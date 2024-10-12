拎包住城堡！台中夢幻「芭蕾城堡酒店」，體驗浮誇設計與童話般的超Chill環境

台中的住宿選擇眾多，位於南屯區的【台中芭蕾城堡酒店】絕對是這一區討論度極高、評價也不錯的主題旅店，也是台中住宿推薦名單之一！這座夢幻般的城堡酒店，以其獨特的歐式建築風格和多樣化主題房型，吸引了無數旅客的目光。尤其從外面開車慢慢靠近這座米白色的城堡時，它優雅的外觀立即吸引了我的注意，讓人不禁感嘆這裡的優雅美麗。這座城堡旅店不僅僅是提供旅人的住宿地點，更是一個座讓人沉浸在浪漫與夢幻中的城堡。

台中芭蕾城堡酒店｜地點在哪裡

位於台中南屯區的【台中芭蕾城堡酒店】，是一座彷彿從童話中走出的現代城堡，住宿空間豪華又舒適。這間旅店距離高鐵台中站僅約10分鐘車程，便捷的交通與高評價的服務，不只是台中人喜歡，外地遊客也很愛，豬飛打從這裡6年前開幕時候就特地來住宿，體驗過城堡的美一直是念念不忘。距離南屯交流道僅需要5分鐘車程、離高鐵台中站10分鐘車程，擁有33間各具特色的主題Villa房型，每次來都有機會入住不同主題房。

【台中芭蕾城堡酒店】的正門口對面是台中旌旗教會，也有Ubike可以租借。

台中芭蕾城堡酒店｜環境介紹

門口接待處的左邊打造了一個小型的半戶外咖啡廳，以士兵、獨角獸、松鼠、巨型花卉打造成童話般環境，如果有朋友來找可以直接約在這裡，真的是很方便。最近傍晚的夕陽在門口就可以看見，金橘色的夕陽餘暉讓這棟城堡顯得美輪美奐。

室內提供有咖啡機、禮品販售，讓入住的旅人有個地方喝咖啡休憩。

台中芭蕾城堡酒店取名「芭蕾」，是希望酒店能隨著歲月更具風華，就像芭蕾舞擁有悠久的歷史，不斷蛻變後，依舊優雅、浪漫而經典。酒店共有55間房間，規劃為22間商務房型及33間一房一車庫的城堡套房。可以依據需求選擇適合的房型，豬飛特別愛這裡的主題房。牆面的獨角獸彩繪讓這個空間更顯夢幻無比。

豬飛入住的就是villa主題房型，有獨立車庫，長期在外面出差，比較喜歡有自己車庫的旅店，上下行李方便很多。

車庫在一樓，要搭電梯到三樓房間。

因為這裡也是親子客很喜愛的台中飯店首選，為了讓旅客感受到有趣好玩，現場提供泡泡槍、益智遊戲玩具。

台中芭蕾城堡酒店｜ 主題房型 R311摩洛哥情緣

這間房間以摩洛哥的異域情調為主題，融合了濃厚的文化特色與現代設計元素，為這次的入住帶來獨特的異國風情體驗。

進入房間，首先會被精心設計的船型拱門所吸引，這是摩洛哥建築的一大特色，拱門的曲線優美，獨有的簡約異國風讓人耳目一新。走進房間，映入眼簾的是繁複圖騰的床頭造型，與一旁的米色沙發相輔相成，營造出一種強烈的視覺對比。這種設計不僅彰顯了摩洛哥文化的獨特魅力，也帶來了時尚與古典的完美融合。

主題villa房最大特色是每一間都有戶外庭園的獨立綠植栽陽台，讓光線穿透玻璃照進屋裡，為房間增添了幾分寧靜。庭園中綠意盎然，想不到吧！在房間裡就可以享受都市裡專屬自己的一片靜謐空間。

房間內的控制都是透過智能觸控，躺在床上就能夠開燈、開電視，懶人專屬的享受。提供簡單的零食、咖啡包、茶包、礦泉水、煮水壺、冰箱內有兩瓶飲料，還可以預約到房間服務的SPA按摩。

這個主題房還有一大特色！圓形衛浴場域是設計上的亮點，洗澡、泡澡空間是圓形的耶。金黃色的磁磚與復古吊燈相映成輝，給人一種既溫暖又奢華的感覺。無論是晨起梳洗還是夜晚泡澡，都是一種浪漫體驗，要是天花板是透明的，夜晚就能泡澡看星空，光想像就很浮誇。

