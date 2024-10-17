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南投埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳、還有超浮誇的水上庭園餐廳！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

好不容易到南投埔里玩卻找不到理想美食吃！今天RG特派員帶你體驗南投埔里隱藏美食，從早餐到道地晚餐通通有，有鹹、有甜，而且還通通美味無比！

南投美食推薦：埔里在地美食

清寶鹹油條

南投的油條不沾豆漿，直接給你夾好夾滿，夾蛋、肉排甚至還夾「茭白筍」。打破對油條豆漿的想法，別忘記要加雙辣醬，一個油條就飽到下午！不想喝豆漿，也可以來碗豆腐湯暖暖胃，是最在地的早餐。

圖/ReadyGo
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地址：南投縣埔里鎮南安路550號

電話：0927-560-166

營業時間：06:00~10:00(週三公休)

桑心實驗室、桑心合作社

讓「桑心」也很chill的露營風咖啡廳「桑心實驗室」，到南投埔里一定要來的咖啡廳！以沙漠叢林為主題，還是寵物友善咖啡廳。有許多珍稀的植物，是喜歡植物的人的天堂。創意的咖啡特條跟早午餐，都是以「春夏秋冬」下去發想。是間值得收藏的好咖啡廳，熱愛跑咖的你快快收藏！

圖/ReadyGo
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地址：南投縣埔里鎮桃米路37-1號

電話：0919 863 964

營業時間：週六～週一 10:30 – 17:00,週二～週五休息

在實驗室的旁邊是掀開的「桑心合作社」，主要賣創意豆花。桂花酒釀系列是主打，還有黑糖鮮奶芋頭，配料超級豐富。豆花本身不太甜，搭配黑糖水剛剛好，真的是沒吃到會EMO的豆花啊！

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地址：南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：週一～週五 13:00-17:30,週六日 11:30-18:30

土角厝水上庭園

長輩最愛的庭園合菜餐廳，江南風情，有些還是旋轉餐桌！菜的份量都很大份，調味也很好吃下飯，不知不覺兩碗飯就下肚了呢！「金沙美人」是必點的，因為南投埔里盛產「茭白筍」，加上金沙、番茄去調味，口味很有層次感。整體好吃環境又好拍，吃完飯還可以在庭園裡散散步消消食。

圖/ReadyGo
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地址：南投縣埔里鎮水上巷2號

電話：04 9291 2201

營業時間：週一～週日 11:00-14:00,17:00-20:00,週二只到14:00,週三休息

延伸閱讀>>台中咖啡廳｜每一樓都是驚喜！在「有己咖啡」尋找一段舊有的記憶

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