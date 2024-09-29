彰化「首間國際5星酒店」要來了！開幕時間、住宿設施一次看

入住八卦山！方於9月中試營運的彰化最新質感旅宿「華宿文旅」擁有極佳的地理位置，不論是去熱門景點還是到市區吃美食都十分便利，內裝結合現代工業風與在地元素，給人簡約舒適的休閒氛圍。有網友開箱後分享「...

2024-09-24 13:01