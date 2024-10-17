快訊

採購新造F-16戰機19架生產中 顧立雄：首架戰機拚年底交機

老三合院裡喝咖啡！ 南投「老議長咖啡」139線道著名百年古厝咖啡廳推薦 連古早味阿嬤手路菜都有

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

偶爾早起就會騎著車來到139線道上走走逛逛，嚴格說這裡是彰化人的後花園139線道美食多咖啡多好適合一日遊，也是彰化與南投的交界處，老議長咖啡廳在南投139縣道上很具有知名度，假日這裡可說假日這裡可說人滿為患，139線道是重機者們的休憩處也是單車旅人們的休憩處，南投老議長咖啡之所以會很有名正是因為老議長咖啡品牌概念來自於阿公留給創辦人的老三合院，餐點上選擇性很多，有咖啡還有套餐都可以做點選，我們當運動早晨來因此並沒有用餐到，就喝喝飲品感受這裡的氛圍。

老議長咖啡在哪？

南投老議長咖啡的住址就在南投市八卦路上，139線道美食，鄰近南投鳳山寺，鳳山寺周邊美食很多，想要先吃點小吃再來議長咖啡館或者直接到老議長咖啡館吃古早味阿嬤手路菜麻油雞也可以噎！

南投美食139線道推薦老議長咖啡，絡繹不絕的客人挺熱鬧的～這裡主打手沖咖啡與餐點，喜愛都可以直接在這用午餐，來杯咖啡很幸福內！

身後還有清河堂三合院古厝興建於西元1921年，至今有百年的古蹟，空拍可以看到當時候的人口眾多用餐後也可以到後面走走呦！

南投老議長菜單MENU

老議長菜單上有義式咖啡、單品、透沁涼冰沙、美式鬆餅、飲品、老議長套餐、焗烤厚片、烤厚片。

南投139線道美食咖啡超推老議長咖啡館的位置不少，這裡有不少單車族會來這玩耍，巷弄裡美美的復古環境，好愜意。

我喜歡老議長咖啡的環境，有種時光倒流進入阿嬤的古厝一樣，因為旁邊都有人坐就小心翼翼的拍了幾張照而已，深怕打擾其他人！

單車可以放在這裡，挺便利的！

老議長咖啡的二樓看出去是古厝的屋脊，一扇扇窗戶打開時，對著這內部環境橘磚紅瓦好美呀！

涼風吹來在這裡更顯得自在不已，我們倒數第2站，就是來杯檸檬海鹽咖啡就對了啊！

酸甜酸甜的跟咖啡結合的挺Match，我喜歡冷泡茶回甘又好喝。

139線道美食推薦老議長咖啡就位在八卦路上鄰近鳳山寺，整條路都是重機、單車的休憩處，這裡挺好玩的我自己偶爾也會騎車上來走走逛逛，老議長咖啡知名度很有，來杯檸檬海鹽咖啡、單品手沖咖啡還是想要來個阿嬤手路菜單點都可以～接著就來鳳山寺周邊吃美食啦！

老議長咖啡

地址：南投縣南投市八卦路1221號

電話：04-9229-2060

營業時間：11:00~18:00(一、三、四、五)；07:00~18:00(六日)；星期二公休

官網：https://www.oscoffee1221.com/

粉絲頁：https://www.facebook.com/OldSpeakerCoffee/

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

一日遊 南投美食 古早味 咖啡廳 單車 鬆餅

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

老三合院裡喝咖啡！ 南投「老議長咖啡」139線道著名百年古厝咖啡廳推薦 連古早味阿嬤手路菜都有

udn走跳美食／Kiwi 偶爾早起就會騎著車來到139線道上走走逛逛，嚴格說這裡是彰化人的後花園139線道美食多咖啡多好適合一日遊，也是彰化與南投的交界處，老議長咖啡廳在南投139縣道上很具有知

台中隱藏版好吃日式定食和丼飯，初次造訪必點超厚切「腰內肉炸豬排」！

udn走跳美食／強生與小吠 上週某個平日心血來潮想吃個豬排飯，google到這家▸雲日食事処◂以日式定食為主，店內也有生魚片和丼飯可以點，加上距離我們不遠就直接出發啦！ 雲日食事処店面外觀

南投埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳、還有超浮誇的水上庭園餐廳！

好不容易到南投埔里玩卻找不到理想美食吃！今天RG特派員帶你體驗南投埔里隱藏美食，從早餐到道地晚餐通通有，有鹹、有甜，而且還通通美味無比！

台中南區必吃潮汕砂鍋粥！龍膽石斑、鮮蝦中卷粥品鮮美上桌

【十三么潮汕砂鍋粥-台中中山店】是台中南區代表性美食，由生米與獨家秘方燉煮「潮汕砂鍋粥」，不論是搭配龍膽石斑、鮮蝦、中卷、干貝、銀魚等豐富海鮮，或是雪花無骨牛小排、松阪豬等新鮮肉品，充滿米香的粥品溫潤順口，療癒每位食客的胃。

隱身彰化花壇的法式餐廳！精緻布朗尼、巴斯克蛋糕 陶甕咖啡、手熬鳳梨伯爵茶都超推

udn走跳美食／Kiwi 彰化花壇必吃美食推薦花言覓語義法式餐館，這家距離虎山巖很近，可以到虎山巖逛金針花、花壇文德宮後再來訪用餐，我覺的挺不錯，尤其是天氣熱要找個好地方吃美食～是Kiwi吃

2024「彰化爌肉飯嘉年華」11月登場！ 大胃王快閃超吸睛 消費集章抽iPhone

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府舉辦「彰化爌肉飯節」，日前在卦山村舉行「大胃王快閃挑戰賽」活動，共吸引150位大胃王前來挑戰！彰化縣長王惠美、彰化縣議會副議長許原龍等民代到場為參賽者加油打氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。