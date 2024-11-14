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台中人氣麻糬店開分店！拜拜都選這間，除了傳統麻糬，還有創意雲朵驢打滾

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台中人拜拜麻糬都用這間！台中人氣麻糬店芳塢碼頭麻糬專賣店開分店囉，除了東區總店，現在北區也可以買到芳塢碼頭麻糬專賣店，距離糖糖更近超讚，除了傳統麻糬，還推出創意麻糬雲朵驢打滾，可以沾醬的麻糬共四種口味，每日限量供應，晚了吃不到。

芳塢碼頭專業麻糬西屯店位置

芳塢碼頭麻糬專賣店新分店西屯店位在台中北區西屯路一段，靠近忠明路，距離科博館不遠，人氣阿裕壽司也在附近，招牌亮黃色扛棒相當顯眼。

芳塢碼頭專業麻糬的麻糬都是現點現做，採用純糯米製作而成的Q軟麻糬，每顆餡料都包的相當紮實，最後再滾上花生粉或芝麻粉，可愛又飽滿的麻糬就完成囉，除了平常日，每每只要一到土地公拜拜，芳塢碼頭專業麻糬更是賣到嚇嚇叫。

芳塢碼頭專業麻糬菜單

雲朵可可驢打滾 130元

芳塢碼頭專業麻糬的雲朵系列都是採用盒裝，一盒是八顆裝，採用原味麻糬，接著均勻地滾上純濃無糖可可粉，還沒入口就聞到濃郁的可可香氣撲鼻而來，糖糖已經垂涎三尺啦。

先品嘗可可麻糬，一入口就感受到濃濃的可可香氣在嘴裡蔓延開來，讓人欲罷不能，沾上特製雲朵奶醬，多了香濃奶香，就像在吃巧克力牛奶麻糬，搭配棉花糖玉米脆片，微甜不膩，深受大人小孩的喜愛。

雲朵紫薯驢打滾 130元

接下來這款充滿浪漫紫色的雲朵驢打滾是紫薯口味，一樣採用原味麻糬均勻地沾上紫薯粉，還沒入口就聞到紫薯香甜的味道。

旁邊這次附上米果及棉花糖，搭配特製雲朵奶醬，紫薯香氣濃郁，搭配香濃奶醬，這口味糖糖也很喜歡。

雲朵抹茶驢打滾 130元

採用原味麻糬，每顆都均勻地沾上日式靜岡抹茶粉，讓麻糬變得綠油油的模樣，旁邊附上老闆特製的雲朵奶醬及棉花糖玉米脆片。

第一吃法就是先品嘗抹茶麻糬，口感Q彈，帶著濃濃的抹茶香氣，第二吃就是將抹茶麻糬沾上特製雲朵奶醬，讓迷人抹茶多了濃郁奶香，最後一吃是沾上棉花糖玉米脆片，讓Q軟麻糬多了玉米脆片的爽脆口感，層次更加豐富，這麼酷的吃法糖糖倒是第一次吃到，身為抹茶控的朋友一定要試試。

雲朵焙茶驢打滾 130元

芳塢碼頭專業麻糬的雲朵茶系列除了抹茶，還有推出焙茶口味，以原味麻糬沾上日式靜岡焙茶粉，旁邊附上米果、棉花糖及特製雲朵奶醬。

比起抹茶，糖糖覺得這支焙茶的茶味更加香濃，帶微微苦韻，搭配特製雲朵奶醬，多了濃郁奶香，中和了焙茶的苦味，層次更加豐富。

靜岡抹茶小紅豆麻糬 35元／顆

除了傳統麻糬，芳塢碼頭專業麻糬還有推出偏日式風格的靜岡抹茶小紅豆麻糬，採用傳統糯米麻糬，包入萬丹紅豆內餡，口感冰涼，帶有顆粒感的紅豆泥，搭配沾上靜岡抹茶粉的香Q麻糬，微甜不膩，讓人吃完一顆還想再來一顆。

芳塢碼頭專業麻糬除了最新創意沾醬麻糬，還有傳統麻糬也是人氣必買，可以單顆購買，也有六入及十入禮盒，送禮自用兩相宜。

喜歡吃芳塢碼頭專業麻糬的朋友們，現在除了東區總店，在北區也吃得到芳塢碼頭專業麻糬囉，全新分店新開幕，除了可以吃到好吃的傳統麻糬，還可以吃到創意沾醬麻糬，口味多樣化，吃法也很多種，每日限量供應，喜歡麻糬的朋友千萬別錯過啦！

芳塢碼頭麻糬西屯專賣店

電話：04-23261818

地址：台中市北區西屯路一段379號

時間：10:00~18:00（提早售完休息）；不定期店休

臉書：https://www.facebook.com/DafangMashuFans/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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