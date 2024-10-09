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超萌「史努比」快閃台中百年車站！探店必收5大亮點 同框「2米查理布朗氣偶」、破千款「必收周邊+巨型扭蛋機」拚手氣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團
圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團

超人氣IP「史努比」快閃台中！國慶日開逛，超可愛的「史努比」帶著好朋友們降落台中火車站（舊站），除了有多處必拍打卡點外，還有超多療癒周邊商品和統統有獎的巨型扭蛋機等你試手氣，出發前先看好這「5大亮點」喔！

圖／臺中驛鐵道文化園區粉絲專頁
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圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團
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台中鐵粉在哪裡？即日起至12/29，「史努比」期間快閃店登陸臺中驛鐵道文化園區，能夠在百年車站捕捉史努比、查理布朗和好朋友們的超萌身影。本次快閃店有「5大必看亮點」，包含要拍好拍滿的四大展區、2米高的查理布朗氣偶、超大扭蛋機、超值福袋，以及「史努比ｘ星宇航空」聯名商品統統有。

圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團
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圖／臺中驛鐵道文化園區粉絲專頁
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除了有飛行員史努比和查理布朗機長的打卡熱點外，會令鐵粉暴走失心瘋的周邊商品更是多達千款，像是星宇航空聯名款27cm夾克玩偶、史努比大手提袋、大師鉅作明信片套組及聯名T恤等。其中兼具趣味試手氣的「超大扭蛋機」一抽300元，統統有獎不怕空手回；而每袋價值1000元的「超值福袋」更有台中限定價只要500元，半價帶走滿滿療癒感。

圖／臺中驛鐵道文化園區官網
圖／臺中驛鐵道文化園區官網

此外，凡於快閃店內購買指定服飾2件，即贈「399元限量款提袋」乙個（共6款），款式隨機、贈完為止。台中人把握國慶日手刀衝，先同框史努比拍美照，再挑戰最高目標一番好運抽，一發入魂抱走小幸運和美好心情。

圖／臺中驛鐵道文化園區粉絲專頁
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圖／Peanuts時尚衣著台灣官方粉絲團
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史努比SNOOPY期間限定快閃店

地點：臺中驛鐵道文化園區（舊臺中火車站－進站口藝廊）

快閃日期：2024/10/9～12/29

營業時間：11:00-19:00

活動頁面：https://reurl.cc/XRgnQD

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史努比 國慶日 快閃店 星宇航空 火車 熱門打卡 福袋

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