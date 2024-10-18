遊地府還能乾一杯！ 台中「醉地府鐵鍋燉」超炫陰間主題餐廳 東北玉米餅、熱炒下酒菜、宵夜場首選推薦

台中聚會首選「醉地府鐵鍋燉」台中特色美食，將地府陰間加入主題，邊吃東北特色鐵鍋燉邊喝暢快冰涼飲品！宵夜場首選就是這裡！吃的到東北特色金黃玉米餅，熱炒下酒菜美味，搭配多款世界知名啤酒，真的相當適合三五好友下班團聚。

醉地府鐵鍋燉台中河南店

之前看新聞介紹醉地府以地府為題材的特色餐廳，讓我印象相當深刻，販售東北特色鐵鍋燉，搭配各式下酒熱菜，吸引相當多人來這裡吃晚餐跟宵夜，還有相當多款世界啤酒跟飲料可以搭配，招牌鐵鍋燉有兩種湯頭可選牛肋條、豬肋排、燉大魚，霓虹燈光下用餐氣氛很熱鬧。

醉地府鐵鍋燉河南店停車資訊

河南路二段跟智惠街131巷都有收費停車場方便停車。

▲醉地府鐵鍋燉台中河南店就在河南路二段，鄰近台灣大道大遠百跟新光三越，離逢甲商圈也不會太遠，逛完街可以來這邊用餐，體驗一下地府風格場景，餐點有特色且好拍照！營業時間從下午五點到凌晨兩點，半夜想吃點熱炒小酌來這裡就對了。

醉地府鐵鍋燉河南店同時也是寵物友善餐廳(寵物不落地可帶推車跟籠)，最後點餐00:30、啤酒同價位買三送一的優惠。

地府報到處就是櫃台，門口還有會動的黑白無常迎接客人，我個人覺得蠻有創意的！萬聖節來這裡拍照一定很酷！🫠

進入用餐區裡還要過奈何橋！老闆實在葷素不禁，非常有創意！讓我想到彰化十八層地獄的奈何橋踏上去還會震動，嚇過不少遊客。

醉地府鐵鍋燉台中河南店用餐環境

「對酒當歌，人生幾何！」木桌板凳搭上大紅中式燈籠，牆上還設計了特色霓虹圖案非常炫爛，讓整體氛圍更顯活潑，來這裡可盡情大口吃肉、大口喝酒，店裡超過百種酒類任君挑選，不定期有促銷活動。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰箱裡一整面啤酒跟各式世界酒類畫面真的很壯觀！(未成年請勿飲酒、酒後不開車)

官網上有詳細的醉地府鐵鍋燉完整菜單請點此

醉地府夜貓子限定套餐

每份鐵鍋燉除了主菜還會附贈四塊玉米餅及基本菜盤一份適合2-3人食用！

平日(週一至週四)21:00-00:30

假日(週五至週日)22:00-00:30

⓵鐵鍋燉三擇一｜鐵鍋燉大魚、鐵鍋燉牛肋條、鐵鍋燉豬肋排

⓶菜盤11擇6 (鍋本身會附紅薯粉與黃豆芽為基底）

⓷熟菜5擇1｜麻辣鴨血、麻辣豆腐、溜肉段、名古屋雞翅、豆乳酥香雞

⓸熱炒5擇1｜金沙中卷、醬爆雞心、蔥爆牛五花、三杯辣松阪、乾煸四季豆

⓹白飯2碗(可加價換購花捲+$39或紅油涼粉+$79)

⓺飲品2杯(可加價選購生啤酒+$50)

大火現炒地府私房熱炒

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鐵鍋燉豬肋排(原味湯底)

湯頭全面升級，精選數十種中藥材，搭配豬油炒香龍骨，慢火熬煮2小時，讓每一口湯都富含中藥精華，鹹香回甘。

服務人員先將原味湯底倒入鐵鍋裡加熱，蓋上鍋蓋等蒸氣冒出，再加入蔬菜盤，我是第一次吃這種東北特色的鐵鍋燉，之前看過韓國留學草料哥分享鐵鍋燉，特別想吃玉米餅子，這回終於如願。

