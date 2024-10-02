旅客來台必吃！台灣連續兩年最難訂位「無菜單鐵板燒」冠軍名店
粉絲們引頸期盼的【明水然．樂】終於在9/28與大家見面，台中店落腳在大魯閣新時代購物中心10樓，位處台中車站周邊商圈的絕佳位置，交通相當便利，讓民眾可以方便前來享受廣受網友好評的高CP值鐵板燒，是民眾約會聚餐最佳新選擇。
用餐區採取板前用餐模式，一共2桌20人的座位，不僅能欣賞到主廚精妙的手藝，現煎的鐵板料理更是滿足饕客視覺與味覺。
品牌採預約制供餐，品牌以「日式無菜單鐵板燒」為主軸，透過主廚精湛的鐵板手藝，並提供1600元樂饗宴跟2400元樂盛宴兩款套餐，並加收10%服務費，將「Omakase」無菜單鐵板燒精髓完美演譯，多達14品精緻料理，以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗豐盛的頂級食材，將帶給饕客物超所值味覺饗宴。
主要食材:老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲(切片)。
除了新鮮龍蝦三吃外，還有更頂級的A5和牛部位，像是日本A5和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。
文章會依據共同菜色、1600元菜餐內容、2400元套餐內容作區分，方便民眾快速了解品牌料理特色，菜單內容會依據當日食材有所調整，僅供參考。
嚴選加拿大波士頓龍蝦，不論哪個價位的套餐都能享受到，簡直物超所值！由野生活龍蝦以龍蝦膏芝心蛋捲、香煎龍蝦身佐南瓜醬 、炙燒龍蝦頭味噌湯呈現出一蝦三吃，將活龍蝦的鮮度完美釋放！
蛋液加入、龍蝦膏、蝦卵及鮮奶油調配，加入帕碼森起士製作成蝦膏芝心蛋捲，龍蝦膏的鮮香與帕碼森起士完全融合，鮭魚卵點綴其中，增添鮮味與口感；蛋捲搭配香煎雞蛋豆腐、有機花草玉米苗，蛋捲的綿、豆腐的嫩、玉米苗的香，3種層次在口中層層堆疊，龍蝦膏獨有的風味緊隨其後，讓人驚艷不已。
波士頓龍蝦特點在於肉質紮實且鮮甜，香煎龍蝦尾、龍蝦鉗將大海的滋味以最精彩呈現給饕客，佐以店家特調的香甜南瓜醬，刨上烤過的夏威夷果仁增添堅果香氣，山珍海味匯聚於此，叫人怎能不愛！
以柴魚高湯為基底，搭配赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌下去熬煮湯頭，並加入洋蔥、龍蝦頭熬煮，讓龍蝦的鮮香融入湯中，搭配鴻喜菇、龍蝦肉，作為正餐的最後結尾簡直完美。
對於無菜單料理總感覺份量偏少、CP質差、食材新鮮度不到位，不用擔心，來【明水然•樂】嚐鮮準沒錯！堅持選用當季最新鮮的時令漁獲與食材，各項食材在專業師傅巧手下各顯神通，呈現出宛如藝術品般的鐵板料理，還在等什麼？還不趕緊呼朋引伴前來大啖美食！
店家地址：台中市東區復興路四段186號10樓
營業時間：11:15-15:45、17:15-22:00
LINE ID：@553ezxld
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