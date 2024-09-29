彰化「首間國際5星酒店」要來了！開幕時間、住宿設施一次看
彰化有福了，首間國際五星級酒店要來！上京成股份有限公司日前宣布，與洲際酒店集團正式簽約合作，計劃於鹿港轉運站BOT案下成立「鹿港英迪格酒店」，預計於2028年開幕。此酒店將成為彰化縣首間國際級五星酒店，為當地旅遊與商務發展注入全新活力。
鹿港英迪格酒店的設計靈感源自鹿港豐富的文化歷史，酒店外觀採用紅磚搭配風帆設計，象徵歷史與現代的融合。上京成股份有限公司強調，酒店將以「非凡鹿港，行渡洛津」為主題，帶領賓客穿越歷史風華，體驗獨具特色的鹿港魅力。該酒店將擁有115間客房、鄰里咖啡廳、大型宴會廳、室內溫水游泳池與酒吧等豪華設施。
鹿港英迪格酒店不僅將提供高端住宿服務，還將成為鹿港轉運站的重要一環，促進當地商務與觀光的全面發展。上京成股份有限公司期待透過這項合作，讓鹿港成為國際商務觀光的重鎮，為彰化縣創造更多元的發展契機。
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