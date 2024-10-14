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別只排紅葉蛋糕 ！彰化「台式馬卡龍」名店快閃台中 超強伴手禮「3種口味小圓餅、雞排可頌」限量開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新光三越台中中港店粉專及小熊菓子粉專
圖／新光三越台中中港店粉專小熊菓子粉專

熱門甜點台中快閃再一家！台中新光三越好熱鬧，除有紅葉蛋糕再度快閃引爆人潮外，彰化人氣台式馬卡龍店「小熊菓子」最新降落新光三越中港店，帶來最經典必買的「芙菲小圓餅」、「鳳梨酥」和「雞排可頌」等熱銷美食。這個月的台中甜點控也太有口福了吧！

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

這個也要排！來自彰化的實力派烘焙名店「小熊菓子」強調「有溫度的手感烘焙」，即日起至11/4快閃新光三越台中中港店。現場販售被稱為台式馬卡龍的「芙菲小圓餅」，有原味、OREO風味脆脆、椰椰奶奶等口味，買2盒即贈1個提袋，每人每張號碼牌限購6盒。還有鳳梨酥、Q心乳加餅、厚燒奶油餅、雞排可頌等超人氣甜點，統統限量開賣、售完為止。

圖／小熊菓子粉專
圖／小熊菓子粉專

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

此外，有不少網友留言敲碗快閃活動，品牌小編則透露，下一站快閃預計於11/14至11/28進駐桃園台茂購物中心，桃園人11月準備開吃幸福甜點囉。

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

小熊菓子 台中快閃資訊

快閃期間：即日起～2024/11/4

地點：新光三越 台中中港店 B2手扶梯旁（台中市西屯區台灣大道三段301號）

營業時間：週一至五11:00-22:00；週六日、假日前10:30-22:00

圖／小熊菓子粉專
圖／小熊菓子粉專

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