2024搖滾台中音樂節！眾多台日獨立樂團讓樂迷一次滿足

強強聯手、加倍熱血!每年吸引上萬樂迷朝聖的「搖滾台中」今年邁入第17屆,為了增加活動豐富度,促進音樂創作國際交流,今年2024搖滾台中首度合作日本富士搖滾音樂祭(FUJI ROCK FESTIVAL),取得獨家授權,推出全新限定舞台,將富士搖滾的「ROOKIE A GO-GO Stage」原汁原味搬到台灣,讓台灣樂迷不用出國就能朝聖日本知名樂團,台日搖滾讓樂迷一次滿足!

今年更特別邀請日本富士搖滾音樂祭極富盛名的海選舞台「ROOKIE A GO-GO Stage」現身搖滾台中演出,活動首日特別邀請到日本 Ålborg、DNA GAINZ、SPENSR、水中スピカ等4組樂團演出,次日還有日本潮流樂團「新東京」接力演出,將帶給樂迷們全新的聽覺饗宴。

10/26表演卡司:

怕胖團、甜約翰、芒果醬、PassCode(JP)、固定客、OBSESS、吳汶芳、公館青少年、DAI(JP)×狗吠火車、震樂堂、FUNKINDUSTRY(FR)、秋波愛麗、The Salitus、 李晉瑋、碎紙花、混亂之島、Kanit 卡尼特、深深一擊、龍族扣殺、兩棲人、企鵝迴旋踢、【ROOKIE A GO GO Stage】、粗大BAND、倒車入庫、薄暮、SPENSR(JP)、Ålborg(JP)、DNA GAINZ(JP)、水中スピカ(JP)

10/27表演卡司:

TRASH、血肉果汁機、傻子與白痴、JADE、新東京(JP)、溫蒂漫步、老破麻、福夢、庸俗救星、BSB off the menu(KR)、BUMJIN(KR)、12.8 twelve.eight(HK)、FUTURE AFTER A SECOND、DUMB.RONG(TH)、P!SCO、步行者、かずき山盛り(JP) 、エロ紳士、憂憂 Yō-Yō、伯爵先生、核果人、秋山白日夢廚房、Bike機踏車、手骨樂隊、製燥者。

活動邀請多組當紅人氣樂團、新秀樂團,以及代表台中獨立音樂的潛力新星輪番上陣,並串連海內外多國樂團齊聚搖滾台中,帶領樂迷享受最青春熱血的音樂能量,活動全程免費,邀請全世界樂迷一起嗨翻文心森林公園。

【2024搖滾台中音樂節】

活動日期:2024/10/26-10/27

活動時間:12:00-21:40

活動地點:文心森林公園(台中市南屯區文心路一段289號)

入場方式:免費入場





