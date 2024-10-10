台中露營區推薦！豪華露營、親子露營區全攻略

台中不僅擁有豐富的都市人文和美食，在這座熱鬧的城市裡

台中還有許多隱藏在山林的露營秘境！

是喜歡戶外生活的朋友不可錯過的好去處

無論你是尋找遠離都市塵囂的靜謐營地

還是想要享受親子同樂的豪華露營體驗

台中露營區都有豐富多樣的選擇～～

快跟著本篇台中露營區推薦，來一場中部的露營之旅吧！





台中露營區推薦地點

本篇文章編輯將推薦幾個位於台中的露營區，從豪華露營到森林自然系露營，或是適合親子露營的台中露營區通通有！ 時常待在都市受夠城市的吵鬧繁雜，週末就讓自己往戶外走去吧～～一起來感受不一樣的台中山水魅力。









台中露營 森林系露營推薦

#台中森林系露營推薦 -彩虹星光農園露營區

▲台中露營區推薦——彩虹星光農園露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

彩虹星光農園露營區，為您提供接近大自然的露營體驗，厭倦了都市的忙碌生活及PM2.5了嗎？歡迎來這個世外桃源體驗鄉村生活，園區內提供雨棚區、棧板區、草皮區、果園區，需自備露營裝備，適合喜歡自行動手搭帳、組裝露營裝備的你！

地點：台中市石岡區九房里豐勢路山下巷11之8號

入住時間：12:00

退房時間：翌日１2：００





#台中森林系露營推薦 - 森渼原

▲台中露營區推薦——森渼原 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「Alive Glamping Base 森渼原」，擁有15公頃的大草原及環360度遼闊的高地視野，舒適寬敞的露營環境，還能遠眺海景、瞭望星空，是一座處在城市中的原野森林。

於民國58年成立示範農場，從事優良乳牛繁殖及推廣，大環境變化，國內旅遊人口崛起，進而轉型為休閒綜合農牧場。民國110年委託給專業團隊重新塑造，注入新的產業精神，將在地的人文及自然生態結合，打造豪華露營基地「Alive Glamping Base 森渼原」，愜意的高質享受、舒適寬敞的野趣露營環境。

地點：台中市外埔區700, Erkan Road, 水美里

入住時間：15:00

退房時間：11:00





#台中森林系露營推薦 - 呆呆的家-免搭帳露營

▲台中露營區推薦——呆呆的家-免搭帳露營 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

呆呆的家專為情侶好友聚會、小酌放鬆打造的空間，想體驗真正的露營，卻不想搭帳收帳？朋友們：「老闆你那裡有什麼？」老闆：「我這什麼都沒有，只有好山好水跟溫暖的帳篷。」

是的，認真想體驗露營的朋友三思後再下訂哦！呆呆的家是真野外露營，可見蟋蟀、青蛙、山羌的叫聲，營內的一草一木＆衛浴的一磚一瓦都是老闆親手打造的，歡迎你一起來露營放鬆。

地點：台中市和平區博愛里東關路一段677號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台中露營 親子露營推薦

#台中親子露營推薦 - 踏親露營區

▲台中露營區推薦——踏親露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

踏親露營區位於台中市大甲區鐵砧山，鄰近雕塑公園，有眾多免費遊樂設施供民眾遊玩。另有附設寵物親子餐廳，提供美式義大利麵，燉飯，下午茶等。全區共有16帳，皆為四人房型，另有提供球型星空帳做為公共空間，可在帳內休息，聊天。

地點：台中市大甲區成功路221號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





#台中親子露營推薦 - 億享天開歡樂農場

▲台中露營區推薦——億享天開歡樂農場 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

台中最新親子露營場-億享天開歡樂農場，億享天開歡樂農場位於東勢區勢林街，農場天然環境為台灣最美的船型坑地形，自然丘陵森林生態，場區秉持親近自然的理念，提供露天小木屋、天幕營帳、車露帳篷區及草地野餐區，讓您享受遠離塵囂、回歸自然的氣氛；若是您想享受在自然中用餐的樂趣，億享天開歡樂農場有規劃完善的烤肉區則是您最佳的選擇，場內還有設備完善的會議室出租和亮麗舞台場地可供使用體驗知性與感性愜意的生活，適合朋友聚會、值得大家一遊再遊。

地點：台中市東勢區勢林街63-6號

入住時間：15:30

退房時間：11:00





#台中親子露營推薦 - 覓靜莊園

▲台中露營區推薦——覓靜莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

覓靜莊園位於台中和平區，是高海拔的免裝備懶人豪華露營區，讓你可以輕鬆出遊露營，本營區設有設有兒童遊樂區，可以讓小朋友玩耍放電，並享有無敵山景，來這裡你能感受群山環繞的壯闊，與大自然親近放鬆的好機會～

地點：台中市和平區東關路一段裡冷巷99號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台中露營 豪華露營推薦

#台中豪華露營推薦 - 蟬說：夕陽漫漫

▲台中露營區推薦——蟬說：夕陽漫漫 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

臺中高美濕地被國際媒體讚譽為「人生必去一次的景點」絕美的夕陽景色結合人文、地理、潮汐的綜合因素，造就出獨特唯美的野生動物保護區。為了響應得天獨厚的自然環境，夕陽漫漫透過一泊二食的住宿體驗，結合豐富的生態體驗活動，打造出一個最適合親子旅遊和家庭客群的豪華露營！如果您正在尋找一個家庭出遊的理想目的地《蟬說：夕陽漫漫》絕對不容錯過！這裡有美景、有活動、還有放鬆的氛圍，等著孩子們盡情放電，大人們盡情放鬆。夕陽漫漫希望在為旅客創造旅遊的美好之時，一同傳遞濕地保育的重要性！

地點：台中市清水區高南里美堤街8號

入住時間：16:00

退房時間：11:00





#台中豪華露營推薦 - 向海那漾

▲台中露營區推薦——向海那漾 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

向海那漾Nayang Beach網美露營讓你出門旅遊不擔心拍不到美美的照片。向海那漾Nayang Beach網美露營園區內網美景點的風車大道、花海步道，大型風力發電與豪華帳篷當背景，讓你怎麼拍都好看，以及向海那漾Nayang Beach網美露營的無敵海景夕陽，是最療癒的時光。

園區內設有戶外戲水區、草地活動區、兒童遊戲區及向海俱樂部，提供各種休閒娛樂羽球、射箭、飛盤、九宮格棒球、草地瑜珈、撞球、switch、桌遊，向海那漾更不定期舉辦遊戲活動，是非常適合全家大小和情侶共同到訪的海邊遊憩休閒露營場所。

地點：台中市大安區北汕路86巷1號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





#台中豪華露營推薦 - 微笑Glamping

▲台中露營區推薦——微笑Glamping （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位於台中東勢著名的山城，微笑Glamping是一處適合北上南下旅客的理想目的地。當您沿著國道四號駛下交流道，只需大約30分鐘，您就能抵達這片被山峰與溪流環繞的秘境。環顧四周，果樹成行，搖曳生姿，農場的每一角落都散發著大自然的寧靜與和諧。

微笑Glamping將自然之美、生活之便、休閒之樂融為一體，致力於為您打造一次難忘的奢華露營經歷。在這裡，您將體驗到真正的放鬆與自在，這不僅僅是一次出行，更是一次心靈與自然和諧共鳴的旅程。

地點：台中市東勢區東勢區東崎路三段175巷28號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









更多露營相關攻略

2024全台豪華露營推薦！囊括北中南各地十大豪華露營區





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」