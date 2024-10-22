快訊

輕颱潭美「影響北市時間曝」！估陽明山風雨達豪雨等級、逾10級陣風

遭控掉包毒品再侵占…新北檢帶回1偵查佐偵訊 新北刑大：懷疑毒犯報復檢舉

中職／兄弟G3啟用兩屆台灣大賽MVP 陳俊秀首度先發

2024搖滾台中音樂節！眾多台日獨立樂團讓樂迷一次滿足

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)

強強聯手、加倍熱血！每年吸引上萬樂迷朝聖的「搖滾台中」今年邁入第17屆，為了增加活動豐富度，促進音樂創作國際交流，今年2024搖滾台中首度合作日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL），取得獨家授權，推出全新限定舞台，將富士搖滾的「ROOKIE A GO-GO Stage」原汁原味搬到台灣，讓台灣樂迷不用出國就能朝聖日本知名樂團，台日搖滾讓樂迷一次滿足！

▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)

▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)

▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)

今年更特別邀請日本富士搖滾音樂祭極富盛名的海選舞台「ROOKIE A GO-GO Stage」現身搖滾台中演出，活動首日特別邀請到日本 Ålborg、DNA GAINZ、SPENSR、水中スピカ等4組樂團演出，次日還有日本潮流樂團「新東京」接力演出，將帶給樂迷們全新的聽覺饗宴。

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

10/26表演卡司：

怕胖團、甜約翰、芒果醬、PassCode(JP)、固定客、OBSESS、吳汶芳、公館青少年、DAI(JP)×狗吠火車、震樂堂、FUNKINDUSTRY(FR)、秋波愛麗、The Salitus、 李晉瑋、碎紙花、混亂之島、Kanit 卡尼特、深深一擊、龍族扣殺、兩棲人、企鵝迴旋踢、【ROOKIE A GO GO Stage】、粗大BAND、倒車入庫、薄暮、SPENSR(JP)、Ålborg(JP)、DNA GAINZ(JP)、水中スピカ(JP)

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

10/27表演卡司：

TRASH、血肉果汁機、傻子與白痴、JADE、新東京(JP)、溫蒂漫步、老破麻、福夢、庸俗救星、BSB off the menu(KR)、BUMJIN(KR)、12.8 twelve.eight(HK)、FUTURE AFTER A SECOND、DUMB.RONG(TH)、P!SCO、步行者、かずき山盛り(JP) 、エロ紳士、憂憂 Yō-Yō、伯爵先生、核果人、秋山白日夢廚房、Bike機踏車、手骨樂隊、製燥者。

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

活動邀請多組當紅人氣樂團、新秀樂團，以及代表台中獨立音樂的潛力新星輪番上陣，並串連海內外多國樂團齊聚搖滾台中，帶領樂迷享受最青春熱血的音樂能量，活動全程免費，邀請全世界樂迷一起嗨翻文心森林公園

▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)
▲往年活動照片。(圖片來源：搖滾台中)

▲圖片來源：搖滾台中
▲圖片來源：搖滾台中

【2024搖滾台中音樂節】

活動日期：2024/10/26-10/27

活動時間：12:00-21:40

活動地點：文心森林公園（台中市南屯區文心路一段289號）

入場方式：免費入場


延伸閱讀>>台中養生系美食懶人包！健康料理、特色甜品、伴手禮盡收！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 東京 果汁

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

男女躺地互蹭…台中爵士音樂節觀眾亂象沒底線 挨批把音樂節當「求偶節」？

只在音樂會現場開張 小閔唱片行為樂迷延續感動

不畏震傷太魯閣音樂節11月登場 山月村員工「回家」

因震災停業 山月村員工11月9日太魯閣音樂節合體演出

相關新聞

試營運就掀話題！彰化網美咖啡館 清水模建築超好拍 還有早午餐、可朗芙鬆餅必嘗

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 FUFU HYGGE coffee | 彰化網美咖啡館，FUFU HYGGE coffee剛營運時就掀起話題，最特別的是有自家設計的卡通LOGO做成的週邊商品，

2024搖滾台中音樂節！眾多台日獨立樂團讓樂迷一次滿足

台中具代表性的音樂活動「搖滾臺中」將於10/26及10/27於圓滿劇場與文心森林公園，邀請國內外知名樂團演出，提供更多獨立樂團曝光及表演機會，音樂類型也更加豐富多元，樂迷們一起來Rock一下吧！

秋櫻驚豔盛開！乘山豬纜車前進九族部落花園 赴秋之盛典

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投九族文化村歐洲花園的枝垂櫻，默默地在十月份開了，這些原本要等到春天才開的櫻花卻在此時盛開爭豔，讓大家都感到無比驚豔。 九族文化村園方表示，這時候開的櫻花好像提醒大家九族

內行人惦惦狂吃！黃昏市場必買「整條起司黑糖饅頭」超霸氣 涮嘴一吃會上癮

內行老饕一看就知道！藏身市場的超人氣包子攤，最出名的品項不是包子，而是直接包入整條起司的「黑糖起司饅頭」，長條外觀與封口讓其造型看似手指，不僅好吃且方便入口，...

台中人宵夜爽吃海鮮與平價熱炒！超酷敲敲魚、酸菜魚、泰國蝦、砂鍋魚頭統統有，還有內行老饕才知道的隱藏版料理

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 宵夜時段想大啖海鮮熱炒嗎？最近和朋友來到這家位在台中潭子的「海王蛤蜊」聚餐，主打各式新鮮海鮮與平價特色熱炒，從蛤蜊船、麻辣船、酸菜魚、敲敲魚、砂鍋魚頭到泰國

彰化員林隱藏版美食！重慶闆娘道地好手藝，每週只開4天、全面採預約制

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 如果要說最近吃到哪間餐廳最為後悔，那大概非這間位在彰化員林的「三妹子重慶食堂」莫屬，因為真的後悔這麼晚才知道這間店啦！ 餐廳隱身在難以會車的小巷內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。