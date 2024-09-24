台中「第六市場」生日慶！「大市囍」網羅各國慶生美食
「第六市場」是全台灣第一家進駐百貨商場的傳統菜市場，位於台中市「金典綠園道商場」3樓，以全新型態發揚不一樣的傳統菜市場之美，9/12-10/13即日起舉辦「大市囍」7週年生日慶，各國生日美食等你來嚐鮮。
為歡慶市集7週年，活動將於9/20舉辦生日晚宴，推出「4種風味+3種儀式」組合的創意菜單，網羅臺式、港式、日式、新加坡等4款各地風味菜色，充滿吉祥寓意的新加坡團圓必備年菜「撈魚生」、象徵甜蜜幸福的日本祭典著名小食「蘋果糖」，以及具有逢凶化吉、財源滾滾含意的臺味虎咬豬「刈包」等，打造出最為多元菜色的「呷桌慶生宴」！
除了別具新意的辦桌，第六市場也網羅了不同國家的慶生美食，包括了臺灣祝福長壽的「豬腳麵線」、日本祈求轉災為福、帶來好運的「紅豆飯」、滋補身體並感謝母親生育之恩的韓國「海帶湯」、澳洲小朋友生日派對必備的「仙子麵包」及英國「幸運蛋糕」等。
連續3個週六（09/28、10/05、10/12），第六市場更會以市場尋寶、壽星限定、驚喜放送等趣味方式發送異國生日美食，9&10月壽星們可以把握機會體驗不一樣的慶生！
活動日期：2024/09/12-2024/10/13
營業時間：10:00-20:30 (週一休市)
營業地址：金典綠園道商場3F(台中市西區健行路1049號)
參與攤商：
Robin’s新加坡美食、迴味美好 滷味專賣、食漬入口、iBender 愛辦桌、 馬二姐眷村食堂、港八八製作所、村掌 TSUN CHANG、烏雞郎-烏骨雞專家碧田家蘿蔔糕、雙木林手作包子饅頭 、 富酩愛玉「天然手作」、五郎蔬果、初蛋糕·豆漿、蛋糕達人·金典店、 四季製菓、滷室、一堂二丙、懋霖食府、41精油專賣店、魔梳工坊、良食草堂、酵素豬、好田家、有心肉舖子、梁老爹ㄟ手作坊、尷尬司康、可頌問號、德麗烘焙 Delle Bakery、隔壁那間韓國雜貨、O卡桑、卡哩卡哩亭、雞膳之家、啡李咖啡、土博士、豆腐坊
即日起到10/13(日)，勤美會員在第六市場消費滿500元，就有機會抽中最大獎10,000元，週週抽大獎!!!萬元買菜金等你帶回家。
即日起到10/13(日)，活動期間於第六市場結帳時，出示實體會員卡或勤美會員APP條碼，扣會員點數 10 點即可折抵消費1元，單筆無上限。
活動日期：09/28(六)、10/05(六)、10/12(六)
活動時間：12:00-16:00
活動內容：
勤美會員於活動當日指定時間內拍下任一個第六市場內出現的「蛋糕圖案」，至3F服務台出示會員條碼與照片，即可至快閃攤領取「臺式生日美食-豬腳麵線」1份。
勤美會員於活動當日指定時間至第六市場，即可獲得帶來平安與好運的「東北亞生日餐點」
※ 每人每卡每日限領一份，數量有限，贈完為止。
9、10月份壽星之勤美會員，當天於指定時間 至服務台出示會員條碼與身分證，即可至快閃攤領取「歐式生日甜點」1份。
※ 每人每卡每日限領1份，數量有限，贈完為止。
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