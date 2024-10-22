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試營運就掀話題！彰化網美咖啡館 清水模建築超好拍 還有早午餐、可朗芙鬆餅必嘗

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

FUFU HYGGE coffee | 彰化網美咖啡館，FUFU HYGGE coffee剛營運時就掀起話題，最特別的是有自家設計的卡通LOGO做成的週邊商品，除了咖啡、飲料、甜點，另外還有早午餐輕食、可朗芙鬆餅，鄰近彰基，清水模建築外型很好拍照，試營運時已經吸引相當外地遊客來訪。

彰化市咖啡館推薦

FUFU疊音帶著一種溫暖的感覺，HYGGE則是非常儀式感的丹麥語，提倡溫暖舒適的氛圍，兩位女老闆有著咖啡夢想，也各自到咖啡廳學習累積咖啡經驗，沒想到先進入的是服飾業，一做就是20年，再從服飾業轉戰咖啡業，找到了喜歡的地點、合胃口的甜點師，一切夢想開始啟程。

前陣子不少人問我有沒有來FUFU喝咖啡？我常經過南瑤路居然沒有發現這棟清水模建築，應該是被門口的樹擋住視線，FUFU HYGGE coffee店面就在南瑤路跟旭光西路交叉處，旁邊有個停車場，但是聽說半小時30元。

這裡有個優點就是寵物友善還有可以帶小朋友用餐，平日還是相當多年輕媽咪來這裡聚餐聊天，外觀很韓系咖啡館的FEEL。

進入後，店員會引導入座，一樓滿的話會開放二樓，點餐到櫃台結帳即可。

這裡有趣的特色是有販售許多自家訂做的週邊商品，看起來很像一隻狗狗側臉的圖案。

甜點除了冰箱櫃裡的，菜單上寫得很清楚，另外還有販售可麗露、丹麥可頌，我點了手工焦糖布丁，後來我才發現那個炙燒奶油玉米塔很有特色，蠻多人到這裡都會點選的，下次再來吃看看。

FUFU HYGGE coffee菜單

因為很多頁面，其它的我放在最下面給大家參考，我看旁邊很多人都是點早餐盤，還有販售炸物小點，與其說是咖啡館，我覺得比較像是複合式的咖啡館。(早餐盤供應08:30到14:00)

這個攪拌棒質感不錯，讓我有點心動想購買。

拿鐵(冰) 150。

手工焦糖布丁 130。

這裡的焦糖布丁吃起來稍微硬一點點，硬布丁口感，焦糖比較甜一點，搭配布丁還挺好吃的，無腥味。

拿鐵杯子很好看，一杯容量也很多，上面還有一層奶泡，喝起來是比較清爽的風味，我覺得比較淡一點。

下次會想店其它塔類甜點或者吃個早餐盤，但是有個缺點就是人多真的很吵，而且位置距離都很近。

FUFU HYGGE coffee & pop shop

營業時間：08:30~18:00(週二公休)

電話：04-720-0957

地址：彰化縣彰化市南瑤路255號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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咖啡廳 布丁 彰化美食 拿鐵 早餐 甜點

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