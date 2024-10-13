彰化親子旅遊新亮點！秋高氣爽　香山步道東方公園啟用

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）打造八卦山風景區遊憩新亮點，投入近1200萬經費擴建的彰化市香山步道東方公園將於10/12日 (六) 竣工啓用，公園全新設施包括2,200坪的大草原、步道花園廊帶、完善的公共廁所設施、增加入口意象及園區導覽等等，民眾還可以在日落的「觀景平台」觀賞大台中落日美景，園區非常適合在秋高氣爽季節全家到這裡野餐旅遊。

▲東方公園全新設施包括大草原、步道花園廊帶、公廁設施等，煥然一新。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，香山步道東方公園緊鄰台74甲線道旁，擁有自然眺望景點及寬敞的大草原等優勢。園區經過服務設施強化後，美侖美奐，例如公共廁所美化、園區加入竹編裝置作品、沿著環狀步道，能欣賞種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，未來將化身為一個綠林休憩生態園區；公園還擁有眺望大台中美景的「觀景平台」，超大近2,200坪的草原，提供親子出遊一個最佳去處！秋高氣爽季節歡迎大家到香山步道東方公園走走，親近大自然。

▲沿著環狀步道漫遊，可欣賞肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處今年3月投入服務設施強化工程建設，改善重點包含：新設入口意象、花廊道、竹編意象、觀景平台、公共廁所及全區步道、排水系統優化等，完工後將可提升整體遊憩環境品質，並建立舒適、安全的步道動線，未來可導入各式親子野餐及藝文活動，勢將成為八卦山小旅行多元化的遊憩景點。

▲公園公廁也經過美化，整體提昇遊憩環境品質。 圖：參山國家風景區管理處／提供

10/12開放啓用當天，將由參山處協辦彰化市公所舉辦「2024彰化市 CAMPING 野餐咖啡趴」活動，邀請大家一起來野餐同樂！活動時間10:00-17:00，現場不僅有草地音樂會，還有東森 YOYO 草莓姐姐、親子闖關遊戲、互動魔術表演及大草皮泡泡等活動，讓大家放鬆與大自然接觸！此外，民眾還可以順遊鄰近八卦山大佛風景區、八卦山脈生態遊客中心暨灰面鵟鷹主題館，到彰化吃小吃美食，感受不一樣的親子藝文之旅。

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