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台中南區必吃潮汕砂鍋粥！龍膽石斑、鮮蝦中卷粥品鮮美上桌

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超人氣中式料理【十三么潮汕砂鍋粥-台中中山店】，店家緊鄰大慶夜市旁，鄰近大慶車站、中山醫學大學，品牌開業2年多，憑藉著道地潮汕風味粥品，各式海鮮、肉品將其精華融入粥中，搭配現炒中式菜餚，成功擄獲了饕客挑剔的味蕾，味道層次豐富，值得專程拜訪！

店內裝潢則是經典中式餐館的格局，以4人方桌跟6人圓桌為主，寬敞且溫馨的用餐環境，讓用餐體驗更加分。

品牌主打潮汕砂鍋粥，有2人至6人份的份量可供挑選，除了季節限定紅蟳粥必須提前兩天預訂，其餘粥品需要等待30分，推薦與單點菜品一同點餐。點完粥後，還能額外加入鮮蝦、中卷、銀魚、鮑魚、養生菇、松阪豬、無骨土雞腿、雪花無骨牛小排、日式鮮干貝、龍膽石斑魚等配料，海鮮肉品自由選自由配，讓粥品味道更上層樓。

除此之外，還有許多單點菜品可供挑選，不僅有招牌龍膽石斑魚湯、清蒸鱸魚，還有辣椒炒蛋、辣子雞丁等家常菜，讓民眾能有更多元的餐點選擇。


│粥品


老闆遠赴中國拜師學藝，將道地的「潮汕砂鍋粥」帶回台灣，老闆夫妻有著十年以上豐富料理經歷，對於調味與火侯的把控相當熟練，粥品由生米、飲用水、獨家秘方熬煮，需等候30分鐘，堅持以天然食材調味、不添加高湯，保留米粒該有的甜韻，燉煮過程時，將米的澱粉與米粒分離，使得米漿、米粒呈現出綿密滑順，濃郁米香與各式食材的鹹香完美融合，吃完也不會脹氣，即便是病人也能放心吃。

在遵循潮汕老師傅手藝的同時，並依據台中人的口味做調整，芹菜、胡椒客人可以自己額外調整，想吃在自己添加，一層一層添加，每一碗都能呈現出不同風采。

海鮮粥品是店內最為熱銷的品項，嚴選每日新鮮漁貨，老闆親自備料處理海鮮。老饕最愛的「鮮蝦」，蝦膏能讓砂鍋粥增添濃郁鮮味；海味滿滿「中卷」讓粥品增添口感；嚴選生食級「日式鮮干貝」濃郁滋味又有飽足感；店內招牌限量「龍膽石斑魚」，細嫩的魚肉與粥品合而為一，呈現出令人驚艷不已的好滋味。

▲鮮蝦粥。
▲鮮蝦粥。

▲中卷粥。
▲中卷粥。

▲日式鮮干貝粥。
▲日式鮮干貝粥。

▲龍膽石斑魚粥。
▲龍膽石斑魚粥。


│湯品


鮮度滿分的「龍膽石斑」，魚肉香氣足、鮮嫩帶點彈性口感，魚皮Q彈不黏牙，湯頭味道溫和順口，既暖心又暖胃。

▲龍膽石斑鮮魚湯。
▲龍膽石斑鮮魚湯。


│家常菜


吃粥怎能少了配菜呢？家常菜為現點現做，粥粉們預約點餐時一併點齊，「鮮菇娃娃菜」調味得宜，口感爽口保留蔬菜的清甜；「辣椒炒蛋」雙色辣椒與厚實煎蛋口感滋味超豐富！香辣過癮的「辣子雞丁」，肉質細嫩、味道厚重的滋味超涮嘴；酸酸辣辣又爽口「醋溜土豆絲」也是許多老饕的最愛，道地酸辣眷村味超開胃！

▲鮮菇娃娃菜。
▲鮮菇娃娃菜。

▲辣椒炒蛋。
▲辣椒炒蛋。

▲辣子雞丁。
▲辣子雞丁。


來【十三么潮汕砂鍋粥-台中中山店】品嚐充滿鮮味、入口綿滑的粥品吧！由生米大火現煲的砂鍋粥，融入各式食材的滋味，令人回味無窮！還沒吃過的饕客們還不趕緊呼朋引伴前來嚐鮮！


【十三么潮汕砂鍋粥-台中中山店】

店家地址：台中市南區建國南路一段185號（大慶夜市旁）

店家電話：0422635679

營業時間：平日17:00–21:00

假日 11:00–14:00, 17:00–21:00 (週一、二公休)

停車資訊：嘟嘟房停車場-台中建國南站、大慶停30停車場(非特約)

粉絲專頁：https://bit.ly/3XBB6ty


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