手工紅薯粉+79、老油條+79。推薦這兩種必點！

趁蔬菜在鍋裡燉煮時，邊在鐵鍋旁貼上玉米餅，邊蒸邊烙，玉米餅會被烙的一面酥酥的另一面則是鬆軟口感。

烙好的玉米餅顏色金黃，用鏟子鏟下，吃起來一面酥脆另一面鬆軟，可直接吃也可以泡著湯吃，我自己就吃了兩塊玉米餅！鬆軟中帶著玉米甜香，是很耐吃的餅子。

一面烙的金黃酥脆的玉米貼餅，麵體甜甜的，越咀嚼越香。

精緻肉盤梅花豬+五花牛拼盤。牛肉片跟豬肉片拼盤讓鐵鍋燉吃起來更豐富！

鐵鍋燉豬肋排。肋排是整根整根炸好！外表很香酥，可以直接拿起來啃咬，也可以放在鐵鍋裡跟湯燉煮一下，不過我們都覺得直接啃超爽快的！而且很好咬。

麻辣鴨血69。鴨血滷的非常入味，吃起來嫩中帶鴨血獨有的脆口。

麻辣豆腐69。我個人很愛吃豆腐，這豆腐一樣相當入味，忍不住吃了好幾塊。

招牌花捲。扎實麵香加上蔥香，吃起來跟饅頭很相似，但多了層次感。

仙界奶茶。重乳重茶，甜度跟冰量都是固定的，適合奶茶控。

地府特調。美美的紫色色澤，是以蜂蜜檸檬作為基底加入蝶豆花，帶點凍飲口感。

乾煸四季豆。微辣的辣度剛剛好，鹹香蒜味濃郁，配啤酒超涮嘴。

金沙中卷。趁熱炒特價組合，除了價格平實，口味自然是相當不錯的！吃起來酥脆不油膩，鴨蛋黃金沙跟中卷真的很搭。

三杯辣松坂。脆口的松坂肉加入爆炒過的洋蔥、青蔥段、九層塔，醬香十足，大口吃肉很過癮。

醬爆雞心。Q彈的雞心，第一次吃到爆炒的方式，醬汁香氣很濃郁。

名古屋雞翅。我覺得這道雞翅是心中前二名的菜色，撒上滿滿滿的胡椒粉，兩節翅皮薄鹹香，超級下酒。

豆乳香酥雞。這道吃起來很香，豆乳風味很足！ 香氣濃郁，雞肉不會乾柴，皮脆不油膩，一口接一口停不下來。

溜肉段。是中國東北地區代表菜色，吃起來是酸甜口味，外酥里嫩，味香可口。

紅油涼粉99。這道是吃涼的口感，吃起來跟酸辣粉很像，涼粉爽滑，醬汁開胃。

這種手工紅薯寬粉很彈牙，口感跟一般涼粉不太一樣，吃起來更軟一點，煮馬鈴薯片也好好吃，這鍋底吃起來是中藥味帶一點甜味，主任和食材都很對味。

缽仔糕在台灣也是比較少見的甜點，QQ軟軟的口感，我覺得可以點來吃看看。

▲我自己還特別帶旗袍來換，這裡真的很好拍照呢！

跟三五好友一起來小酌吃熱炒氣氛真的很好。越夜越熱鬧的台中醉地府，來用餐喝酒超級愜意，而且沒有規定要點東北鐵鍋燉，也可以只點熱炒搭啤酒，而且經營到半夜兩點，晚上想吃東西聚餐來這裡真的很方便。

醉地府鐵鍋燉台中河南店打卡活動

活動1️⃣：打卡/地圖評論送麻辣鴨血/豆腐，一人送一份！

活動2️⃣：啤酒同價位買三送一

活動3️⃣：身分證有6、7、8任一碼，精釀啤酒系列買二送二（送完為止）

活動4️⃣：地府私房熱炒五道$699，或三道$469

活動5️⃣：夜貓專屬限定套餐（約2人份）豬$899/牛魚$999

《以上詳情請洽店家資訊》

⚠️須加收一成服務費⚠️目前只收現金

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醉地府鐵鍋燉台中河南店

營業時間：17:00~02:00(最後點餐跟入場時間00:30)

電話：04-2452-8173

地址：台中市西屯區河南路二段443號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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