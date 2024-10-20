彰化員林隱藏版美食！重慶闆娘道地好手藝，每週只開4天、全面採預約制

如果要說最近吃到哪間餐廳最為後悔，那大概非這間位在彰化員林的「三妹子重慶食堂」莫屬，因為真的後悔這麼晚才知道這間店啦！

餐廳隱身在難以會車的小巷內、連在地人也不一定知道，而且每週只開4天、全面採預約制。想要品嚐重慶闆娘的好手藝，一定要預約才能吃得到，甚至有不少中彰投的客人都會專程而來呢！

員林美食｜三妹子重慶食堂地點與環境

三妹子重慶食堂位在員東路二段與林森路附近的巷弄內，不得不說這巷弄真的有夠狹窄，幾乎沒辦法會車，連我們開車進來都有點怕怕的，一度懷疑是不是開錯地方。

好在沒多久就看到了招牌，門面簡單素雅，乍看像是一般的民宅，但卻更加引起我們的興趣；畢竟有自信選在這麼隱密低調的地方開店，一週又只營業4天，肯定有過人之處。

最讓人好奇的停車問題來了，三妹子重慶食堂是有專屬停車場的，可以直接導航「彰化縣員林市員東路二段434巷18號」，這是自家其他產業的公司腹地，所以用餐可以放心停進來，下車走路不到50公尺就到餐廳囉！

專屬停車場的斜對面也有車庫，這處可以停放機車。

三妹子重慶食堂是今年5月開幕的，嫁來台灣的闆娘「三妹子」是道地的重慶人，對於下廚極有興趣，先前就會時常與親朋好友分享自己的好手藝。

不少人吃過後就再度瘋狂敲碗，剛好適逢疫情，料理包的團購社團也因此應運而生，經營3年多以來也累積了許多忠實饕客粉絲。

由於闆娘的料理包實在太搶手，客人們也紛紛建議闆娘，能否考慮將烹調料理的工作室改為對外營業、能夠用餐的空間，想到這味就能來解解饞，「三妹子重慶食堂」就這麼誕生啦！

闆娘對於料理的堅持，恐怕也是魚編看過最龜毛的了。除了食材都是當天新鮮採買，所有辛香料更是由中國進口，調味料與醬料都是自己製作，堅決不使用現成的調料，才能還原最道地的重慶風味。

餐廳的一樓是櫃台與廚房，二樓是用餐空間，最多可以容納20多位客人，而且冷氣真的超級涼！

另外有個特別的規定，為了避免喝酒影響其他客人的用餐品質，想要喝酒的客人必須包場，低消是10000元，以大家庭、同學會或公司聚餐來說，平均下來其實也很划算。(未滿18歲請勿飲酒)

一樓的冰箱有販售各式飲料與涼茶，如果他們家的醬料吃的有喜歡，這裡也有販售香辣粉與香辣油哦！

員林美食｜三妹子重慶食堂菜單

這裡提供三妹子重慶食堂的菜單給你們參考，其實闆娘擅長的菜品還很多，族繁不及備載，族但也怕大家不知道該從何點起，所以整理出最為經典熱門的品項；而且份量也很有彈性，就算一個人想吃烤魚也沒問題，有夠貼心的啦～

香辣烤魚

推薦敢吃辣的朋友一定要試試這道香辣烤魚，以多種辣椒與辛香料研製的獨家口味，辣度也是可以調整的哦！

不過魚編覺得他們家的辣度會比其他餐廳再辣一個層級，連愛吃辣的朋友都直呼真的有辣到，平常吃中辣以下的話，建議你們可以先點微辣嚐鮮。

選用個頭大尾的新鮮鱸魚高溫油炸，使得外表金黃香酥、又能鎖住肉質裡面鮮美的肉汁。

肉質吃起來細緻鮮嫩，吃起來完全沒有土腥味，同時吸附了迷人的辣油香氣，香辣帶勁、鮮麻舒爽的層次，記得加購每人20元的白飯吃到飽，才能吃得過癮！

配料也不馬虎，基本就是至少搭配8樣食材，像這天就有吃到金針菇、絲瓜、豆腐、鴨血、炸豆皮、蓮藕等配菜。

另外大推蒟蒻，蒟蒻在中國俗稱魔芋，也是闆娘親自手工製作的哦！吃起來香軟又不失嫩Q，忍不住讓人一口接著一口。

酸菜魚雙拼牛肉

近年來酸菜魚在台灣可以說是掀起一股熱潮，而酸菜魚好吃的秘訣就在於選用的酸菜，三妹子重慶食堂的酸菜也有講究，酸香濃郁卻又不死酸刺激，結合多種辣椒與花椒等辛香料的香麻爽辣，更能帶出魚肉的鮮味。

