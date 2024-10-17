老三合院裡喝咖啡！ 南投「老議長咖啡」139線道著名百年古厝咖啡廳推薦 連古早味阿嬤手路菜都有

偶爾早起就會騎著車來到139線道上走走逛逛，嚴格說這裡是彰化人的後花園139線道美食多咖啡多好適合一日遊，也是彰化與南投的交界處，老議長咖啡廳在南投139縣道上很具有知名度，假日這裡可說假日這裡可說人滿為患，139線道是重機者們的休憩處也是單車旅人們的休憩處，南投老議長咖啡之所以會很有名正是因為老議長咖啡品牌概念來自於阿公留給創辦人的老三合院，餐點上選擇性很多，有咖啡還有套餐都可以做點選，我們當運動早晨來因此並沒有用餐到，就喝喝飲品感受這裡的氛圍。

老議長咖啡在哪？

南投老議長咖啡的住址就在南投市八卦路上，139線道美食，鄰近南投鳳山寺，鳳山寺周邊美食很多，想要先吃點小吃再來議長咖啡館或者直接到老議長咖啡館吃古早味阿嬤手路菜麻油雞也可以噎！

南投美食139線道推薦老議長咖啡，絡繹不絕的客人挺熱鬧的～這裡主打手沖咖啡與餐點，喜愛都可以直接在這用午餐，來杯咖啡很幸福內！

身後還有清河堂三合院古厝興建於西元1921年，至今有百年的古蹟，空拍可以看到當時候的人口眾多用餐後也可以到後面走走呦！

南投老議長菜單MENU

老議長菜單上有義式咖啡、單品、透沁涼冰沙、美式鬆餅、飲品、老議長套餐、焗烤厚片、烤厚片。

南投139線道美食咖啡超推老議長咖啡館的位置不少，這裡有不少單車族會來這玩耍，巷弄裡美美的復古環境，好愜意。

我喜歡老議長咖啡的環境，有種時光倒流進入阿嬤的古厝一樣，因為旁邊都有人坐就小心翼翼的拍了幾張照而已，深怕打擾其他人！

單車可以放在這裡，挺便利的！

老議長咖啡的二樓看出去是古厝的屋脊，一扇扇窗戶打開時，對著這內部環境橘磚紅瓦好美呀！

涼風吹來在這裡更顯得自在不已，我們倒數第2站，就是來杯檸檬海鹽咖啡就對了啊！

酸甜酸甜的跟咖啡結合的挺Match，我喜歡冷泡茶回甘又好喝。

139線道美食推薦老議長咖啡就位在八卦路上鄰近鳳山寺，整條路都是重機、單車的休憩處，這裡挺好玩的我自己偶爾也會騎車上來走走逛逛，老議長咖啡知名度很有，來杯檸檬海鹽咖啡、單品手沖咖啡還是想要來個阿嬤手路菜單點都可以～接著就來鳳山寺周邊吃美食啦！

老議長咖啡

地址：南投縣南投市八卦路1221號

電話：04-9229-2060

營業時間：11:00~18:00(一、三、四、五)；07:00~18:00(六日)；星期二公休

官網：https://www.oscoffee1221.com/

粉絲頁：https://www.facebook.com/OldSpeakerCoffee/

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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