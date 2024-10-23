台中擁有五星網評的文青義式冰淇淋，每天超過15種口味，好吃又大球！

台中好吃義式冰淇淋推薦！糖糖最近發現了一間超文青的義式冰淇淋店，店名叫做俏義式冰淇淋，店面小巧精緻，店裡頭的裝潢超文青，讓糖糖誤以為來到了法式甜點店，不僅冰淇淋口味多也很特別，價格更是親民，重點是冰淇淋還不小球呢！

俏義式冰淇淋位置

俏義式冰淇淋位在台中北區梅亭街上，靠近五常街這邊，距離中國醫藥大學、中正公園不遠，店面小巧可愛，在不遠處就可以看到可愛的俏字扛棒。

俏義式冰淇淋環境

俏義式冰淇淋店裡頭的空間不算大，裝潢非常文青可愛，每個小落都好好拍，除了外帶，店內也有提供些許的座位區，讓大家可以在店裡頭吹著涼涼的冷氣，享用美味的義式手作冰淇淋。

俏義式冰淇淋的口味依當天為主，現場超過15種口味可以選擇，口味當天都會公告在粉絲團上。

俏義式冰淇淋價格

．單球 65元

．雙球 不拆裝 120元，限店取

．16oz 家庭號 280元

．禮盒組 610元（1個家庭號+6個獨享杯，附贈保冷袋）

．6寸冰淇淋蛋糕 1180元

．8寸冰淇淋蛋糕 1580元

所有品項，買十送一，限店取

北港花生／酪梨布丁 雙球 120元

北港花生口味是採用北港源福花生醬，搭配些許牛奶，吃得到微微的花生顆粒，吃起來不甜膩，重點是吃起來不會像米漿，這口味糖糖超喜歡，另一球酪梨布丁也很特別，採用新鮮酪梨搭配牛奶製作而成，搭配布丁，吃起來就像在喝酪梨布丁牛奶，滋味香濃，整體吃起來也不會太甜膩。

切達乳酪／比利時金帶啤酒 雙球 120元

切達乳酪冰淇淋採用了切達乳酪搭配香濃鮮奶，裡頭還加入了店家自製的櫻桃醬，入口除了乳酪的香濃，還多了櫻桃的酸甜滋味，裡頭還吃得到櫻桃果肉，另一球比利時金帶啤酒使用比利時啤酒下去製作，入口帶著迷人的啤酒香氣，尾韻帶有淡淡奶香。

俏義式冰淇淋不僅口味多樣化，冰淇淋口味也很特別，蠻多款外面少見的口味，一球65元，雙球不拆裝只要120元，冰淇淋香濃綿密不甜膩，當天口味都會公布在粉絲團上，另外俏義式冰淇淋也有販售冰淇淋蛋糕，需提前預訂唷。

俏義式冰淇淋Ciao Gelato

電話：04-22028928

地址：台中市北區梅亭街290號

時間：12:00~20:00；週一、二店休

臉書：https://www.facebook.com/ciaogelato888

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」