新竹人氣印度料理進駐台中！五星飯店印度主廚料理 道道美味，絕美裝潢氣氛超CHILL

新竹超人氣印度料理終於到台中開分店了！活力印度餐廳健行店環境非常迷人，用餐空間寬敞舒適有濃濃的異國風情，從大門口到內部裝潢讓人驚豔超美超好拍!印度老闆曾擔任五星飯店主廚，店內香料都是從印度進口，吃的到道地的印度美味。餐點好吃加上舒適用餐空間，網路評價很高我們吃過也愛上！！科博館周邊美食聚餐約會的好地方。

活力印度餐廳台中店在哪裡？

活力印度餐廳台中店位在健行路與博館三街路口，前手就是知名泰菜餐廳泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店。接手後的活力印度餐廳非常亮眼，不僅把原本在台中30年的泰菜餐廳轉型成富有香料氣息、充滿異國風味的印度餐廳，並且是周邊幾家印度料理中環境最舒適、最寬敞的印度餐廳!雖然位在二樓但是整個建築外觀相當醒目，鄰近科博館及金典酒店、SOGO商圈、草悟道，附近有多個收費停車場，交通便利逛景點也很方便。

老闆Jaspal來自印度香料世家，來台工作曾擔任五星飯店印度料理主廚，感受到台灣人對於異國料理的友善態度加上喜歡台灣的風土人情，讓他下定決心攜家帶眷在台灣打造屬於印度廚師的夢想餐館。

整間餐廳從大門就可以感受到濃濃的異國風情，一進門就讓人喜歡。

走上二樓更是讓人眼睛一亮，我的天啊～～這家餐廳有夠漂亮！！每個角落都有亮點，迷人的異國氛圍超好拍，我們每個人都驚呼連連⋯⋯拿起手機先拍一輪。

座位分好幾區，不論是小家庭還是公司聚餐都能滿足。座位寬敞舒適，整個空間超迷人！！

還有一間獨立包廂，可容納20-30人團體聚餐，包場或是包廂辦活動都沒問題。

最棒的是到處都有拍照打卡牆，據說餐廳裡的燈具、壁畫等擺設裝潢都是從印度進口，來到這裡真的會拍不停啊～

活力印度餐廳台中店菜單

活力印度餐廳菜單菜色超多，以單點為主也有套餐組合，新開店暫無低消規定，用餐加收10%服務費，用餐時間90分鐘(後面沒有候位則可彈性)。有跟外送平台配合，也可自取外帶，新開店外帶有優惠(請詳文末)。

活力印度餐廳好吃嗎？

新竹人氣印度料理活力印度餐廳終於到台中開分店，老闆曾擔任五星飯店印度主廚手藝非常厲害，店內香料都是直接從印度進口，特地少油少鹽微調成台灣人適合的口味。餐點口味多元，點餐有問題都可以請親切的店員介紹，服務很不錯。我們點了幾道人氣招牌，每一道都喜歡。

印度拉茶110元、印式芒果優格120元

印度拉茶喝的到印度香料獨特的風味，甜度不會太高非常順口好喝，冰的熱的都不錯。印式芒果優格超厲害~~芒果泥加上優格酸甜的滋味喝起來就像奶昔一樣，非常濃稠綿滑好好喝喔!!這一杯我個人好喜歡，推薦必點。

無酒精特調 薄荷酷樂170元、雪莉登波170元、長途之旅210元

活力印度餐廳也有各種調酒、雞尾酒等酒類飲品(警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)。還特地為了不喝酒的客人準備無酒精特調專屬酒單，我們點的這三杯無酒精特調色澤都很漂亮，以果汁為基底調製好看又好喝，活力印度餐廳不僅是異國料理也是餐酒館，享受美酒佳餚超chill～

爆漿脆球點心 220元

這款印度點心是相當道地印度街頭小吃，現點現炸的酥脆球裡頭有放了一些馬鈴薯、洋蔥、香料等食材，可愛小巧的模樣很吸睛。

這張照片更能看清楚脆球薄薄一層餅皮，口感酥脆跟印度烤餅QQ口感大不同。要吃的時候淋上用薄荷、香菜及香料調製的綠色醬汁，像是小酒杯的感覺相當有趣。

拿起脆球來乾一杯～整顆脆球塞入口中，酥脆又爆漿好過癮！！香甜的滋味非常多層次，而且很清爽我們好喜歡，這個開胃點心非常有趣推薦大家一定要試試。

咖哩餃沙拉 240元

這道前菜在一般的印度餐廳比較少見，據說是很多愛吃印度菜的老饕指定要吃，所以列入菜單中。

印度咖哩餃是很多印度人到印度餐廳必點的開胃前菜，主廚特別把炸好的蔬菜咖哩餃切碎再加入鷹嘴豆、淋上特製酸辣醬，變身成咖哩餃沙拉，看起來好像很普通，但是一吃就讓人愛上。

原本我們就喜歡吃咖哩餃，沒想到用這種方式呈現的咖哩餃沙拉美味度更上一層樓！！吃的到香酥咖哩餃外皮，加上鷹嘴豆口感更棒，尤其是用羅望子及香菜做成的酸辣醬及優格交融一起大加分~而且一大盤份量十足，我覺得比咖哩餃還要好吃，大推。

蜜汁薯條280元

這一道是主廚特選，由印度主廚Jaspal特製的開胃菜，很多網友都稱讚好吃。

現炸的香酥薯條外層裹上滿滿的印度香料醬，滋味酸酸甜甜越吃越涮嘴，尤其小朋友超愛啊~聚餐的時候一定要點一份大家一起分享很開胃。

印度烤餅 原味烤餅70元、蒜味烤餅90元、香料烤餅145元

菜單上有介紹，這裡的烤餅屬於有發酵的naan，印度烤餅口味非常多，10多種口味可選。天然食材經過揉捏後，在坦都爐中貼壁烘烤味道特別香，口感蓬鬆柔軟帶有Q度，單吃或者是搭配咖哩都很正點。

