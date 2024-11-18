這就是熟悉的韓國味！韓國老闆開的文青風「韓式湯飯」，海鮮煎餅、韓式菜包肉都吃得到
udn走跳美食／強生與小吠
熱愛韓式的強生與小吠雖然九月中才從首爾回來，但韓食魂還是在燃燒啊！終於來吃想吃很久的文青風韓式湯飯▸In the SEOUL◂啦！
In the SEOUL位在衛道路巷弄裡，是首爾飯桌的姐妹品牌，先前也有去吃過首爾飯桌的二店， 後來二店收起來後今年五月才又在北區開了這家。
In the SEOUL│環境
因為位在獨棟住宅區裡，In the SEOUL有院子可候位，但不想久候的話建議直接利用線上訂位事先預約。
院子和一樓內用區都保留了老宅原本的磨石子地板，簡單文青風的裝潢裡也帶有一點復古氣息；另外二樓也有座位但這天就沒有特地上樓拍攝。
茶水餐具自取哦～
In the SEOUL│菜單
菜單中包含許多常見的湯飯和鍋物，另外也有韓式菜包豬肉以及海鮮煎餅。
菜單也有提供怎麼吃的建議，結果我們點了韓式菜包豬肉還是沒注意到怎麼吃。
In the SEOUL│餐點
總共點了三道，海鮮煎餅和韓式豆腐鍋率先上桌。
海鮮煎餅
海鮮煎餅本身已自帶一點調味，煎餅口感有煎到酥酥的帶點焦度，但是整體偏油而且海鮮用料沒有很多。
提供的沾有點酸酸的哦～
韓式豆腐鍋
韓式豆腐鍋除了有白飯，還有附三樣小菜還不錯，而且白飯不會煮的濕軟，還蠻適合加入湯裡一起吃的。
豆腐給了很多另外有豬肉、蛤蜊還有蝦子等等。
湯頭部份小吠覺得比較沒有像在首爾吃到的那麼濃稠，應該有稍微改良過吧，喝起來小辣而已整體風味還算ok。
韓式菜包豬肉
賣相還不錯，也有我們在韓國吃到的蝦醬～
菜包肉中間有拌麵的部分，口味很像台灣常吃到的涼麵醬汁再加上甜辣甜辣的風味，原本菜單建議拌麵是和五花肉一起吃的，結果我們一樣拿來包生菜。
豬五花有帶些許帶軟骨且瘦肉部份居多，口感用煮的會比較偏軟，和韓國吃到的燒肉那種Q彈度沒得比，但完全沒有豬腥味再包上生菜和配菜等等一起食用就很加分囉！
整體覺得In the SEOUL的口味中規中矩，沒有不好吃但也沒有一吃下去會覺得『這就是熟悉的韓國味！』的那種感覺，不過以他們的價位和口味來說應該都算蠻親切且具接受度的，仍然算是可以一試看合不合自己口味的韓式湯飯囉～
In the SEOUL
地址：台中市北區衛道路127巷18號
電話：04- 2233 3080
營業時間：11:30-15:00、17:30-21:00（週一週二公休）
IG：https://www.instagram.com/intheseoul_2024/
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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