「超爆量4種海鮮拉麵」500有找！台中知名拉麵店「浮誇系海鮮拉麵」下重本 鮑魚、海蝦、鮮蚵、小管鋪滿不手軟

浮誇系痛風拉麵！海鮮控必衝，台中這間知名超人氣拉麵店推出衝擊視覺的「浮誇系海鮮拉麵」，尚青的小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵統統吃得到，最低390元就能吃到價值700元的滿滿海味與美味拉麵，老闆下重本不怕你吃！

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

海鮮量滿到看不到拉麵！曾主打拉麵吃到飽一砲而紅的「山禾堂拉麵」雖恢復單點制，但仍不減其人氣。最新推出的「浮誇系海鮮拉麵」擁有超吸睛的高顏值與親民價格，有「小管沖繩雪塩拉麵、很蝦西京味增拌麵、鮮蚵池袋醬油拉麵、九兩鮑魚醬油拉麵」等爆量海鮮，量多到想吃麵還得先把海鮮料撥到旁邊，還有超鮮湯頭與順口拉麵絕對必朝聖。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

而想要把各式海鮮一網打盡則必點「海神所向無敵拉麵」500元有找，光聽名字就氣勢滿滿，小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵4種海味統統吃得到，一樣放到碗裡鋪滿滿，開動前手機先拍。

此外，除了爆量的海鮮拉麵外，愛蔥者也別錯過了強勢回歸的「鮮蔥豚骨拉麵」，經典豚骨好味道與堆成小丘的翠綠蔥花搭配，蔥控看到都要暴動了。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

山禾堂拉麵 台中店

地址：台中市大里區德芳路二段155號之2

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30（最晚入場13:30、20:30）

電話：04-24063533