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五星級主廚開的！ 台中平價港點「憶念點心堂」 高CP值餐點超多樣化，還免收服務費

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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台中好吃又平價港點、川菜推薦，想吃五星級主廚料理不必花錢，在台中憶念點心堂就能吃到來自五星級主廚的手藝，不僅價格平價，餐點更是多樣化，高CP值港式點心，喜歡吃港點、川菜的朋友趕緊將這間憶念點心堂給筆記起來。

憶念點心堂位置

憶念點心堂為在台中南屯區向心路上，黃色扛棒非常顯眼，距離台中捷運南屯站不遠，步行過來約五分鐘，斜對面是寶雅，後方有收費停車場。

憶念點心堂環境

憶念點心堂一、二樓都有座位區，環境乾淨，燈光明亮，一樓主要以2-4人為主，二樓有大圓桌，適合多人用餐。

憶念點心堂菜單

宮保雞丁飯 128元

憶念點心堂除了港式點心、單點粵菜外，現在還多了商業午餐，供應時間為每週二至週五的早上十一點至下午兩點，便當落在128-138元，糖糖點的是宮保雞丁，採用溫體雞腿肉下去炒製，鹹香中帶小辣，肉質也相當軟嫩，搭配硬脆花生超讚，旁邊還會附上三樣青菜。

豉汁排骨 108元

憶念點心堂的豉汁排骨糖糖很喜歡，採用豬腩排，不僅大塊，且滷得很入味，口感彈牙，香氣超迷人，底下還有蒸南瓜也好好吃。

豉汁蒸鳳爪 98元

除了豉汁排骨，憶念點心堂的豉汁蒸鳳爪也滷的很入味，鹹香迷人，口感超軟嫩，入口即化，尾韻帶點微辣，讓人想要一塊接著一塊。

水晶鮮蝦餃 128元

每次吃港點必點的水晶鮮蝦餃，Q彈透亮的水晶餃皮，內餡蝦餃相當飽滿，彈牙鮮甜，不必沾醬單吃就很美味。

干貝蒸燒賣 98元

除了水晶鮮蝦餃，燒賣也是糖糖吃港點必點之一，憶念點心堂的干貝蒸燒賣採用溫體黑豬後腿肉製成的豬肉餡，吃起來相當彈牙，上頭搭配干貝絲點綴，吃起來更加鮮美。

臘味蘿蔔糕 78元

憶念點心堂的臘味蘿蔔糕是採港式作法，裡頭加入臘腸及冬蝦，將外皮煎至酥酥恰恰的口感，內裡吃起來很綿密，帶有蘿蔔的香甜、臘腸的鹹香及冬蝦的鮮味。

蜜汁叉燒包 98元

蜜汁叉燒包也是糖糖的愛，外皮不過爛，內餡叉燒肥瘦勻稱，吃起來鹹鹹甜甜的，不會讓人覺得膩口。

糖醋鮮魚片 178元

憶念點心堂的糖醋鮮魚片是採用潮鯛魚，切成片狀下去酥炸，再加入糖醋下去拌炒，裡頭還添加了甜椒、洋蔥及鳳梨，吃起來酸酸甜甜的，魚肉也相當細嫩鮮甜，連小朋友都很愛這一道。

魚香茄子 180元

這道魚香茄子超級下飯，採用肉末、豆瓣醬、醋，搭配茄子，茄子燉煮的非常入味，口感軟嫩，鹹香十足，帶有豆瓣醬的迷人香氣，搭配白飯讓人一口接一口停不下來。

豆干牛肉 218元

牛肉使用和尚頭的部位，搭配蔥段及豆干下去爆炒，鹹香十足，牛肉吃起來超級嫩，好吃。

左宗棠雞丁 208元

經典湖南名菜，採用溫體雞腿肉， 肉質依舊軟嫩不柴，吃起來微酸微辣，尾韻還帶點微甜，層次相當豐富。

蝦仁烘蛋 188元

在烘蛋裡頭加入滿滿彈牙蝦仁，加上蔥花，簡單又好吃。

乾炒牛河 180元

這道乾炒牛河也是糖糖的愛，裡頭加入韭黃、銀芽及和尚頭，加上河粉下去醬炒入味，牛肉很嫩，河粉吃起來不僅炒的入味，口感也相當Q彈。

黃金流沙包 98元

飯後來顆黃金流沙包做ending超讚，外表看似平凡，剝開裡頭可是會大爆漿的！黃澄澄的流沙內餡爆漿出來畫面超邪惡，採用鹹蛋黃製作，吃起來甜中帶鹹，交織著濃郁奶香，微甜不膩，吃完一整顆也不會覺得膩口。

手工蔥酥餅 68元

憶念點心堂的蔥酥餅是有點像蝸牛的蔥油餅，一圈又一圈，將兩面煎至焦香酥脆口感，麵皮外脆內Q，蔥香四溢，讓人越吃越香。

現在來店消費打卡就送老闆特製小菜，歐罵罵的炸豆腐，搭配特製醬料，趁熱吃超好吃。

台中好吃又平價的港點、川菜推薦，來自五星級主廚開的台中平價港點「憶念點心堂」，餐點多樣化，選擇豐富，不管是一人來還是多人來聚餐都超適合，只要一到用餐時間都是滿座狀態，生意超級好，每一道糖糖都很喜歡，店家還有配合uber唷，推薦給大家！

憶念點心堂

電話：04-23862888

地址：台中市南屯區向心路45號

時間：11:00~14:00；17:00~21:00

臉書：https://www.facebook.com/groups/208360611923873

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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