最長480秒璀璨煙火快追！ 2024「日月潭花火音樂嘉年華」3場煙火秀今開跑　住這間日月潭酒店「壽星只要1元」

一年一度「2024日月潭花火音樂嘉年華」來了！ 今日(10/19)首場的煙火秀於伊達邵碼頭登場，以360秒璀璨煙火，結合十鼓擊樂團表演13首打擊曲目，皆下來還有兩場煙火秀觀賞地點，幫大家一同整理。此外，日月潭的精品酒店「歸璞泊旅」推出壽星優惠，加價1元還可享法式創意料理晚間套餐乙份。

圖／日月潭國家風景區管理處

2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華再度開跑，共有7大系列活動，其中包含3場不同地點的精彩音樂煙火秀，10/19「十鼓擊樂團-鼓波連天震明潭」在伊達邵碼頭，活動將從18:30開始，由十鼓擊樂團演出傳統古樂曲目，結束後將上映360秒璀璨煙火；11/2「台灣大哥大日月潭花火音樂會《智由心MeMes》」，選在日月潭-水社中興停車場，將帶來480秒日月潭最長花火秀；11/23「NTSO國立台灣交響樂團電影花火音樂會」，於向山遊客中心，帶來360秒煙火，由交響樂團演奏好萊塢電影主題曲及日本宮崎駿動畫音樂，展現煙火與音樂的交響盛宴。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

「2024日月潭花火音樂嘉年華」完整活動 ．活動地點：台灣南投日月潭 ．花火音樂會地點：伊達邵碼頭、水社中興停車場、向山遊客中心 ．活動內容： 10月19日（六）鼓波連天震明潭－伊達邵場次 10月27日（日）2024日月潭環湖馬拉松 11月02日（六）台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心 MeMes>－水社場次 11月2.3日（六、日）2024日月潭紅茶文化季 11月09日（六）日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華 11月23日（六）NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會－向山場次

圖／翻攝日月潭國家風景區管理處臉書

同時，帶來一處日月潭旅宿好消息，精品酒店「歸璞泊旅」，歡慶開幕一週年以及入選日月潭唯一成為希爾頓酒店集團會員計畫飯店，即日起至10/31，推出「與飯店同日壽星，1元入住優惠」。

圖／歸璞泊旅提供

凡出示證件為10/20壽星，活動期間可享平日週一至週四，只要1元就可入住標準雙人房型(一大床或兩小床)，壽星本人加價1元，可再享「Proq196」法式創意料理晚間套餐乙份。另外，頂樓「星空Lounge」可享用咖啡茶點，於晚間8點半至10點更提供Happy Hour歡樂時光精釀啤酒暢飲，另有KTV包廂提供房客免費使用一小時。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康