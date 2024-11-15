彰化市美食「天公壇素食麵」自家炸菜包、豆皮、白豆腐超好吃！素食麵、綜合湯銅板小吃有找

相隔一段時間就會在彰化市美食名單中吃點素食、蔬食，早晨來到天公壇素食麵，說真的沒想過要爆料他們家，因為爆了又要排隊排好久，彰化市美食幾乎都吃過，這陣子剛好有點時間就來拍拍照，阿姨曉得我在拍照並沒有阻止我，還問我是不是在做美食，我說對啊！我需要畫面，他就很親切的讓我拍，天公壇素食麵在彰化很有名氣，但是招牌實在太小一個要找也是挺有難度，天公壇周邊美食的素食麵、爌肉飯都是厲害的呢！有機會真的要試試看！天公壇素食麵的素料是自家炸的瀝油乾淨，不會有油耗味，樣樣都自己來，連菜包也都是，一等一的美味豈能錯過啦！

天公壇素食麵在哪？

彰化市因為早期有禮佛習慣，演變到素食店很多，幾乎已經要跟彰化市礦肉飯並列其中，也是彰化三寶之一，說說哪三寶？爌肉飯、肉圓、素食，這家天公壇素食麵位在天公壇前面的巷弄中，住址是彰化縣彰化市陳稜路80號，賣完即沒，常常都要排隊等候，耐心很重要。

天公壇素食麵外觀環境

阿姨基本上都自己做美食，自己端到客人桌上，應接不暇的美食讓他也忙碌不已！桌上一支支竹勺就很有滿滿古早味的意境呀！

內用與外帶都需要排隊，不用緊張，等久了總會買得到！離峰時刻大概是九點半左有（自己的推算與估計）。

看著阿姨的背影，環境上很乾淨不用擔心髒的問題，吃麵起來也格外舒服。

素料油豆腐、豆皮、豆包、豆雞都是阿姨炸的，旁邊還有爐子在炸，就不方便拍攝了，給你們一點遐想的空間。

天公壇素食麵菜單

天公壇素食麵點了一份素食麵、綜合湯這樣$70可以吃飽飽。

天公壇素食麵餐點介紹

別小看這碗麵，送上來是完全尖尖沒有散掉，酷吧！阿姨真的很強，那個下面手勢、放入碗中，那個比義大利麵的手感還要經典很多，麵條加上豆芽菜、素滷丁、沙茶，最後再撒上芹菜作為點綴，也是凸顯麵條好吃的小心思。

加上甜辣醬，似乎又多了一個鹹香味，平時我很少加醬料，但為了拍照可以有美美感，就加了些。

攪拌均勻後食用，黑！說真的我自己愛吃素食，這碗真的吃完後會心情愉悅～我想應該是店家讓我好好拍照，沒有又走過來跟我說，小姐！你可以快點吃嗎？麵都涼了～

別小看這碗綜合湯，豆皮、白豆腐、油豆腐跟菜包都有，完全就是大補帖的型式出爐，湯頭回甘但不膩口。

鮮甜的油豆腐是否也讓你開始覺得這家的油豆腐很不一般？

切開後嫩嫩豆腐的猶如出生嫩嬰的屁股白白好可愛。

他們家的菜包走的是胖胖短短型，跟坊間不大相同，裡面包的餡料也都很順～加點醬應該也不錯。

彰化市美食名單中吃點素食、蔬食，天公壇素食麵是我常訪的店，在彰化很有名氣，但是招牌實在太小一個要找也是挺有難度，天公壇周邊美食的素食麵、爌肉飯都是厲害的呢！有機會真的要試試看！天公壇素食麵的素料是自家炸的瀝油乾淨，不會有油耗味，樣樣都自己來，連菜包也都是，一等一的美味豈能錯過啦！

天公壇素食麵

住址：彰化縣彰化市陳稜路80號

電話： 04 724 5590

營業時間：06:30–13:30六日休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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