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軍事迷不可錯過！妖怪出沒「軍事主題餐廳」，風格強烈太好拍，必訪集集美食+1

史努比遊樂園／ 文、圖／史努比

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南投集集十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府主題餐廳

邀請妖怪村設計師共同打造軍事與妖怪結合的軍事主題餐廳，帥氣的軍事風情搭配可愛風格的妖怪，增添許多趣味性。提供的餐點有合菜、火鍋、烤雞、台式熱炒⋯⋯小家庭或是團體聚餐都適合的集集美食餐廳。

十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府｜店家資訊

♦地址：南投縣集集鎮集福路

♦電話：(049)2761-578

♦營業時間：10:00-19:00

♦官方粉絲團：⇒十三目仔窯特色餐廳

十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府｜順遊景點

集集火車站｜集集軍史公園｜特有生物研究保育中心｜集元果觀光工廠｜

十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府｜戶外環境介紹

來南投集集玩入住集集鐵道行旅，發現口袋名單「十三目仔窯」離飯店不遠，來踩點才知十三目仔窯已改成了【妖怪村流亡政府主題餐廳】，是一間充滿軍事風情的主題餐廳，處處可見阿兵哥雕像、軍事用語海報、仿真軍事武器⋯⋯軍事迷來此一定會嗨翻天！

十三目仔窯建於日治時代以生產紅磚為主，隨著建築材料的發展與改變，磚窯業日漸沒落，拱形的入口原是一個個窯洞，現在變成了一間間用餐的包廂。

雖然是餐廳但設計得相當有特色，用餐前後還能在園區拍下不少照片。

十三目仔窯特色餐廳-流亡政府｜用餐環境介紹

【十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府主題餐廳】保留著紅磚牆相當懷舊復古，大大小小的包廂以情報室、參謀部、政戰部⋯⋯來命名，這些名稱對有當過兵的男生來說應該覺得很有感。

還有可以容納團體旅客的大空間，【妖怪村流亡政府主題餐廳】家庭聚餐或是團體聚餐都沒問題。

十三目仔窯特色餐廳-流亡政府｜食記

我們今天是在【妖怪村流亡政府主題餐廳】參謀部用餐，採用大圓桌、紅椅子，連筷子筒都是傳統麵攤會出現的那種，牆面也貼了不少復古與妖怪軍人海報，後方擺設了軍事用品、模型刀槍⋯⋯最厲害的還有黑白電視播放著軍事節目。

軍事武器道具可以拿起來拍照，來用餐還能拍又帥又酷的照片真是特別的體驗。

電視還能播放太神奇，聽說是找到老電視再加以改裝，【妖怪村流亡政府主題餐廳】為了復刻算是相當用心。

雙人火鍋套餐 $780+10%

【十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府主題餐廳】

史努比去用餐時才剛試營運所以還沒有完整菜單，大致了解這裡提供的有合菜、火鍋、烤雞、台式熱炒⋯⋯雙人火鍋套餐是鴛鴦鍋，搭配2個小菜、一份肉盤、一份綜合蔬菜、豆腐、2碗白飯及一瓶綠茶，火鍋料是另外加點的。

小菜是雞胗和豆干，雞胗Q脆、豆干香濃有彈性，兩者都滷得好入味，愈吃愈涮嘴。

麻辣鍋湯底微微辣椒香十足，原湯清爽，煮蔬菜、涮豬肉片都適合，兩人用餐來說這樣的份量算是剛剛好。

飲料提供的是杉林溪綠茶，瓶身上有【妖怪村流亡政府主題餐廳】專屬圖案，綠茶清爽不苦澀。

十三目仔窯特色餐廳-流亡政府｜特色商品

【十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府主題餐廳】設計了不少周邊商品，餅乾、糖果、伴手禮、紀念商品…包裝設計風格強烈。

搞怪的設計很能擄獲可樂娜的心，可樂娜買了川普GEORGE掰，打開盒子裡面是牛奶糖。

【十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府主題餐廳】是相當有特色的餐廳，餐廳距離集集車站集集車站車程大約三分鐘，來集集玩想用餐不妨考慮這間又酷又好拍的軍事主題餐廳。

十三目仔窯特色餐廳-妖怪村流亡政府

地址：南投縣集集鎮集福路

電話：(049)2761-578

營業時間：10:00-19:00

官方粉絲團：⇒十三目仔窯特色餐廳

文章來源：史努比遊樂園 FB：史努比&可樂娜的遊樂園

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