泡澡可以一邊看電視，基本備品有牙膏組、梳子、刮鬍刀、仕女組。

9/1起，為配合政府環保政策，將不主動提供一次性備品，客房內仍備有大瓶裝的洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳等，以提供舒適品質並落實環保理念。

2025/1/1起，不免費提供一次性備品，讓我們一起為環境保護盡一份心力。

摩洛哥情緣房型，以其獨特的設計和異國風情，融入溫暖的沙漠大地的色系，流露出溫暖的感覺，亮眼的紅色布簾讓空間多了耀眼點綴，還沒機會出國，那先來摩洛哥主題房體驗浪漫旅程吧。

台中芭蕾城堡酒店｜ 主題房型 R309 朵朵城堡

是一間專為親子和閨蜜設計的夢幻房型，融合了童話般的浪漫元素，還充滿了設計巧思。

首先映入眼簾的是充滿生氣的花牆設計，繽紛的花牆讓房間活潑了起來，像是置身花園般，是最佳拍照打卡點。最特別的是房間內設置了可愛小木屋造型床，充滿了童趣，還有露營感。按摩浴池很加分，泡在溫暖的水中，所有的疲憊都會被瞬間沖散啦。

六塊腹肌的蛙蛙玩偶據說超熱門的，很多旅客還問怎麼購買。

台中芭蕾城堡酒店｜ 主題房型 R307 獨角獸主題房

WOW！！尖叫吧！！滿滿的獨角獸來啦。最大亮點就是牆上的獨角獸主題牆，成為了入住客人最愛的打卡景點之一。整個房間的設計充滿了童話般的氣息，無論是大人還是小孩，走進來都會因為眼前的夢幻景象而散發滿滿童心。

空間很大，融合了現代與奇幻風格，讓人彷彿進入了童話世界。

台中芭蕾城堡酒店｜ 主題房型 R109 巴黎公主

以巴黎的優雅氣質為靈感，將經典與現代設計完美融合，宛如置身巴黎的夢幻時光。 清新白線條與圓形歐式線板設計，讓人一進門就能感受到巴黎特有的優雅與精緻。房型的另一大亮點是使用手工馬賽克拼貼而成的巴黎鐵塔風景，讓浴室成了一個藝術展覽空間，增添了整體房間的藝術感。這裡還是婚紗拍攝的理想場地，是新人指定熱門場景喔。

台中芭蕾城堡酒店｜ 主題房型 R206 童話城堡主題房

一開門就有粉紫色的獨角獸迎賓！先拍照再說！

專為親子家庭客打造童話故事的超人氣房型就是這間啦！靈感來自於經典的童話故事，踏進房間開始就處處充滿魔法。搭配一張加大雙人床、一張南瓜馬車造型的單人床，仿佛從童話書中走出來的一般。房間內還設有童話故事的角色變裝區，孩子們可以扮演白雪公主或美人魚等經典角色，盡情揮灑他們的創意和幻想，不管是白雪公主和小矮人的森林，還是美人魚的海底世界，這裡的每一個角落都充滿了驚喜和童話。

台中芭蕾城堡酒店｜ 早餐區

入住【台中芭蕾城堡酒店】，還可以享受到豐盛的自助早餐。餐點選擇多樣，從中式白粥配小菜，到西式麵包與咖啡，應有盡有。可以睡到9點多再不疾不徐的到餐廳用餐。美好的早晨就是從一頓早餐開始。

台中芭蕾城堡酒店｜ 入住心得

【台中芭蕾城堡酒店】最讓人喜愛的就是獨特的設計與優越的地理位置，成為台中住宿的代表性選擇。想要體驗異國風情的夢幻之旅，還是尋找一個能夠放鬆身心的舒適空間，抑或是滿足孩子們的嚮往，這裡的33間主題房型都很值得考慮。豬飛現在最想要的就是把所有主題房都住過一輪，哈哈哈，肯定是個超瘋狂計畫。

台中芭蕾城堡酒店

地址：台中市南屯區向上路三段221號

電話：04- 2383 2888

營業時間：24小時

各平台：ＦＢ / 官網

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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