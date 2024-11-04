百年糕餅繫人情「台中國際糕豐會」喚起在地記憶 展現深厚文化底蘊

以中秋節傳說作為禮盒巧思，將木製工藝品與台中糕餅作結合。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】台中豐原素有「糕餅之鄉」的美名，地緣與文化發展的變遷，讓糕餅自清末起逐漸成為當地的重要產業，從上流仕紳名貴的伴手禮，到家家戶戶佳節送禮首選，在歷史百年巨輪的推動下，糕餅已銘刻在豐原乃至台中的血液。

▲台中市政府觀光旅遊局局長陳美秀。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

推出聯名文創商品與旅宿專案 「糕豐盛事」盛大展開注入觀光新量能

「2024台中國際糕豐會」在5月揭開序幕，將霧峰及豐原作為活動主場，並結合百年建築與百年糕餅文化，訴說糕餅之鄉深厚的文化底蘊，台中市政府觀光旅遊局（簡稱台中觀旅局）更頃力號召在地糕餅、旅宿、文創業者加入盛會，推出一系列「糕豐盛事」活動。不僅給予糕餅業者們展示烘焙技藝的舞台，亦促進台中糕點和文創產業共融發展，更獲得廣大民眾迴響，也讓百年糕餅傳統以不同面向帶給當代人特殊的文化意涵。今年台中觀旅局亦推出多款「糕豐會」聯名文創商品與旅宿專案，藉著「台越觀光論壇」舉辦期間，將台中的觀光魅力推向國際。

強調獨有糕餅文化 融和在地特色產業

為提升推廣台中國際糕豐會關注度，台中觀旅局在9月舉辦媒體踩線活動，走訪霧峰與豐原當地別具歷史的古蹟建築、百年糕餅老店以及特色景點，展現當地多元化的觀光量能。

台中觀旅局局長陳美秀表示，糕餅是台中軟實力之一，但過去卻從未被作為觀光主軸，在旅遊中僅被作為伴手禮之一可有可無的存在。然而糕餅不僅乘載著百年歷史記憶，更刻畫出台中豐富的文化底蘊，是以將計畫命名為「糕豐會」，並將糕餅文化融入系列活動，串連當地食、宿、遊、購體驗，首場活動即獲得民眾迴響，更讓糕餅業者感受到自身產業的重要性與特殊性。

巫宗霖提到，延續今年佳績，明年台中觀旅局將擴大舉辦糕豐會活動，並加入台中知名茶葉與咖啡產業，相互結合推出糕餅下午茶體驗，讓旅客在到訪台中的同時，還能沈浸在悠閒的午後，以味覺感受台中的旅遊魅力。

活動策劃人洪慶坤指出，活動執行規劃過程中較耗時的即是要整合相關單位的觀念，並從協調中取得共識。而計劃的重點不僅止於糕餅的美味，更重要的是肩負傳承的使命、凝聚在地情感，透過老師傅的手藝與對糕餅文化投入，與糕餅所維繫起人與人之間的交流，讓現代社會增添更多美好祥和的氛圍。

尋訪台中舊時路 品味百年糕餅香

❖ 木匠兄妹木工房

以木頭為主題的觀光工廠，規劃出多種主題區域，旅客可透過互動式遊戲認識不同木材、購買設計精巧的木製工藝品、體驗木工手作課程等，戶外空間更打造專屬打卡景點與小型遊樂區。今年中秋木匠兄妹也與豐原在地老店聯翔餅店攜手推出「厚意」太陽餅禮盒，盒內的木製弓箭也與后羿射日的傳說作趣味結合。

❖ 立法院民主議政園區民主時刻館

前身為台灣省議會的議事大樓，後改建為台灣民主發展進程的博物館，內部議事堂內保留當時立法委員們投票表決的桌台，並利用投影機投射於穹頂上，以動畫片展示台灣民主時代的發起與變革。內部其他空間亦被規劃出多元展區空間，以互動式的趣味體驗讓民眾能在短時間內了解台灣政治發展的演進。

❖ 霧峰林家花園林獻堂博物館園區

▲萊園內的飛觴醉月亭為當時欣賞戲曲的戲台，保留中華文化的建築設計。 記者-陳妍潔／攝

為台灣規模最大的國定古蹟花園宅第，涵蓋霧峰林家在霧峰此地的園林及建築群，紀錄林家在台清末至近代的發跡與偉業。園區保留過去所用的傢俱用品、收藏的古文字畫與珍貴的照片紀錄，不僅能感受到中華文化獨特的魅力，還能透過這些物品一窺台灣百年歷史縮影。特別推薦預約全區導覽，在專業人士的講解下，以不同的角度發掘這些文物底下所蘊藏的文化故事。

❖ 霧峰林家宮保第園區

▲大花廳內的戲台建築設計十分精巧，旅客可在此處預約糕餅下午茶享受悠閒時光。 記者-陳妍潔／攝

園區完整保留傳統建築設計，不論是屋簷樑柱抑或宅邸樓道，每處設計皆有其特殊含義，融入中華文化之精髓，令人喟嘆。推薦大家預約在每月雙週週六舉辦的「夜探宮保第」，在螢螢燈火之中將華美建築折射出不同光彩，尤其進到大花廳戲台之中，夜晚的紅燈籠更襯出大花廳與戲台氣派典雅。

❖ 霧峰農會酒莊

▲在酒莊內可試飲霧峰特色酒款，喜歡的話在現場就能購買回家。（※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。） 記者-陳妍潔／攝

自穀倉改建成的酒莊販售著當地獨有酒款，利用霧峰當地盛產的香米研製成的酒，將米的圓潤香氣與清酒的清冽相互融合，交織出屬於霧峰的酒香。旅客在酒莊內可試飲品嚐6款經典酒品與小點心，團客也可特別預約前往專屬場地，品嚐完後還能直接選購想要的酒款或是當地農特產品，將美好的味道帶回家。

❖ 陳允宝泉食品

▲百年老店將各代所研發出的糕餅集結成禮盒，並命名為「時光寶盒」。 記者-陳妍潔／攝

為台灣少數逾百年的糕餅品牌，將日本和菓子技術融入台灣傳統糕餅，將糕餅口味再昇華。除持續傳承前人的美味，後代更是首創小月餅、蛋黃酥、御丹波等特殊糕餅，打破傳統的做法，在每一代中都研製出不同的代表性產品。店內更將每代的特殊糕餅集結成「時光寶盒」，讓顧客可以藉由專屬的禮盒品嚐到屬於不同世代卻不變的美味。

❖ 阿聰師芋頭文化館

▲在館內可預約體驗製作芋頭酥，有吃又有玩。 記者-陳妍潔／攝

將糕餅文化結合大甲盛產的芋頭，讓在地文化與農產迸發出令人難忘的滋味。除了能購買阿聰師研發出的特色點心外，還能參加館內導覽了解產業發展與芋頭的故事，或體驗親手製作芋頭酥，從玩中學、學中做，感受芋頭與糕餅文化的特色與魅力。

❖ 流星花園幸福樂活園區

▲園區內可欣賞日落與俯瞰台中市區夜景。 記者-陳妍潔／攝

佔地約10公頃的園區內擁有度假民宿、會議廳、老人養護中心等設施，同時提供廣大草坪空間舉辦婚宴等戶外活動，並可由海拔約500公尺的草原上俯瞰台中市區日落與夜景。園區內果園種植柑橘、柿子等多種季節性水果，旅客可付費體驗摘果樂趣，品嚐新鮮現摘的水果，感受最純粹的農遊度假體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野