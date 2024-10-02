旅客來台必吃！台灣連續兩年最難訂位「無菜單鐵板燒」冠軍名店





粉絲們引頸期盼的【明水然．樂】終於在9/28與大家見面，台中店落腳在大魯閣新時代購物中心10樓，位處台中車站周邊商圈的絕佳位置，交通相當便利，讓民眾可以方便前來享受廣受網友好評的高CP值鐵板燒，是民眾約會聚餐最佳新選擇。





用餐區採取板前用餐模式，一共2桌20人的座位，不僅能欣賞到主廚精妙的手藝，現煎的鐵板料理更是滿足饕客視覺與味覺。





品牌採預約制供餐，品牌以「日式無菜單鐵板燒」為主軸，透過主廚精湛的鐵板手藝，並提供1600元樂饗宴跟2400元樂盛宴兩款套餐，並加收10%服務費，將「Omakase」無菜單鐵板燒精髓完美演譯，多達14品精緻料理，以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗豐盛的頂級食材，將帶給饕客物超所值味覺饗宴。





【$1600樂饗宴】14品特色介紹：

主要食材:老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲(切片)。





【$2400樂盛宴套餐】14品特色介紹：

除了新鮮龍蝦三吃外，還有更頂級的A5和牛部位，像是日本A5和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。









文章會依據共同菜色、1600元菜餐內容、2400元套餐內容作區分，方便民眾快速了解品牌料理特色，菜單內容會依據當日食材有所調整，僅供參考。





▲隨桌附贈的配菜則是使用日本米醋「醃漬白蘿蔔」，加入紫蘇葉、柚子皮做提味，去油解膩又涮嘴；另一道則是「蘋果洋蔥」洋蔥碎搭配蘋果、檸檬醬油及果醋調味，既清爽又開胃，與主食鐵板黃金炒飯拌勻後一同享用風味更佳。





│共同菜單





▲享用正餐前先來上一碗「蒜蜆湯」暖暖胃，黃金蜆及蒜頭慢火熬煮，把蜆的精華熬完美融入湯中，鮮美滋味為接下來的美食之旅有個美好開始。

▲北海道生食級干貝佐金莎醬。嚴選北海道生食等級的干貝，在鐵板上煎至外酥內嫩，內裡呈現5至7分熟的完美狀態，淋上由烤過鹹蛋黃、新鮮蛋黃、鮮奶油、清酒調製的獨家金沙醬，最後撒上魚子醬跟甜菜根，金沙醬、魚子醬兩種醬料，替餐點增添誘人鹹香，顯出干貝的鮮甜。

▲這次餐期的「季節時蔬」以日式經典的山藥為主打，搭配山藥泥和明太子的慕絲醬，杏鮑菇、蘆筍、芝麻葉層次豐富相當爽口。

▲和牛堡奶酥菠蘿包。香甜奶酥菠蘿夾入和牛漢堡排有誰能不愛？和牛、豬絞肉做出的漢堡排，肉香濃郁肉感十足！番茄莎莎醬、火焰生菜增添清爽口感，多層次滋味讓漢堡百吃不厭！





│龍蝦三吃





嚴選加拿大波士頓龍蝦，不論哪個價位的套餐都能享受到，簡直物超所值！由野生活龍蝦以龍蝦膏芝心蛋捲、香煎龍蝦身佐南瓜醬 、炙燒龍蝦頭味噌湯呈現出一蝦三吃，將活龍蝦的鮮度完美釋放！





第一吃：龍蝦膏芝心蛋捲

蛋液加入、龍蝦膏、蝦卵及鮮奶油調配，加入帕碼森起士製作成蝦膏芝心蛋捲，龍蝦膏的鮮香與帕碼森起士完全融合，鮭魚卵點綴其中，增添鮮味與口感；蛋捲搭配香煎雞蛋豆腐、有機花草玉米苗，蛋捲的綿、豆腐的嫩、玉米苗的香，3種層次在口中層層堆疊，龍蝦膏獨有的風味緊隨其後，讓人驚艷不已。





