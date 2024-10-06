快訊

名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

長假後可能爆單？陸股8日恢復交易 滬深交易所7日展開全網測試

台中BMW旗艦中心工地意外 51歲工人墜5公尺地下層無意識

「超爆量4種海鮮拉麵」500有找！台中知名拉麵店「浮誇系海鮮拉麵」下重本 鮑魚、海蝦、鮮蚵、小管鋪滿不手軟

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

浮誇系痛風拉麵海鮮控必衝，台中這間知名超人氣拉麵店推出衝擊視覺的「浮誇系海鮮拉麵」，尚青的小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵統統吃得到，最低390元就能吃到價值700元的滿滿海味與美味拉麵，老闆下重本不怕你吃！

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

海鮮量滿到看不到拉麵！曾主打拉麵吃到飽一砲而紅的「山禾堂拉麵」雖恢復單點制，但仍不減其人氣。最新推出的「浮誇系海鮮拉麵」擁有超吸睛的高顏值與親民價格，有「小管沖繩雪塩拉麵、很蝦西京味增拌麵、鮮蚵池袋醬油拉麵、九兩鮑魚醬油拉麵」等爆量海鮮，量多到想吃麵還得先把海鮮料撥到旁邊，還有超鮮湯頭與順口拉麵絕對必朝聖。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

而想要把各式海鮮一網打盡則必點「海神所向無敵拉麵」500元有找，光聽名字就氣勢滿滿，小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵4種海味統統吃得到，一樣放到碗裡鋪滿滿，開動前手機先拍。

此外，除了爆量的海鮮拉麵外，愛蔥者也別錯過了強勢回歸的「鮮蔥豚骨拉麵」，經典豚骨好味道與堆成小丘的翠綠蔥花搭配，蔥控看到都要暴動了。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁
圖／山禾堂拉麵台中店粉絲專頁

山禾堂拉麵 台中店

地址：台中市大里區德芳路二段155號之2

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30（最晚入場13:30、20:30）

電話：04-24063533

編輯推薦

台中美食 吃到飽 拉麵 海鮮 鮑魚

相關新聞

「超爆量4種海鮮拉麵」500有找！台中知名拉麵店「浮誇系海鮮拉麵」下重本 鮑魚、海蝦、鮮蚵、小管鋪滿不手軟

浮誇系痛風拉麵！海鮮控必衝，台中這間知名超人氣拉麵店推出衝擊視覺的「浮誇系海鮮拉麵」，尚青的小管、鮑魚、海蝦、鮮蚵統統吃得到，最低390元就能吃到價值700元的滿滿海味與美味拉麵，老闆下重本不怕你吃！

台中浮誇美食推推鍋！ 「越好吃越南料理」滿漢拼盤吃過就愛上，平價最低60元起 還能免服務費

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中大里美食/台中好吃越南料理/台中文青風南洋料理~越好吃越南料理大里店搬家後空間更寬敞更舒適又好停車，平價越式料理餐廳60元起還免服務費真的很超值。店內所有醬

旅客來台必吃！台灣連續兩年最難訂位「無菜單鐵板燒」冠軍名店

連續兩年榮獲《網路溫度計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！」冠軍，【明水然．樂】終於在台中展店囉！1600元便可體驗到「Omakase」鐵板燒的獨到之處，活龍蝦、A5和牛、桂丁雞、生食級干貝等頂級食材在師傅的巧手下呈現的誘人風采，值得專程前來嚐鮮！

彰化「首間國際5星酒店」要來了！開幕時間、住宿設施一次看

彰化有福了，首間國際五星級酒店要來！上京成股份有限公司日前宣布，與洲際酒店集團正式簽約合作，計劃於鹿港轉運站BOT案下成立「鹿港英迪格酒店」，預計於2028年開幕。此酒店將成為彰化縣首間國際級五星酒店，為當地旅遊與商務發展注入全新活力。

上千則好評！ 台中逢甲50年老店「尊品牛肉麵」CP值超好　大碗好吃還可免費續牛肉湯

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 逢甲好吃牛肉麵推薦!逢甲美食真的很多，天天吃都吃不完。今天分享一家好吃的50年老店~尊品原汁牛肉麵，這家逢甲總店大碗料多還可免費加牛肉原湯，好吃不貴一碗只要百元出頭

台中海線新夜市！2千坪2百間攤位 美食小吃、百貨遊戲爽爽逛

海線民眾有口福囉！海線觀光美食遊憩新據點！「梧棲中港觀光夜市」將於9/13隆重開幕，是台中第14座合法夜市，2千坪的夜市環境，美食、飲品、小吃、遊戲、百貨等200間攤位等著你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。