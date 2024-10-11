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台中最便宜下午茶！ 地點超神祕「無名茶飲店」 珍珠奶茶一杯只要25元

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什麼～在這麼物價漲漲漲的年代，竟然還有一杯珍珠奶茶只要25元！之前挖到台中雞排40元，現在台中還有珍珠奶茶25元，沒有扛棒、沒有店名，地點有點隱密，沒有事先做功課不一定找得到這間無名茶飲店，還有紅茶、冬瓜茶、綠茶也只要10元。

無名茶飲店位置

台中珍珠奶茶只要25元就是這間位在台中西屯區的無名茶飲店，地點就在上石國小的對面，距離逢甲商圈也不遠，店面看起來非常居家，如果沒特別注意還真會不小心路過。

這間無名茶飲店營業時間分兩個飲料是早上十一點至晚上八點，炸物是下午三點至晚上七點。

無名茶飲店價格

無名茶飲店的品項比較少，沒有像一般飲料店那樣多樣化，飲料分大、小杯，紅茶、綠茶、冬瓜茶小杯只要10元，珍珠奶茶小杯25元，這裡最貴飲料也只要30元。

除了飲料還有炸物，炸物價格也很親民，薯條只要10元。

無名茶飲店的珍珠奶茶甜度是固定的，冰量可以調整。

珍珠奶茶 25元

珍珠奶茶25元是小杯裝，大約500cc，大杯也只要30元，雖然甜度固定，整體喝起來不會太甜，奶香味蠻濃的。

一杯25元的珍珠奶茶，珍珠量給的還不少，不過珍珠吃起來偏軟，糖糖個人比較愛吃Q彈一點的珍珠。

一杯25元的珍珠奶茶糖糖覺得表現不算差，整體喝起來不會太甜，就是珍珠偏軟了些，有經過的朋友可以來試試。

無名茶飲店

地址：台中市西屯區西屯路二段上石南六巷28號

時間：11:00~20:00；週日店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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