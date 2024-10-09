零食控口袋名單+1！ 中科旗艦超氣派「粉紅城堡零嘴屋」免費咖啡無限喝　多樣涮嘴餅乾伴手禮 只要銅版價50元

呼叫零食控集合！ 台中市大雅區出現一座超氣派「粉紅城堡零嘴屋」，走進一瞧擺滿滿的零食、餅乾、糖果統統最低價只要50元，免門票即可入場，還無限免費咖啡讓旅客搭配零食一起試吃，快加入零食控的口袋名單吧！

圖／陪著喬羽去探險臉書授權

台中中科出現一座新成立的粉紅城堡，超氣派的外觀帶了童趣風格，原來這是「裕芳食品」近期成立的中科旗艦店，店內擺滿超過60種以上的零食伴手禮，不僅免門票即可進入、還無低消金額限制，購物空間寬敞明亮，還提供免費咖啡讓遊客們無限喝。

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門市內販售的品項都標示了明確的售價，超高CP值的選擇，有餅乾、堅果、肉乾、糖果、棉花糖、飲品、冰棒、貢丸、沖泡茶磚、蜜餞、肉鬆等，只要50元銅版價，就能帶走各種口味的量販包零食，甚至還提供素食專區，更不時推出搭配組合買一送一，可以零買也可以自組禮盒來做搭配送禮喔！

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快將粉紅城堡加入中部旅遊的逛買名單吧！ 暫時還去不了的朋友，還能參考裕芳食品官網「10月新品大放送」優惠，至10/31前，消費滿1,200享免運、滿2千元送媽祖有保庇麵線/條1包、滿4千元再送蕉公主1包、滿6千元再送超薄脆煎餅1罐、滿1萬元再送媽祖有保庇麵條組1組(以上皆為累贈、口味隨機)

圖／取自裕芳食品官網

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裕芳食品中科旗艦店

電話：04 2560 6227

地址：台中市大雅區中清路四段340號

營業時間：09:00-20:00