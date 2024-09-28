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台中海線新夜市！2千坪2百間攤位 美食小吃、百貨遊戲爽爽逛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


台中海線也有新夜市了！「梧棲中港觀光夜市」9/13正式開幕，夜市位於中港高中周邊，鄰近梧棲童綜合醫院、MITSUI OUTLET PARK台中港等景點，共有200攤位進駐其中，每週二、四、五、六下午16點營業到次日凌晨1點。

「梧棲中港觀光夜市」目前已有上百家攤位駐點，囊括各式美食小吃、百貨飾品和兒童遊戲、套圈圈等遊戲休閒不同類別，每種類型都分區排序，不定期還會街頭藝人表演，最多可以擺到200多攤。

來到夜市怎能錯過美食小吃呢？鴨肉麵線、煎包、棺材板、地瓜球、炸雞、章魚小丸子、旗魚串、壽司、手搖飲等豐富選擇，想吃正餐也有牛排、蒙古烤肉等美食；素食者有素食油飯、炸香菇、地瓜球等品項，滿足每個饕客對於美食的需求。

夜市場地全面禁菸外，場內機車格約280格及備有汽車停車場，以及身心障礙者廁所，周遭有付費停車場，停好車後步行至夜市約6分鐘即可到達。

▲即日起至9/26，凡於粉絲頁打卡按讚，就送50元抵用券，每天限量300份。
▲即日起至9/26，凡於粉絲頁打卡按讚，就送50元抵用券，每天限量300份。


【梧棲中港觀光夜市】

地點：台中市梧棲區文昌路、文匯街口

營業時間：每週二、四、五、六 16:00-01:00


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