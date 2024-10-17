台中隱藏版好吃日式定食和丼飯，初次造訪必點超厚切「腰內肉炸豬排」！

上週某個平日心血來潮想吃個豬排飯，google到這家▸雲日食事処◂以日式定食為主，店內也有生魚片和丼飯可以點，加上距離我們不遠就直接出發啦！

雲日食事処店面外觀如下，招牌是個相撲選手和⋯⋯看不出來是什麼，另外開車前來的話店家旁邊的空地不能停哦！需要找其他收費停車場（例如附近的小北百貨停車場）再步行過來～

雲日食事処│內用環境

雲日食事処內用桌數不算多，因此用餐尖峰時段蠻容易需要候位的哦！當天大概晚間六點半就客滿啦～

櫃台的小小提醒，人多時用餐可能需要點耐性嘿！

有提供開水，餐具需自取。

雲日食事処│菜單

菜單如下，看到網路上很多人推薦他們家的豬排飯，小吠原本想點個大盛炸腰內肉豬排飯結果被強生阻止，想想第一次來吃還是先點個基本的好了，後來餐點上桌發現還好沒點大盛，因為量真的很多

結帳櫃台前還有其他沒在常駐菜單上的菜色唷！可以一起看看再做決定。

雲日食事処│餐點內容

龍田唐揚雞塊（單點）

我們這天沒有等很久餐點就陸續上桌啦，單點的唐揚雞大概有五到六塊，另外還會附上醃過的薑和高麗菜絲可以搭配著吃。

炸粉的麵衣不會太厚，使用雞腿肉口感吃起來有Juicy！

再來是我們的二道日式定食主餐，都有附白飯、二款小菜、茶碗蒸、高麗菜絲和一碗味噌湯，算是很豐富。

炸腰內肉豬排定食

菜單上寫這道是常客必點，餐點上桌時真的蠻驚喜耶！豬排超厚的啦

這天的小菜是胡麻豆腐和用百香果醃漬的蘿蔔絲，有自然果香也很脆口！

茶碗蒸裡頭還有毛豆，蛋白質滿滿！而且他們家的白飯硬度煮得很剛好，搭配豬排很好吃耶

一旁也有提供豬排醬哦～

腰內肉豬排真的切得很厚實，外頭麵皮炸的酥酥的很香、豬排肉質也很軟嫩，本身調味沒有太鹹，會覺得要加一點豬排醬比較容易入口。

櫻花雪見明太子雞肉丸定食

明太子雞肉丸給了八顆，明太子醬汁淋好淋滿！

雞肉丸吃起來比較偏鬆軟不是紮實感的，口感就看個人喜好囉！整體帶有甜鹹感的風味，也算是好下飯的一道。

初次造旁覺得雲日食事処的定食品質很不錯，後來看到隔桌有人點大盛炸腰內肉豬排，量真的很多耶！感覺不能輕易挑戰很怕吃不完耶，但特愛吃炸豬排的朋朋們可以試試啦，改天有空再來試看看丼飯或其他菜色囉～

雲日食事処

地址：台中市北屯區大連路三段132號

電話：04-2241 0335

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00（週二公休）

FB：https://www.facebook.com/chun.ri.shan/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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