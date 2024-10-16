2024「彰化爌肉飯嘉年華」11月登場！ 大胃王快閃超吸睛 消費集章抽iPhone

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府舉辦「彰化爌肉飯節」，日前在卦山村舉行「大胃王快閃挑戰賽」活動，共吸引150位大胃王前來挑戰！彰化縣長王惠美、彰化縣議會副議長許原龍等民代到場為參賽者加油打氣。

為推廣彰化縣美食旅遊，縣政府特別舉辦彰化爌肉飯節－大胃王挑戰賽，吸引大批參賽者參與。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

大胃王活動在王惠美縣長搖鈴後，大胃王比賽正式揭開序幕，由藝人白雲及在場貴賓與民眾一同競賽，副議長許原龍、縣議員莊陞漢、黃柏瑜也熱情參與，大胃王網紅蝦土豆也參與第一輪賽事中，莊陞漢拚出第一輪的第一名，另有大胃王網紅小慧、傑克開吃、吃飯兄弟也參與比賽，最後第一名周羿廷以1分48秒46吃完5碗爌肉飯奪得大胃王寶座，第二名為小慧，2分8秒72，第三名傑克開吃2分12秒88。

▲大胃王比賽賽況激烈，出席者有縣議員、藝人、網紅，匯聚一堂。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

2024彰化爌肉飯嘉年華 11/02延平公園登場

王縣長表示，彰化其實很有料，彰化為農工大縣，各行各業興盛，縣民有的工作早、有的工作晚，彰化的爌肉飯別具特色，不僅好吃，可以從早吃到晚，任何時間來到彰化，如果想吃爌肉飯，一定找的到，歡迎大家來彰化。

這次彰化爌肉飯節，獲得全國鄉親廣大的迴響，也感謝議長謝典林及副議長許原龍及議員們對活動的支持，原先準備的300個「紀念碗」及900個「爌肉小子鑰匙圈」早已全數兌換完畢，為了滿足大家收藏心願，再加碼2,000個「爌肉小子鑰匙圈」，請大家把握最後兌換機會。

另外，「2024彰化爌肉飯嘉年華」也即將於11/02在彰化市延平公園盛大登場，將宣布爌世英雄的得主，爌世英雄第一名還能獲得一年份免費爌肉飯365碗，第二名是100碗，第三名是50碗；現場也提供千份彰化500碗嚴選小吃搭配爌肉飯，當天只要100元即可購得小吃組，還有趣味競賽、美食市集與精采表演，歡迎大家一起來參與。

副議長許原龍表示，彰化的爌肉可以說是「尚蓋好呷」，在各縣市的議會中，很多全國的議長、副議長都在跟他說有空帶他們到彰化吃爌肉，彰化的爌肉飯24小時都有，早上、晚上、宵夜都有，歡迎全國鄉親來彰化吃小吃，不只爌肉還有肉圓、貓鼠麵等非常多樣，吃完還可以到八卦山的步道運動消化一下。

▲「2024彰化爌肉飯嘉年華」將於11/02在彰化市延平公園盛大登場。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

10/31前消費集章 抽iPhone15、烤箱等好禮

城市暨觀光發展處表示，「2024彰化爌肉飯節」集章活動反響熱烈，特別加碼2,000個爌肉小子鑰匙圈，讓民眾能繼續參與活動，10/31前到活動店家吃爌肉飯，每消費1次就能透過官方 LINE 進行1次集章活動，集滿3個章即可參加抽獎（每個帳號限1次抽獎機會），最大獎有 iPhone 15、烤箱、氣炸鍋、微波爐等好禮等你抱回家，集滿5個章可兌換爌肉小子鑰匙圈，集章最多的民眾還能獲得一年份免費爌肉飯365碗。

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