白醬香料雞肉咖哩360元、馬鈴薯花椰菜280元、綜合海鮮咖哩360元、秘製羊肉咖哩420元

咖哩口味看菜單中就超過30種，因為都是現點現做通通可以選擇辣度客製化，我們請親切的店員推薦，點了4款咖哩都好好吃，搭配烤餅及米飯都很可口，大人小孩都喜歡。

綜合海鮮咖哩有加了蝦仁、花枝、鯛魚、鮮蔬，搭配印度正統香料，鮮甜海味與香料完美結合，味道濃郁甘甜超好吃。

原味烤餅口感軟Q越咬越香，吃的到奶油香與甜味，單吃就好吃。搭配海鮮咖哩一起吃美味大升級，咖哩搭配烤餅真的很正點啊！！

蒜味烤餅口感蓬鬆，手撕馬上感受到軟嫩又帶有Q度，聞到滿滿蒜香與印度香料的香氣，我們好喜歡這種發酵烤餅naan的口感。

這道白醬香料雞肉咖哩有加了鮮奶以及腰果，主廚特地選用印度溫和香料，吃起來充滿奶香滋味甜甜的，很適合小朋友或是不吃辣的朋友。

香料烤餅上頭有很多印度香料，相較其他兩款烤餅，這一道比較重口味。蓬鬆的口感一入口就能感受到多種印度香料交融的美味，單吃就很好吃，今天點的三份烤餅中我個人最喜歡這一道香料烤餅。

秘製羊肉咖哩味道相當濃郁，濃濃的香料與羊肉完全融合非常入味。羊肉沒有想像中的腥騷味，口感軟嫩又多汁超級好吃！！這一道我覺得滋味最香最濃，喜歡印度香料的朋友，點秘製羊肉咖哩加上香料烤餅或是孜然烤餅一起吃絕對大滿足。

馬鈴薯花椰菜屬於蛋奶素蔬食咖哩，道地北印料理廣受外國朋友喜歡。這一道跟前三道咖哩不太一樣，醬汁收乾很入味。以番茄為基底熬煮，軟綿的馬鈴薯與花椰菜加上店家自製的家常奶酪及印度香料，不論配米飯或是烤餅都好吃，尤其是馬鈴薯有夠讚，我們好喜歡。

印式白米飯 60元

活力印度餐廳的米食種類不少，泰式香米、印式白米飯、薑黃飯、茴香飯、蔬菜飯、還有多種特味飯…選項超多，我們今天點印式白米飯來配咖哩。

印式白米飯跟泰式香米飯都是比較鬆軟的米飯，印式白米飯還有加了一些香料烹煮，本身就有淡淡的香料風味，不論搭配哪一種咖哩一起吃，都很對味。

蒜味碳烤雞肉塊 360元

這一道用印度香料以及優格調味醃製的無骨雞腿肉相當入味，一上桌就能聞到濃濃的香味，還沒開吃就先加分。

坦都烤爐溫度可以達到350度以上，高溫窯烤封住食材水份又多了炭香。一咬就馬上感受到軟嫩多汁，極力推薦要搭配店家特調的沾醬，清爽的薄荷與香菜加上馥郁鮮香的印度香料雞腿真是絕配，香氣十足好好吃啊!!

炭烤羊肉串 410元

這道炭烤羊肉串跟想像中的羊肉串不太一樣，不是塊狀羊肉串成一串，而是把羊肉絞成肉泥再加入滿滿的印度香料醃製入味，放到坦都爐中窯烤味道超香，這道在外面印度餐廳很少吃到。

炭烤羊肉串香料風味很足，而且非常多層次，搭配薄荷醬一起吃更加分，跟前面的羊肉咖哩滋味不太一樣，兩道羊肉料理都不錯，愛吃羊肉的朋友絕對會愛上。

吃飽喝足最後要離開前，在櫃檯有俗稱印度口香糖的爽口香料。我們第一次吃到這種香料口香糖，真的越咬越有甜甜滋味以及薄荷香，很特別大家一定要試試。

活力印度餐廳台中店評論

科博館周邊健行路上有多家印度料理，其中就屬活力印度餐廳的環境最大最舒適。老闆來自印度香料世家還擔任過五星飯店主廚，手藝非常厲害，在這裡吃的到許多印度道地美味，真的是隨便點都好吃。絕美用餐空間加上親切服務，好停車、交通便利更加分，愛吃印度料理的朋友，這一家活力印度餐廳值得推薦給大家，一定要收入口袋名單。

活力印度餐廳台中店

粉絲團：活力印度餐廳健行店FB

地址：台中市西區健行路1037號2樓

電話：04 2320 0599

營業時間：

平日：11:30~14:30 (最後點餐：14:00), 晚餐： 17:30~21:30 (最後點餐： 21:00)

周末/國定假日: 11:00~15:00 (最後點餐：14:30). 17:00~22:00 (最後點餐：21:30)

活力印度餐廳 竹北成功店

粉絲團：活力印度餐廳竹北成功店FB

地址：新竹縣竹北市成功二街170號

電話：03 6675100

營業時間：

平日：11:30~14:00 (最後點餐：13:30), 晚餐: 17:30~21:00 (最後點餐：20:30)

周末/國定假日：11:00~14:30 (最後點餐：14:00). 17:00~21:30 (最後點餐：21:00)

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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