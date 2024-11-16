用餐時間必客滿！ 台中模範街附近「魚日內人」 滷肉飯竟有四種吃法，最上面還有一顆炸蛋

在模範街附近，開著這麼一間專門經營滷肉飯的小店。特別喜歡這樣子的店面，簡單吃一餐，就可以品嚐到美味。這間『魚日內人』不僅販售的是好吃滷肉飯，還是有炸彈版本的哦，也就是蛋是用炸的方式呈現，而且用的是鴨蛋。

魚日內人就開在『辛巴音樂餐廳』的旁邊，路邊有許多收費停車格。

店內不大，這是下午1點多了，還是有些許用餐客人。

牆面和椅子都是一種復古的呈現

魚日內人│內用免費享用雞白湯

來內用的客人，都免費可以喝雞白湯。

魚日內人│滷肉飯四種吃法

滷肉飯還有四種吃法？喜歡哪一種自己挑選。

魚日內人│菜單

菜單很簡單，也有便當系列（限外帶），選好後結賬等餐點上桌。

魚日內人│炸彈滷肉飯；肉汁噴發唐揚雞；胡麻秋葵

炸彈滷肉飯；肉汁噴發唐揚雞；胡麻秋葵

一個人的中餐就簡單吃，端上來時候眼睛就告訴你這個日式的復古碗就對啦！像極了阿嫲家會出現的碗。

炸彈滷肉飯，顧名思義就是上面一顆炸過的蛋，底下則是鋪滿了滷肉。

看看這個炸彈，天然又美味呀！

米飯絕對是主角之一，上面的蛋稍微用破掉後，蛋液還有滷肉和米飯們，呈現全部抱在一起的狀態，感覺很可以呀。

胡麻醬料均勻且充分的吸收再秋葵內，很讃耶！每一塊秋葵都有胡麻醬，不是隨便的撒上去，細節細節。

炸雞有三種醬料可選，直接選了韓式辣醬。甜辣甜辣的口感很棒，而且全部用腿肉，超喜歡juicy的口感。

粉嫩的肉質，絕對會讓你一塊接著一塊的享用它。

魚日內人-炸蛋魯肉飯專賣店

地址：台中市西區向上路一段24號

電話：04 2301 9811

營業時間：12:00-23:00

FB：https://pse.is/6h78a3

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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