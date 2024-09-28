上千則好評！ 台中逢甲50年老店「尊品牛肉麵」CP值超好　大碗好吃還可免費續牛肉湯

逢甲好吃牛肉麵推薦!逢甲美食真的很多，天天吃都吃不完。今天分享一家好吃的50年老店~尊品原汁牛肉麵，這家逢甲總店大碗料多還可免費加牛肉原湯，好吃不貴一碗只要百元出頭CP值很高，Google千則好評4.3星蠻厲害的。

尊品原汁牛肉麵在哪裡？

尊品牛肉麵逢甲總店位在西屯區逢甲夜市外圍的文華路5巷巷口，這條巷子有好多在地人才知道的隱藏版美食，像是紅燒當歸鴨、大麻粉圓、旺伯臭豆腐、你家我家滷味、彭記鵝肉大王…都很好吃，人氣滿滿。

招牌上就寫這50年老店逢甲總店，很多逢甲學生畢業後還是會回來品嘗懷念的美味。

尊品原汁牛肉麵 環境

店門口就是工作區。

內用空間還蠻大的，兩排方桌之外，最裡頭還有大圓桌。整體來說，環境乾淨衛生又寬敞，夏天有冷氣吹，用餐蠻舒服的。

最近一次去，都已經晚上8點了還將近客滿，生意真是不錯。

後來又有一次平日晚上8點多來一樣客滿，不論冬天夏天一年四季生意都爆炸好耶～

餐具醬料跟酸菜、通通擺放在入口這邊，供客人自助取用。

這一個臉盆般的大碗公裝了他們家的招牌酸菜，通通免費吃到飽。

尊品原汁牛肉麵菜單

牛肉麵價位大多是100多，可選辣或不辣，續牛肉原汁湯免費，加麵需加價10元～15元，免服務費、無低消、沒有用餐時間限制。(備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準)

坐下後可以自助取用飲料，一般餐廳大多是紅茶，他們家是蜂蜜檸檬水，還蠻好喝的。

店家自己炒的酸菜，不油膩爽脆好吃，淋上桌上的特製紅油辣椒，可以當一份小菜了。這個酸菜單吃就不錯，加到牛肉麵當中更是好吃。

每一桌都有一罐紅油辣椒，味道很香卻不會太嗆辣，加在小菜跟乾麵中都很對味，跟酸菜一起加到牛肉麵中也很不錯。

尊品原汁牛肉麵推薦餐點

原汁牛肉麵 140元

辣味湯頭相當濃郁，味道很香好好喝！Google評論有人寫說是牛骨熬煮的湯頭，這牛肉湯頭真棒，還沒吃麵我們就狂喝湯，準備等一下免費續湯。

這碗牛肉麵份量蠻多的，一碗100多元還能夠免費加牛肉原湯，CP值真的很高。

牛肉麵 的肉塊是半筋半肉，口感蠻嫩的，尤其是牛筋部位膠質軟嫩接近入口即化非常好咬，味道香甜好好吃。

麵條是Q談好吃的細拉麵，一碗份量蠻多的可以吃的飽，如果吃不夠，加麵也只要10元。

牛肉麵加酸菜跟跟辣椒，滋味更棒。

我們每次去都會加一次牛肉原汁，加完後又等於新的一碗牛肉麵，在尊品光是喝湯喝到飽就覺得開心。

原汁牛肉湯餃 120元

湯餃的湯頭也是原汁牛肉湯，不過喝起來跟另外一碗牛肉麵的原汁湯頭有點不同。

牛肉湯餃的水餃是鮮豬肉水餃，大顆飽滿口感還不錯。

喝完湯覺得不過癮，再去加湯一樣免費，而且加的是原汁湯，不會稀釋味道，一樣好喝。

尊品原汁牛肉麵 整體心得

尊品是超過50年在地老店，算是逢甲的老味道，很多逢甲學生畢業後都會懷念。牛肉麵大碗好吃，湯頭還可以免費續湯，以100多元的牛肉麵來說CP值蠻高的。聽說200元、300元限量牛肉麵可以吃到一種整條肉的牛肉麵更棒更厲害，下次再來試試。

尊品原汁牛肉麵

地址：台中市西屯區文華路5巷30號

電話：04 2452 0528

營業時間：11:00~21:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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