台中七期高檔個人火鍋！裝潢霸氣，還有專人服務幫煮「海鮮粥」

暮藏火鍋品牌再推出個人火鍋新品牌，而且位置就為在台中市七期，內部環境裝潢霸氣有質感。牛肉的單價比較高，豬肉最低有599元的套餐組合，加點海鮮盤就有專人代煮海鮮及海鮮粥，至於服務內容、餐點和價位就看個人覺得符不符合期待囉。

【月暮藏涮涮鍋しゃぶしゃぶ】

月暮藏涮涮鍋介紹

月暮藏本身是暮藏和牛鍋物的另一品牌，2019年成立，主要是主打個人小火鍋，地段位在台中七期，餐廳外就可以看到大樓林立的七期豪宅群。小火鍋的價位定位也是屬於中高端，特別是牛肉的單價都不低，梅花豬則是以599元最平價。

月暮藏涮涮鍋訂位方式

餐廳有開放線上預約，預約網址如下

訂位網址：https://reurl.cc/dy2vXD

月暮藏涮涮鍋周邊停車

一旁就有收費停車場，目前沒有特約，不然也可以停在路邊停車格，在停車方面相對好停車。

月暮藏涮涮鍋用餐環境

在接待等候區，已經可以感受到餐廳的裝潢規格，挑高的天花板，等候區用一些綠意花卉和紅酒牆做裝飾。

用餐的座位區大概就是分為中島區和包廂區，中島區就如照片所示，在挑高的天花板中有個馬蹄形的用餐位置，天花板使用木質溫暖色系的流線型造型，創造出美感和質感。

中間的區域就是工作人員穿梭其中服務客人。

另外也有包廂的預定，不過需要低消喔，小包大概容下4~5人，低消6000元，也有大間包廂。

一旁有活體的海鮮櫃，強調海鮮的新鮮度。

月暮藏涮涮鍋代客煮鍋

這服務我還是強調一下好了，避免有一些心理期待的落差，其實在我心底原本的預設是，在高單價的餐廳內，想必服務應該很周到。

所謂的代煮，大概就是幫你下一下青菜盤，接著肉品是自己下鍋煮，如果有點海鮮盤，也會幫你煮海鮮和粥品，可能不是你想像的這樣，所有食材幫你代煮到最適合熟度的喔～

因為我是有種拿燒肉的部分來比較，單價一人1000多大概都有代烤所有餐點，讓客戶可以吃到最好的熟度最佳體驗，相較之下就有落差，給大家參考知請一下。

月暮藏涮涮鍋菜單

菜單在這，有不同部位的牛肉和豬肉的豪華套餐，也有單一肉品套餐可以選擇，大概最低的肉品套餐就是梅花豬599元組合，套餐內容都有含前菜、飲品和甜點。

月暮藏涮涮鍋餐點介紹

【湯底】

湯底有四種可以選擇：味噌湯(+39元)、牛奶湯(+59元)、雞湯、昆布湯

我個人是選擇雞湯：採用雞骨和大量蔬果熬煮調和，湯頭清澈。太后選擇的是牛奶湯：多種食蔬搭配大骨熬煮，端鍋上桌時還會加一壺牛奶。

【前菜】

【鮮蔬燉牛肉+39元】

牛肉的肉質被熬到非常軟嫩多汁，而且相當入味。

【花雕雞】

花雕雞是目前新研發的前菜，會有含一點酒精成分，吃起來酒香非常棒，清涼又清爽。

【飯麵】

【月間打拋豬飯+49元】

滿推薦月間打拋豬的，把蛋黃和豬絞肉充份拌勻，打拋豬泰式的香茅的香味有出來，辣度幾乎是不太會辣，可以放心享用，加上蛋黃的濕潤感，把飯粒用得更滑順一些，好吃。

【菜盤】

大概集合了多種新鮮蔬果，似乎沒有使用加工火鍋料，建議可以先丟下鍋熬煮，也會把湯底煮的更有蔬果甜味。

【暮森套餐：1499元】

暮森套餐的肉品會有三種：Prime牛小排75克、Prime翼板牛肉75克、澳洲和牛牛舌50克，你可以一次吃到不同部位的肉品。

翼板牛排油脂含量均勻，筋比板腱少，是肩胛部位相對柔軟的部位，吃起來口感比牛小排紮實一些。

帶著脆感的牛舌，建議煮熟後，放上鹽蔥夾起來一起送到嘴中，蔥鹽會把牛舌的甜度帶出。

【Prime牛小排：1349元】

這是單品肉類的份量，大約有150克，Prime等級的美國和牛，油花就是棒。

下鍋千萬不要離開你的筷子，大概涮個幾下就可以吃了，整個油花釋放出甜味，入口即化，很棒。

【超值海鮮盤：599元】

如果點海鮮盤則可免費升級煮粥服務，我是衝著煮粥點的，哈！海鮮盤有活體白蝦、活體石斑魚片、活體南非鮑、生鮮花枝漿、生鮮透抽、蛤蜊、魴魚。

海鮮盤可以示意請服務人員幫煮，選擇某一鍋湯頭下海鮮，服務人員會協助煮到熟，把蝦子撥好、鮑魚剪好，而且還擺盤，海鮮的口感都滿不錯的，滿新鮮甘甜。

海鮮料煮好後，接下來就會開始煮粥，利用剛剛煮海鮮的湯底，把白飯放進去慢慢煮成粥，上鍋前倒進去蛋黃，就完成了，在煮的同時，服務人員會讓你試味道是否太鹹，會去調整。

粥品吸收了整個湯底的精華，不只是剛剛的海鮮，就連前面的蔬菜和肉品都吸收了，很濃郁也很好吃。

【甜點】

【最中餅】

內餡的冰淇淋是採用cold stone品牌，有多種口味可以選擇，我選擇的是鐵觀音，外面酥脆的餅乾，搭配清涼茶香的冰淇淋，當作收尾，很棒。

【雪耳飲】

充滿膠原蛋白的甜湯，有白木耳和枸杞，店員會詢問有沒有需要加牛奶，則會另外提供。

月暮藏涮涮鍋評價

還是來說一說我個人的評價，兩個人大概要4000多元的個人火鍋，坦白講，除了肉品外，其餘的食材和服務我個人覺得不太到位，這4000多元一個人單價2000元，其實有服務更好的選擇。

一開始前菜點餐失誤，到後來所謂的代煮，其實也就是幫你下青菜和海鮮而已，其他的還是得自己動手煮，並沒有一個賓至如歸的感覺，相較於其他單價1000多元的，就可以全程幫你掌握食材的熟度，客人可以不用擔心盡情地聊天，這是我個人的感受啦，再斟酌參考，分享給大家。

月暮藏涮涮鍋しゃぶしゃぶ

營業時間：週六～週四 11:00~23:00；週五 11:00~14:00；17:00~23:00

地址：台中市西屯區馬龍潭路219號

電話：04-2251-3555

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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