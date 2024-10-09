快訊

18年前曾遇死亡車禍…73歲邵曉鈴現身 笑顏逐開曝近況

這檔股票慘成壁紙！財報未繳交 證交所公告終止上市

零食控口袋名單+1！ 中科旗艦超氣派「粉紅城堡零嘴屋」免費咖啡無限喝　多樣涮嘴餅乾伴手禮 只要銅版價50元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陪著喬羽去探險臉書授權
圖／陪著喬羽去探險臉書授權

呼叫零食控集合！ 台中市大雅區出現一座超氣派「粉紅城堡零嘴屋」，走進一瞧擺滿滿的零食、餅乾、糖果統統最低價只要50元，免門票即可入場，還無限免費咖啡讓旅客搭配零食一起試吃，快加入零食控的口袋名單吧！

圖／陪著喬羽去探險臉書授權
圖／陪著喬羽去探險臉書授權

台中中科出現一座新成立的粉紅城堡，超氣派的外觀帶了童趣風格，原來這是「裕芳食品」近期成立的中科旗艦店，店內擺滿超過60種以上的零食伴手禮，不僅免門票即可進入、還無低消金額限制，購物空間寬敞明亮，還提供免費咖啡讓遊客們無限喝。

圖／陪著喬羽去探險臉書授權
圖／陪著喬羽去探險臉書授權

門市內販售的品項都標示了明確的售價，超高CP值的選擇，有餅乾、堅果、肉乾、糖果、棉花糖、飲品、冰棒、貢丸、沖泡茶磚、蜜餞、肉鬆等，只要50元銅版價，就能帶走各種口味的量販包零食，甚至還提供素食專區，更不時推出搭配組合買一送一，可以零買也可以自組禮盒來做搭配送禮喔！

圖／陪著喬羽去探險臉書授權
圖／陪著喬羽去探險臉書授權

快將粉紅城堡加入中部旅遊的逛買名單吧！ 暫時還去不了的朋友，還能參考裕芳食品官網「10月新品大放送」優惠，至10/31前，消費滿1,200享免運、滿2千元送媽祖有保庇麵線/條1包、滿4千元再送蕉公主1包、滿6千元再送超薄脆煎餅1罐、滿1萬元再送媽祖有保庇麵條組1組(以上皆為累贈、口味隨機)

圖／取自裕芳食品官網
圖／取自裕芳食品官網

圖／陪著喬羽去探險臉書授權
圖／陪著喬羽去探險臉書授權

裕芳食品中科旗艦店

電話：04 2560 6227

地址：台中市大雅區中清路四段340號

營業時間：09:00-20:00

編輯推薦

伴手禮 咖啡 城堡 餅乾

相關新聞

零食控口袋名單+1！ 中科旗艦超氣派「粉紅城堡零嘴屋」免費咖啡無限喝　多樣涮嘴餅乾伴手禮 只要銅版價50元

口袋名單+1！ 中科旗艦超氣派「粉紅城堡零嘴屋」免費咖啡無限喝　多樣涮嘴餅乾伴手禮 只要銅版價50元

超萌「史努比」快閃台中百年車站！探店必收5大亮點 同框「2米查理布朗氣偶」、破千款「必收周邊+巨型扭蛋機」拚手氣

超人氣IP「史努比」快閃台中！國慶日開逛，超可愛的「史努比」帶著好朋友們降落台中火車站（舊站），除了有多處必拍打卡點外，還有超多療癒周邊商品和統統有獎的巨型扭蛋機等你試手氣，出發前先看好這「5大亮點」喔！

台中沙鹿最夯的肉肉吃到飽火鍋店！最低380元爽吃咖哩飯、豬肉壽喜燒飯、腸粉、炸雞，甜點還有提拉米蘇和大泡芙

udn走跳美食／ShengYao "絕品鮮鍋"新推出的吃到飽火鍋品牌，大家有去吃過了嗎？這間"絕品饕鍋"最近真的很夯，開幕至今一個月生意都非常的好，而且吃過的客人也都是給予不錯的評價。店家原

「超爆量4種海鮮拉麵」500有找！台中知名拉麵店「浮誇系海鮮拉麵」下重本 鮑魚、海蝦、鮮蚵、小管鋪滿不手軟

浮誇系痛風拉麵！海鮮控必衝，台中這間知名超人氣拉麵店推出衝擊視覺的「浮誇系海鮮拉麵」，尚青的小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵統統吃得到，最低390元就能吃到價值700元的滿滿海味與美味拉麵，老闆下重本不怕你吃！

台中浮誇美食推推鍋！ 「越好吃越南料理」滿漢拼盤吃過就愛上，平價最低60元起 還能免服務費

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中大里美食/台中好吃越南料理/台中文青風南洋料理~越好吃越南料理大里店搬家後空間更寬敞更舒適又好停車，平價越式料理餐廳60元起還免服務費真的很超值。店內所有醬

旅客來台必吃！台灣連續兩年最難訂位「無菜單鐵板燒」冠軍名店

連續兩年榮獲《網路溫度計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！」冠軍，【明水然．樂】終於在台中展店囉！1600元便可體驗到「Omakase」鐵板燒的獨到之處，活龍蝦、A5和牛、桂丁雞、生食級干貝等頂級食材在師傅的巧手下呈現的誘人風采，值得專程前來嚐鮮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。