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料多到爆！ 「豐原廟東夜市」這間蚵仔煎好誇張，醬料吃起來帶有花生香氣很特別

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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來到豐原廟東夜市，大家都吃哪間蚵仔煎呢，糖糖每次來廟東夜市都吃這間洪記蚵仔煎，距離廟東夜市菱角酥不遠，不管平假日生意都超級好，不僅好吃，用料更是實在，裡頭的料真的多到爆，除了滿滿的蚵仔，還有空心菜、韭菜及豆芽菜。

洪記蚵仔煎位在台中豐原區中正路167巷中，從廟東夜市菱角酥進來的右手邊第一間，店面小小一間，生意可是好到不行。

洪記蚵仔煎除了蚵仔煎，還有蝦仁煎及蚵鏈湯，之前來吃是70元，現在已經漲價到80元了。

瞧瞧煎台旁的新鮮蚵仔，顆顆飽滿又大顆，看起來相當誘人呢。

洪記蚵仔煎的餐點都是現點現煎，煎台看起來很乾淨，不會油膩膩的。

蚵仔煎 80元

洪記蚵仔煎份量還蠻大一盤，上面淋上滿滿醬汁，本來想說吃完這蚵仔煎繼續續攤，結果吃完直接飽到不行。

用筷子一夾，裡頭滿滿都是料，一般蚵仔煎裡頭都只有一種蔬菜，這裡有空心菜、豆芽菜又有韭菜，一次吃到三種青菜，口感爽脆，層次相當豐富。

裡頭的蚵仔也相當肥美大顆，鮮味十足，洪記蚵仔煎不僅用料實在，還有一大特色就是他的靈魂醬汁，吃起來帶有迷人的花生香氣，喜歡吃蚵仔煎的朋友，來到豐原廟東夜市可以來試試看這間洪記蚵仔煎唷。

洪記蚵仔煎專賣店

電話：04-25283388

地址：台中市豐原區中正路167巷2之4號

時間：11:00~22:00；週二、三店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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