魚肉選用的是黑魚，也就是我們俗稱的烏鱧魚，肉質軟嫩又不失彈牙，同時吸飽了湯頭的精華，而且魚皮還帶點膠質的口感，十分鮮嫩好吃！

我們的酸菜魚還請闆娘做成雙拼的版本，魚肉與牛肉一次滿足，偏瘦的牛肉肉質紮實嫩口，搭配起來也不油膩耶！

干鍋蝦

干鍋是起源於中國四川的傳統經典名菜，幾乎所有食材都能做成干鍋料理，從海鮮、肉品到蔬菜都不例外。

這裡選用了個頭肥美的蝦子，蝦肉不但緊實彈牙，重點是也很入味，香辣帶麻，讓人愈吃愈上癮！

干鍋土豆

原本以為干鍋搭配蔬菜的組合，比起干鍋蝦應該會稍嫌遜色，沒想到這道干鍋土豆竟然讓我們一吃就停不下來，直接列入回訪的必點菜色～

油炸過的馬鈴薯片，口感香酥帶脆，甚至還點Q度；同時吸飽了辣椒、花椒與五花肉的油脂香氣，香麻爽辣超級夠味，完全就是下飯神器，趁熱享用真的太驚豔啦！

炸酥肉

炸酥肉也是起源自四川重慶的美食，現炸起鍋的酥肉還熱騰騰的，吃起來外酥裡嫩，肉感也很足，甚至還能感受到些微肉汁在口中流淌呢！

炸酥肉另一個迷人的特色，就是在於酥香卻不油膩，強烈建議可以搭配他們家的香辣粉一起吃，以多種辣椒調配而成的獨家比例，香氣濃郁、椒麻香辣很對味。

口水雞

口水雞是傳統四川菜當中的涼菜，來到三妹子重慶食堂當然也能吃得到！而且這裡選用的是肉質極其嫩口的雞腿肉，吃起來鮮甜帶Q，再結合上細緻的刀工，醬汁也很入味。

表面淋上的醬汁以辣椒、花椒、辣油等辛香料製成，最後再撒上蔥花提鮮點綴，川麻椒香夠味又有層次，同時還能吃到雞肉本身的甜度。

外婆紅燒肉

除了干鍋土豆之外，這道「外婆紅燒肉」更是號稱店內的頭號下飯神器！有別於其他餐廳以冰糖等原料熬製出甜度，這裡則是運用大量的蔬果慢火熬製，呈現出蔬果自然的鮮甜。

醬汁鹹甜交織，瘦肉軟嫩入味，肥肉香而不膩，還能感受到滿滿的膠質，而且完全不顯甜膩，難怪光是醬汁就能拌上好幾碗白飯！

炒青菜

享用大魚大肉之際，也別忘了來份炒青菜，軟嫩爽脆又帶有水分的口感還蠻解膩。

養生雞湯

接下來慢慢進入秋冬季節，來鍋熱騰騰的養生雞湯最為滋補，闆娘特別選用了土雞肉，肉質大塊緊實彈嫩，真的一點都不柴。

金黃色的湯頭，裡面更是加入了紅棗、枸杞等多種中藥材，更貼心的是還加入了麥冬，有著類似人蔘的苦甘香氣，喝起來溫潤又不怕上火哦！

紅糖湯圓

最後點了一份紅糖湯圓作為甜點，老實說魚編平常對湯圓真的沒什麼興趣，沒想到朋友吃了直呼超驚豔，最後連我都忍不住搶著吃。

一顆顆圓滾滾的湯圓淋上了自製的紅糖醬汁，個頭比一般的紅白小湯圓再略大一些，但是極其Q彈，近似麻糬的口感；搭配香醇濃郁的紅糖醬汁，香甜不膩好好吃！

三妹子重慶食堂

營業時間：週三至週六11:30-14:00、17:00-20:30

電話：0972 285 319

地址：彰化縣員林市員東路二段仁愛巷8弄3號

粉絲專頁：三妹子重慶食堂

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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