排隊也甘願買！ 彰化和美「胡明理越南美食」 超人氣越南法國麵包 酥脆好吃料又多

胡明理越南美食(二店) | 和美菜市場裡的胡明理越南美食是當地超人氣越南料理店，越南式法國麵包酥脆好吃、料多爽脆，很多顧客就算排隊也甘願等待！除了越南法國麵包，連河粉、越南春捲、小點都很受歡迎，生意好到在和美開兩家店，就知道有多受到歡迎了。

彰化和美小吃推薦

胡明理越南美食在和美有兩間，一店屬於外帶的性質，二店則是可以內用，我大約12點初抵達，店裡已經不少人在等待拿取越式法國麵包，所幸內用還有座位，我還有看到不少越南小姐姐來購買，連當地人都購買的美食，看來應該是很道地喔。

二店在和美鎮仁安路227號，我還騎過頭，騎進去市場裡面，對了菜市場裡的阿發鹽酥雞很好吃，因為好一陣子沒來和美，感覺好多美食小吃都想再吃上一輪，和美施豆花也很好吃但可惜只有外帶。

胡明理越南美食二店菜單

胡明理越南美食最受歡迎的就是法國麵包，有幾款口味都蠻特別的，我想點金沙雙黃口味可惜已經完售，請服務人員推薦，招牌香茅烤肉(沒有肥肉)。

看著工作人員一直不停的切法國麵包、夾上配料，幾乎沒有間斷過，剖面的聲音酥脆好聽，讓人眼睛忍不住一直看著，真的頗有趣的！聽說生意好到連法國麵包都是自家做的，結果點完餐之後我才發覺我忘記拍菜單。(大笑)

越南式法國麵包夾上大量的越南醃製蘿蔔絲跟生菜、黃瓜、肉品、越南火腿等，搭配越南特色抹醬，酥脆好吃且飽足感強，因為新住民大量進來台灣，也讓這種特色麵包廣為人知，且接受度高。

櫃檯的檯面上也有擺上許多特色小點，因為我太晚來所以很多品項都售完了，有越式肉圓、娘惹糕等我都沒看到。

招牌香茅烤肉越式法包 85。蝦捲(越南春捲) 80。越式醇黑咖啡(套餐B) 55。

越式醇黑咖啡 55。喝起來還真不苦，不過比一般美式咖啡還要醇厚不少，會詢問內用杯還是外帶杯，我覺得內用給得比較多。

招牌香茅烤肉越式法包 85。還插上一支小小的越南國旗，麵包裡的醃蘿蔔絲跟生菜給得很足，一口咬下麵包酥脆無比，也不會過厚，搭配醃的剛剛好的酸脆蘿蔔絲、烤肉，真的相當好吃，難怪生意好成這樣，我個人覺得比台中那家排隊名店還好吃。

香茅烤肉入味好吃，醃蘿蔔絲更是一絕，麵包酥道會掉渣，因為我還多點了春捲，剩下半個帶回家給螞蟻媽吃。

鮮蝦春捲 80。中間沒有包上太大量的米線，吃起來適口性高，厲害的是有股紫蘇葉跟薄荷葉的味道，搭配特製的魚露沾醬，OMG真的很好吃！極為推薦！

這股紫蘇香味也太加分了，讓原本比較偏清爽的蝦仁春捲多了股芳香氣味，真好吃。

下次說不定想吃這家我又衝來和美了，感覺每一款都值得點，而且這次我沒點河粉是一個人也吃不了那麼多，有機會再來嚐嚐。

營業時間：06:00~13:00(週一公休)

電話：04-755-9974

地址：彰化縣和美鎮仁安路227號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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