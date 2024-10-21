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內行人惦惦狂吃！黃昏市場必買「整條起司黑糖饅頭」超霸氣 涮嘴一吃會上癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@hui516516授權
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造型特殊的黑糖起司饅頭！內行老饕一看就知道，藏身市場的超人氣包子攤，最出名的品項不是包子，而是直接包入整條起司的「黑糖起司饅頭」，長條外觀與封口讓其造型看似手指，不僅好吃且方便入口，網友們分享口感「真好吃」、「讓人回味無窮」、「真的吃貨才知道這個饅頭」。

圖／IG@hui516516授權
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起司控請加入口袋名單！想找在地美食到市場裡準沒錯，台中西屯的華美黃昏市場有間「華美包子」名聲在外，各式饅頭、包子純手工製作，樣樣都涮嘴。特別是這款「黑糖起司饅頭」，霸氣包入一整條起司，趁熱吃起司變身熔岩超邪惡，絕對能征服起司控。在地人每每到此採購，都是一大袋一大袋買，當作早餐或點心都很讚，也是婆媽和上班族福音，只要加熱即可開吃享用。

圖／IG@hui516516授權
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圖／摘自Google地圖（網友Mu su chen分享）
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圖／華美包子粉專
圖／華美包子粉專

此外，還有內行人推薦附近美食，值得一次品嘗，像是鹹豬肉、滷味攤、隔壁水餃和對面的蛋糕都被網友激推，果然好味道都在市場飄香。喜歡到市場挖寶的朋友，記得先筆記囉！

圖／華美包子粉專
圖／華美包子粉專

華美包子

地址：台中市西屯區寧漢街61號

營業時間：15:00–19:30（週三公休）

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上班族 包子 台中美食 挖寶 滷味 蛋糕 饅頭

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