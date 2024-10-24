山林秘境中、湖光瀲豔旁，8間日月潭咖啡廳推薦，來過一次就令人難忘！

湖光山色的日月潭美得令人流連忘返，是許多人假日的旅遊選擇。風光明媚的自然景致，恬靜悠然的緩慢步調，這時候享受精緻美食，再來上一杯香氣四溢的咖啡，才是美景最佳的打開方式。日月潭周邊有不少咖啡廳坐擁山景、湖景或是隱身在山林秘境中，只要來過一次就令人難忘，來日月潭一定要去探訪一下。用美景和美食規劃一場洗滌身心的旅行吧！忘卻煩憂、遠離喧囂，極致的放鬆和療癒，還你滿滿的元氣。

南投美食｜日月潭周邊咖啡廳推薦

蠻荒咖啡 Desolatecoffee

圖片來源/IG@open10741

蠻荒咖啡是很夯的日月潭咖啡廳，位在前往日月潭的必經之地，木造欄杆的白色玻璃屋超級夢幻，整體空間明亮又通透。通往二樓的階梯是最受歡迎的打卡點，每個角度都能拍出不同氛圍，純白色階梯加上透明的書牆，天氣好時會灑進美麗的陽光，真的怎麼拍都好看！提供精品咖啡、下午茶、輕食、甜點等，質感又典雅的空間再配上周邊的山嵐景色，絕對值得特意造訪！

店家地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷41號

連絡電話：049-289-7903

營業時間：10：30–18：00

先得月 Tea Lounge

圖片來源/IG@shih_su

在承億文旅潭日月四樓的先得月 Tea Lounge，坐擁湖景景觀第一排，絕佳視野將日月潭湖與山的美盡收眼底。室內寬敞空間挑高，現代風裝潢又帶點書香氣息，大片落地窗將光線灑落室內，靠窗的座位超搶手，180度觀景窗，品嘗美食的同時也享受視覺饗宴。提供咖啡、日月潭在地紅茶、氣泡飲、PIZZA、各式蛋糕等。當夕陽西下，啜飲一杯咖啡，靜靜欣賞令人驚艷的夕陽餘暉，美到捨不得移開目光。

圖片來源/IG@shih_su

店家地址：南投縣魚池鄉中正路58號潭日月4F

連絡電話：049-285-5455

營業時間：12：00–19：00

鹿篙咖啡莊園

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山林間的隱藏版景點，鹿篙咖啡莊園蓋在一座茶園圍繞、滿是咖啡樹的山丘上，可以眺望遠方層層山巒及整片綠油油的茶園，讓人心曠神怡，景色美得不像話，非常愜意放鬆！店內的環境乾淨明亮，戶外設計超廣角的觀景平台，可以盡情的打卡拍照、休息放空。這裡也是精品咖啡豆的製作工廠，並規劃了木棧道，讓遊客可以走下茶園，體驗被大自然包圍的幸褔感，離去前還能買些伴手禮。要規劃來日月潭遊玩的你，不妨來這度過悠閒的午後！

圖片來源/IG@icat315

店家地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

連絡電話：049-289-5520

營業時間：09：00–17：00

約定幸福-Pizza&Coffee

圖片來源/IG@popo_foodnotes

有著漂亮綠意庭園的玻璃屋咖啡廳約定幸福-Pizza&Coffee，是間只有周末假日營業的親子餐廳，除了環境清靜及綠草如茵的超大草皮外，還有沙坑可以讓小孩玩樂放電，也是寵物友善餐廳喔！提供手工窯烤披薩、窯烤雞翅、窯烤地瓜、咖啡、下午茶和炸物拼盤等美食，尤其是手工窯烤披薩口味豐富，中西融合的獨特口味，更是令人讚不絕口，用餐時間一位難求，建議先預約唷。

圖片來源/IG@popo_foodnotes

店家地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷2-5號

連絡電話：0982-457-172

營業時間：週六、日及國定假日 11：00-18：00(平日有開放團體預約包場)

湖の怪物 咖啡

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從一開幕就備受矚目的湖の怪物咖啡，日式懷舊風話題性很高，加上熱門節目《嗨！營業中》來這裡取景的加持下，一直都是日月潭的人氣咖啡廳。日式木造老屋、室內榻榻米座位，整體營造出來的懷舊氛圍拿捏到位，戶外座位可以欣賞四周環繞的山林綠意，十分療癒。必點懷舊紅龜粿復古甜點盤，阿嬤時代的紅龜粿+菜脯大餅+台灣糕仔，尤其小湖怪形狀的紅龜粿好吃又好拍，推薦下午可以來這坐坐補充一下能量。

圖片來源/IG@albee_12.22

店家地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78號

營業時間：10：00-17：00

柴coffee景觀餐廳

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柴coffee景觀餐廳位於日月潭纜車站旁的露營區，以可愛的柴犬為主題，從門口開始就擺放了許多柴柴的裝飾，櫃台旁一角還有柴犬扭蛋機，真的超級可愛。玻璃屋的餐廳主體，室內外皆有座位，寵物只要牽繩即可入內。菜單有小火鍋、現烤披薩、咖哩飯、點心、鬆餅及各式飲品，甜點櫃還有當日限量蛋糕可以選購。店狗是一隻活潑可愛的小柴犬，帶毛小孩出門遊玩的朋友，推薦來這裡喔～

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店家地址：南投縣魚池鄉中正路102號日月潭纜車站旁露營區

連絡電話：049-285-0606

營業時間：10：00–18：00

金井珈琲Kanei coffee

圖片來源/IG@kanei_coffee

位於日月潭的森林祕境中，日式昭和時期風格的名曲喫茶店，金井珈琲Kanei coffee座落其中，走過金井山泉農莊的森林小徑，眼前滿園盛開的櫻花，屋後大片的落羽松、養滿魚的小水池，彷彿神祕的世外桃源，隨著季節展出自己獨有的顏色。選用自然山泉水製作飲品，中深烘焙的珈琲豆竟也多了一份甘甜，店內播放復古黑膠音樂，木質建築、簡約設計，自然的將昭和氛圍帶入其中，室內空間不大，戶外涼亭的座位能感受不同風景視野，慵懶放鬆的感覺，會讓你深深愛上這個地方。

圖片來源/IG@kanei_coffee

店家地址：南投縣魚池鄉金井巷6-16號

連絡電話：0905-138-670

營業時間：11：00–18：00

築樂咖啡

圖片來源/築樂

南投超人氣預約制咖啡廳，日式風格大氣的建築，充滿風情的庭園造景，一草一木、蜿蜒石階、小橋流水、柳樹池景，處處都是美麗的景緻。室內裝潢以原木打造出日風質感，在榻榻米上用餐超有感覺，午餐提供日式咖喱、定食兩種餐點，咖哩濃郁香醇，食材新鮮好吃真材實料，甜點櫃裡各種口味豪華版的戚風蛋糕，裝飾的超級誘人，飯後來份甜點加上一杯咖啡，真是一次完美的用餐體驗。

圖片來源/IG@yuyu_travel.eat

店家地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

連絡電話：049-291-2677（全時段預約制）

營業時間：11：30–17：00（週一、二公休）

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