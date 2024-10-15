一個人也能輕鬆吃泰式料理！有單點也有個人套餐，超過10種主餐任君挑選

一個人也能吃的泰式料理超方便的！▸大城享泰食◂有單點也有個人套餐型式，個人套餐有超過10種主餐選擇，雖然強生比較常去中科店但這次一起來最新的松竹店吃吃！

大城享泰食松竹店在Nissan汽車旁，店址是比較內凹的所以比較容易沒注意到～

大城享泰食-松竹店

地址：台中市北屯區松竹路三段20號

電話：04 -2247 9412

營業時間：平日11:00-14:30、17:00-21:00；假日11:00-21:00

FB：https://www.facebook.com/sometimesS3

大城享泰食松竹店│內用環境

松竹店內用環境如下，整體風格和其他分店差不多只是差在大小而已。

櫃子上也是有擺放一些泰國進口的食材。

大城享泰食松竹店│菜單

個人套餐選擇很多，當然也有提供單點合菜的菜色，就看個人需要囉！

目前松竹店內是掃碼點餐，很節省人力啦～

大城享泰食松竹店│餐點內容

綠咖哩雞肉飯 245元

個人套餐大概就長這樣！主餐、白飯再加三樣小菜，簡單完成一餐需求！

綠咖哩雞椰奶風味足，還有加進四季豆增加口感！雞肉也嫩口，但份量和大小比較偏少就是。

套餐內除了主餐附的三樣小菜應該會按季節做變化，這天的小菜可能小吠太挑食了，龍鬚菜的部份無法吃完（口感問題）

南洋咖哩雞飯 249元

這道肉量就還多的！有一塊雞腿和一根雞腿，還有煮得很透的馬鈴薯！

醬汁吃起來稍微鹹鹹甜甜的也帶有椰漿風味，以男生食量來說吃完大概可以有八分飽啦～

涼拌青木瓜（單點）109元

意外的可以幫我們做不辣的版本，少了辣味就是比較酸酸甜甜這樣！

我們前後來大城吃過好多次了，口味上算是都不太會踩雷，推薦如果一個人想吃個泰式簡餐的話可以就近找分店吃起來啦～

大城享泰食-松竹店

地址：台中市北屯區松竹路三段20號

電話：04 -2247 9412

營業時間：平日11:00-14:30、17:00-21:00；假日11:00-21:00

FB：https://www.facebook.com/sometimesS3

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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