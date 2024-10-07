台中沙鹿最夯的肉肉吃到飽火鍋店！最低380元爽吃咖哩飯、豬肉壽喜燒飯、腸粉、炸雞，甜點還有提拉米蘇和大泡芙

"絕品鮮鍋"新推出的吃到飽火鍋品牌，大家有去吃過了嗎？這間"絕品饕鍋"最近真的很夯，開幕至今一個月生意都非常的好，而且吃過的客人也都是給予不錯的評價。店家原本只有提供吃到飽，現在也新增了個人套餐喔，價格最低只要380元，除了沒有肉品和海鮮無限取用之外，一樣可以享用他們豐富的自助吧，這對於食量不大，不想吃吃到飽的人來說真的算是還蠻不錯的，而且他們自助吧是真的有豐富啊，光是熱食就有咖哩飯、豬肉壽喜燒飯、炸物以及每日限定特殊熟食，另外甜點方面也有不難吃的提拉米蘇和大泡芙，然後再加上大苑子芒果冰沙、泰奶雪花冰和泰國品牌明果冰淇淋，其實光是自助吧就能把人肚子搞大了，也難怪有不少人說這間"絕品饕鍋"算是目前沙鹿C/P值最高的火鍋店了。

"絕品饕鍋"就開在沙鹿的屏西路，靠近正英路口，會開在這邊真的蠻令人驚訝的，畢竟這邊不是像靜宜商圈或是家樂福商圈那樣很熱鬧的地方。

店面由鐵皮屋構成，相當大一間，之前應該是工廠或是廠辦之類的吧？停車相當方便，旁邊就有停車場可以停放多台車輛，再不然路邊也可以停。

店內空間寬敞，採光很棒，環境十分明亮，裝潢風格潔白典雅，整體感覺還蠻不錯的，座位都是四人和六人桌，不過他們有提供擋板，所以就算一人來吃也可以，不會有一人坐一大桌的尷尬感。

自助區的東西還蠻多的，應該是目前沙鹿火鍋店自助吧最豐富的吧。

熟食區有豬肉壽喜燒湯汁和咖哩醬可以搭配白飯，咖哩醬有調整過了，本來沒有肉的，現在裡面多了好多小肉塊，那我也不客氣直接盛滿一碗啦～

旁邊這個是品項隨機的特殊熟食，上次是竹炭流沙包，今天換成鮮蝦腸粉了，據說未來還會有湯包之類的東西喔。

炸物相較開幕時有多出了一種，而且居然還有炸雞耶。

冰箱這邊已經不再放肉盤了，全部都是自助取用的蔬菜和一些火鍋料，食材大概有30幾種，當中還有包括花枝漿、奶油白菜⋯⋯等較特別的東西喔。

吃到飽的肉盤換到了原本的海鮮食材區，因為我們是點套餐，所以這個就不能拿了，除非加購一盤100元。

吃到飽的海鮮食材變成用手推車方式供應，概念有點像是港式餐廳的港點推車，好有趣。

醬料區，重點是上方那些泡麵類，有印尼泡麵、泰國泡麵和韓國拉麵，都可以拿來煮火鍋喔。

甜點櫃有提拉米蘇、泡芙和布丁、豆花，上次沒吃到泡芙，這次一定要吃看看。

飲品和冰品的機台種類很多樣，尤其是冰品類，除了大苑子芒果冰沙，他們還有可以自己挫冰的雪花冰機喔（海線第二台）。

不想吃冰沙也有傳統冰淇淋，牌子是很受年輕人喜愛的"泰國明果"品牌，口味還直接給足8種，實在太有誠意了。

這是個人套餐的MENU，吃到飽MENU我就不拍了，上次已經介紹過了，有興趣可以看之前的文章=>"絕品饕鍋吃到飽"。

套餐的內容有點類似他們的絕品鮮鍋，一樣是選鍋底和肉品，另外也有比較特別的超值鮮鍋。價位最低380元起，需加收10%清潔費。

在鍋物套餐上桌前可以先去拿取自助吧的東西，說真的他們家自助吧東西真的很豐盛，隨便拿一下就一大堆了，很有可能鍋物還沒上桌就已經吃飽了。

咖哩醬多了肉後，連帶也變得更好吃了，加上原本就很讚的豬肉壽喜燒，不一會我就吃了兩碗飯啦～～

炸物我只有吃炸雞，真的好吃，外皮很酥脆，但肉沒有炸得很老，還是嫩的，我吃了好幾塊。

有吃過絕品鮮鍋的一定對這鮮蝦腸粉不陌生，內餡雖然不是那種超大隻鮮蝦，但也算很飽滿了，而且還是能無限取用，真的很可以了。

鮮魚雙拼蛤蠣鍋 $450、極品極嫩牛小排 $699

湯底分別點了泰式冬蔭功和蒜頭枸杞。

蒜頭枸杞 $+50

蒜頭和枸杞給得很多，蒜味還蠻濃的，但不會給人很嗆辣的感覺。

泰式冬蔭功 $+50

香氣很濃郁，味道酸酸辣辣的，口味還蠻泰式的。

肉盤有150G和250G兩種，我這是150G的，份量其實還蠻夠吃的，如果覺得不夠吃也沒關係，可以直接去加購一盤100的吃到飽肉盤。

這個極品極嫩牛小排肉質真的還蠻鮮嫩的，千萬不要煮太久，大概涮個10秒就可以吃了。

鮮魚雙拼鍋是店家特別推薦的，主打的是火鍋店非常少見的石頭公，另外還有搭配了鯛魚和蛤蠣。

說真的石頭公的魚皮顏色還真有點讓我怕怕的，不過煮起來其實還不錯吃，肉很細緻，靠近魚皮的部分很Q，就有點像在吃石斑的那種口感。

鯛魚也不錯，尤其搭配他們的胡麻醬真的超級加分。

上次來沒有吃提拉米蘇和大泡芙，這次都吃了，覺得還不錯，以火鍋自助吧甜點來說很夠水準，尤其是大泡芙，內餡用料蠻實在的，推薦一定要吃看看。

最後一樣用他們好吃的哈密瓜霜淇淋做個完美ENDING吧～～

店家這次新推出的個人套餐雖然給人感覺和"絕品鮮鍋"差別不大，不過在豐盛的自助區加持下，我覺得還是相當值得推薦，畢竟在沙鹿真的很少火鍋店的自助吧像他們這樣有熱飯、炸物、港點了(而且還是有精緻度的那種)，至於吃到飽好，還是個人套餐好，那就看各人的喜好了，建議是可以都去體會看看啦，反正價位都不貴。

絕品饕鍋

地址：台中市沙鹿區屏西路238號

電話：0916-851213

營業時間：11:30-22:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：絕品饕鍋

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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