第二吃：香煎龍蝦身佐南瓜醬

波士頓龍蝦特點在於肉質紮實且鮮甜，香煎龍蝦尾、龍蝦鉗將大海的滋味以最精彩呈現給饕客，佐以店家特調的香甜南瓜醬，刨上烤過的夏威夷果仁增添堅果香氣，山珍海味匯聚於此，叫人怎能不愛！





第三吃：炙燒龍蝦頭味噌湯

以柴魚高湯為基底，搭配赤味噌、白味噌、加賀味噌三種味噌下去熬煮湯頭，並加入洋蔥、龍蝦頭熬煮，讓龍蝦的鮮香融入湯中，搭配鴻喜菇、龍蝦肉，作為正餐的最後結尾簡直完美。





▲吃完海鮮，那就來嚐一下銜接主餐肉品與海鮮的「芒果冰沙」吧！用沁涼冰沙清清口，更好準備迎接主餐的到來！

▲鐵板黃金炒飯。有別於坊間鐵板炒飯，店家以兩種不同的蛋的炒飯下去製作，先將雞蛋炒成蛋酥增添風味，在將新鮮雞蛋與米飯在鐵板上翻炒均勻，粒粒分明的炒飯在雙重雞蛋加乘下，讓饕客視覺及味覺上都得到滿足。

▲蘋果煎餅。飯後甜點也不能馬虎，自製蘋果煎餅，酥皮煎到外表香酥，搭配手工熬煮的蘋果鳳梨醬，微酸甜滋味相當清爽，不論大人小孩都能放心吃！





│1600元套餐





▲日本帆立貝佐芥子和風醬。選用日本帆立貝，完整保留鮮美貝柱、貝卵與貝唇，口感甘甜富彈性，毫無任何腥味，底下紅藜麥則用和風醬調味，不論是單吃或是搭配都很開胃！

▲乾煎文甲佐柚子胡椒。嚴選高品質生食級花枝，精細日式刀工處理，讓整體熟度相對均勻，口感更為爽脆，淋上柚子香氣口感胡椒的刺激的柚香味噌醬，甜中帶點些許辣感，讓文甲花枝的風味更加鮮明。

▲時令季節鮮魚片。魚片取自老饕最愛的「鸚哥魚」，細嫩魚肉香氣誘人，與香酥魚皮、酥脆鍋巴呈現多層次口感，淋上特製紫蘇梅醬讓整體口味更加清爽。

▲有著國宴雞美稱的「桂丁雞」，經鐵板的高溫煎製，封鎖肉汁，口感Q彈肉香十足，不論是沾點英國馬爾頓天然海鹽或胡椒粒，都能讓雞肉鮮甜在口腔盡情釋放！國宴級美味錯過可惜喔！





│2400元套餐





▲北海道赤海膽。選用來自日本北海道的赤海膽，味道濃郁帶點甜韻，與蟹黃豆腐、鮭魚卵，讓其鮮味、口感更為豐富，放在越南春卷皮一同享用別有一番風味，雙重吃法體現出不一樣的海膽美味！

▲鹽蒸鮑魚。選用少見「鹽蒸」料理手法，鮑魚上加入酸豆、萊姆片增添香氣，使得口感更加軟嫩，在用昆布、粗鹽低溫熟成處理，匠心獨運的料理手法，讓珍貴的南非鮑魚保留原本的鮮味，食材間味道彼此呼應，讓人一吃便難忘，與品牌特調的奶油松露醬一同享用，香氣、味道更上層樓！





│開幕禮、入會禮、打卡禮





對於無菜單料理總感覺份量偏少、CP質差、食材新鮮度不到位，不用擔心，來【明水然•樂】嚐鮮準沒錯！堅持選用當季最新鮮的時令漁獲與食材，各項食材在專業師傅巧手下各顯神通，呈現出宛如藝術品般的鐵板料理，還在等什麼？還不趕緊呼朋引伴前來大啖美食！









【明水然•樂無菜單鐵板燒-台中大魯閣店】

店家地址：台中市東區復興路四段186號10樓

營業時間：11:15-15:45、17:15-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/4dhvN89

LINE ID：@553ezxld





延伸閱讀//台中養生系美食懶人包！健康料理、特色甜品、伴手禮盡收！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」