與美味，份量以及價格也都是我會力推他們家餐盒的原因，在海線要找到100元又這麼大份量的餐盒實在很不容易了，沒吃過的朋友真的可以推薦去買來吃看看喔。

欣和日式餐盒

地址：台中市沙鹿區文泉莊24號

電話：0978-023032

營業時間：星期一到星期五10:30-12:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：欣和日式餐盒

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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