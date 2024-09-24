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入住八卦山！開箱彰化最新「超美現代工業風文旅」 近市區吃美食超方便 還有I人福音「無打擾自助式入住」更自由

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／彰化華宿文旅官網及粉絲專頁
圖／彰化華宿文旅官網及粉絲專頁

入住八卦山！方於9月中試營運的彰化最新質感旅宿「華宿文旅」擁有極佳的地理位置，不論是去熱門景點還是到市區吃美食都十分便利，內裝結合現代工業風與在地元素，給人簡約舒適的休閒氛圍。有網友開箱後分享「價格挺實惠，性價比超算高！」、「整體很優，還可以在房間裡看到八卦山大佛」。

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

收藏彰化市最新好評住宿！深耕彰化的「華宿旅館」又一新選擇，坐落在八卦山半山腰、鄰近彰化市區的「彰化華宿文旅」正式開放預訂，才剛於本月試營運就吸引網友開箱體驗住宿。水泥色系工業風建築格外吸睛，簡約現代的風格帶來前衛新潮的視覺感受，客房內除延續現代工業風外，結合在地元素、木質色系裝潢，和窗外山林景緻相映，兼具高質感與舒適度，沒想到旅宿也能這麼好拍。

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

圖／彰化華宿文旅官網
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I人福音！「彰化華宿文旅」採無打擾自助式入住，對喜歡自由安排時間的人十分友好，若有問題可用官方LINE洽詢，現在也有服務人員能提供協助。半夜肚子餓不想出門，大廳設有販賣機，亦可叫外送，絕對不怕被餓到。

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

圖／彰化華宿文旅官網
圖／彰化華宿文旅官網

圖／彰化華宿文旅粉絲專頁
圖／彰化華宿文旅粉絲專頁

試營運期間還有推出優惠價，平日雙人房2500元起、四人房3800元起，假日雙人房3200元起、四人房4600元起，貼心提供含早餐和不含早餐的兩種住宿方案。邀請有到彰化玩的朋友一同感受在地魅力與旅宿新體驗。

彰化華宿文旅

地址：彰化縣彰化市中興路19號

電話：0970 287 068

官網：https://hsuite.com.tw/

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