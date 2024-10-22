秋櫻驚豔盛開！乘山豬纜車前進九族部落花園 赴秋之盛典

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投九族文化村歐洲花園的枝垂櫻，默默地在十月份開了，這些原本要等到春天才開的櫻花卻在此時盛開爭豔，讓大家都感到無比驚豔。

九族文化村園方表示，這時候開的櫻花好像提醒大家九族櫻花祭是不是快到了？其實不是，反倒是提醒大家文化村所推出的全新「部落花季－秋之盛典」活動已經開始，這是九族繼櫻花祭、紫戀薰衣草之後，所推出的第三個主題花季，主打纜車、部落和山豬帶你走進山村的祕密花園，打造獨特的浪漫秋季氛圍，並重新定義部落、生活美學與文化旅行的新玩樂方式。

▲九族文化村第三個主題花季「部落花季－秋之盛典」精選40餘種秋天盛開各色花卉植入。 圖：九族文化村／提供

這項名為「部落花季－秋之盛典」的活動，不以特定的花海為主題，但是精選40餘種秋天盛開各色花卉植入，主角反而是部落的老房舍所營造的花園，透過族人的巧手布置，將原住民部落區布置成有生命的花園，注入小溪和炊煙裊裊讓這裡處處充滿生活美感，特別值得秋日造訪安排一個秋天的小旅行。

▲透過族人巧手布置，將原住民部落區灌注為有生命的花園。 圖：九族文化村／提供

遊客可以搭乘日月潭纜車和九族的山豬纜車從空中探索部落美景，部落的萌趣山豬是次活動的「部落解說員」，可愛的小山豬將在纜車內等待與遊客一同互動，並帶你一起逛花園。九族文化村在琉璃珠工坊並設有山豬娃娃的商品專櫃，還將舉辦一系列特別的秋季活動，讓遊客在美景與文化之間流連忘返，如山豬捏陶、草編花環活動等，讓遊客感受秋季花卉魅力的同時，也能留下獨一無二的專屬紀念品。

▲搭乘日月潭纜車和九族的山豬纜車從空中探索部落美景。 圖：九族文化村／提供

花季期間，九族廣場每日推出盛大表演節目，排灣族並加碼安排節慶表演「五年祭大進場」以餘音繞樑的古調和震撼的勇士舞蹈，帶出刺福球的祈福活動，邀請遊客參與體驗。九族文化村表示，部落花季期間，布農族的石板烤肉餐廳，也配合推出新菜單，以豐富的美食與文化盛宴，一起為秋之盛典加分！

在布農族除了竹筒飯、石板烤肉外，特別推薦：滿滿秋天風味的〈芋頭香菇炊飯〉套餐、結合民族香料燒烤的〈馬告香草烤雞排〉套餐、濃郁的山味南瓜濃湯和象徵豐收的 tai 山芋頭、紅豆藜麥飯，都是秋天限定的好滋味。

▲「部落花季—秋之盛典」，假日期間到九族官網下載優惠憑證，可用優惠價入園。 圖：九族文化村／提供

九族黃經理表示，「部落花季－秋之盛典」活動自10/12展開，正逢日月潭國家風景區管理處的日月潭花火音樂自行車嘉年華系列活動期間，遊客可以善用永續獎勵並安排白天到九族文化村玩樂、晚上到日月潭看嘉年華煙火的出遊模式，因此一直到11/24期間的假日，到九族官網下載優惠憑證，就可以透過優惠價（出示憑證九族780元、日月潭纜車只要300元）入園，10月底前平日大家也可以利用加入財政部南投國稅局的 Line 官方帳號上的雲端發票優惠活動，也可以獲得九族和日月潭纜車的電子優惠券，同樣獲得優惠價入園。

另外搭乘台灣好行大眾運輸來九族和日月潭的遊客也有個利多，期間上車刷電子票卡，車資是半價的，真的是好康多多，大家不要錯過了。部落花季活動將持續到12月中旬，邀請所有遊客前來體驗這場結合自然美景與文化特色的秋季慶典。

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