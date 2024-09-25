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梧棲親子新亮點！百坪夾娃娃機樂園　豐富選物等你夾滿車

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海線民眾有福囉！【老虎蜜蜂遊樂園】在梧棲有新據點囉！全新親子選物販賣機，室內空間120坪大空間，以及進口零食、飲品、娃娃等豐富品項任君夾取，除此之外，夾取選物還能兌換點數，多款店家精選商品都可兌換，不止如此，夾滿25樣還可遊玩遊戲觸碰機，豐富獎品全靠運氣拿取！

▲汽車、機車可停店前空地，也可以停中港夜市的停車場，相當便利。
▲汽車、機車可停店前空地，也可以停中港夜市的停車場，相當便利。

▲充滿科技感的「虎蜂大門」散發著獨特光影相當吸睛。
▲充滿科技感的「虎蜂大門」散發著獨特光影相當吸睛。

店內不僅全天冷氣放送，搭配百坪的寬敞環境，打造出舒適度滿分的親子遊樂園，重點的娃娃機也毫不馬虎，機台兼具創新度跟好玩度，不論新手、孩子都能好好遊玩，盡情體驗夾娃娃樂趣。

▲現場貼心的提供推車方便民眾收集戰利品喔！
▲現場貼心的提供推車方便民眾收集戰利品喔！

▲夾太多不方便帶回去？現場不僅提供紙箱讓你打包，只要付運費就可以幫你寄回家，對於前來遊玩的旅客相當便利。
▲夾太多不方便帶回去？現場不僅提供紙箱讓你打包，只要付運費就可以幫你寄回家，對於前來遊玩的旅客相當便利。

零食、飲品、娃娃、日用品、泡麵等週邊樣樣齊全，還有獨家聯名商品，上百台機種等你來挑戰。

▲品牌限定兌換機台。
▲品牌限定兌換機台。

▲點數兌換區。
▲點數兌換區。

▲點數兌換區。
▲點數兌換區。

▲專門的冷凍食品區、冷藏食品都可以用點數兌換喔！
▲專門的冷凍食品區、冷藏食品都可以用點數兌換喔！

獎品被夾光了或是沒有好的位置，不用擔心！這時候就找現場服務人員吧！不僅服務效率快，遇到需要重擺或是補充品項，甚至想換夾取的物品都能為你服務到位，讓夾娃娃體驗更加分！

夾娃娃還能拿好禮，9/13開幕起，夾滿25樣商品即可參加遊戲觸碰機活動，25樣玩一次、50樣玩兩次，以此類推，不僅有著夾物金8000元、5000元、2000元等虎蜂幸福家庭寶藏獎外，小米氣炸鍋、老虎蜜蜂大娃、虎蜂福袋、龍年積木、虎蜂大提袋等獎項等你來拿！

▲圖片來源：老虎蜜蜂遊樂園-梧棲直營店
▲圖片來源：老虎蜜蜂遊樂園-梧棲直營店

好康優惠不僅如此，選物放滿車還有模彩資格，活動期間從9/13至10/13，將滿車選物到櫃檯給服務人員檢查，即可獲得抽獎券一張， IPhone16 pro 等你來抽！10/13晚間20點準時開獎，錯過可惜喔！

▲圖片來源：老虎蜜蜂遊樂園-梧棲直營店
▲圖片來源：老虎蜜蜂遊樂園-梧棲直營店

假日來場不一樣的親子旅行吧！走進【老虎蜜蜂遊樂園】，店內各式選物等你來夾，點數還能兌換多款禮品，體驗親子共樂的假期時光。

【老虎蜜蜂遊樂園-梧棲直營店】

店家地址：台中市梧棲區文匯街35號

營業時間：10:00–00:00

IG：https://bit.ly/3TuHKk0


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